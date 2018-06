Keď trpí krčná chrbtica: Kde máte zdroj bolesti?

Krčná chrbtica trpí zo všetkých častí úplne najviac. Problémy signalizuje obmedzená pohyblivosť a bolesť, ktorú si na seba berie aj hlava.

Bolesť krčnej chrbtice dnes trápi približne troch zo štyroch ľudí, no väčšinou ženy a podľa neurologičky MUDr. Ivety Valachovičovej už tridsiatničky. Najmä tie, ktoré v práci dlho vysedávajú za počítačom a krajčírky.

Dôvod, prečo častejšie a v skoršom veku trpí ženský krk, sú domáce práce, ťažké nákupy, ktoré vláčia a móda – vysoké alebo žiadne opätky a obrovské kabele. Z mužov trpia profesionálni šoféri a fyzicky ťažko pracujúci.

7 statočných

Prvé miesto, kde vás chrbtica začne trápiť, je väčšinou krk. Nečudo. Všetkých sedem stavcov je vzájomne pospájaných medzistavcovými platničkami, kĺbmi, svalovými a väzivovými štruktúrami.

► Koľko trvá bolesť vašej chrbtice? Rátajte, odhalíte zápal!

Prvé dva krčné stavce majú anatomicky odlišný tvar, vďaka čomu sa môžu spojiť s hlavovými kĺbami. Chráni miechu a nervové korene, umožňuje pohyb v osi tela a podieľa sa na udržiavaní rovnováhy. Trochu veľa starostí na jedných pleciach!

Zrazu stuhne

Bolesť môže vyžarovať do šije, ale aj do celého úseku krčnej chrbtice, záhlavia, pleca, medzi lopatky, po celej dĺžke hornej končatiny. „Častý je myofasciálny syndróm, teda stuhnutie a blokáda krčnej chrbtice. Prejavuje sa stuhnutím šije a obmedzenými pohybmi hlavou. Tieto ťažkosti sú funkčné a môžu spontánne ustúpiť,“ hovorí neurologička Iveta Valachovičová o akútnom probléme krku. Druhým častým syndrómom je „C-B“ vyžarujúci bolesťou z krčnej chrbtice do ramien.

Hlava z krku

Občas bolesť krku vezme na seba hlava. Môžu za to svalové spazmy, ktoré tlačia na nervy lebky, šije a mozgové blany. „Ak vás trápi okrem obmedzeného pohybu krčnej chrbtice aj bolesť hlavy a v šiji a máte zablokované hlavové kĺby, nemusí ísť o migrénu. Sú to záchvaty bolesti, ktoré majú príčinu v napätých a stuhnutých svaloch krčnej chrbtice. Smeruje až do stredu hlavy, tlačí na čelo a za očami na spánkoch. Nestupňuje sa do maxima ako pri migréne, no trvá dlhšie, aj tri dni,“ ozrejmuje neurologička Iveta Valachovičová.

Migréne sa však podobá, zväčša vás z nej bolí iba polovica hlavy. K bolesti sa môže pridať:

obmedzená hybnosť hlavy vo všetkých smeroch,

pískanie v ušiach,

ostrá bodavá bolesť v šiji,

závraty,

pocit nevoľnosti až zvracanie,

slzenie,

pocit rozmazaného videnia.

Je to migréna?

No krk môže spustiť aj ozajstnú migrénu. O mechanizme vzniku sa odborníci sporia, jedným z možných je utlačenie nervov a ciev vedúcich do mozgu anatomickou odchýlkou krčných stavcov. Mozog sa horšie zásobuje krvou, cievy v ňom sa roztiahnu a výsledkom je typická pulzujúca bolesť hlavy. Uvažuje sa tiež o tom, že migrénu nevyvolá krk, ale opačne – súčasťou migrenóznej bolesti je aj bolesť krku.

Pri krčnej bolesti hlavy vám tabletky pomôžu len na chvíľu! Prvoradé je odstrániť blokádu alebo inú prvotnú príčinu bolesti.

Potrebujete uvoľniť chrbát alebo stuhnutý kĺb? Pomôže vám bavlnená páska

Je to platnička?

Horším zdrojom bolesti chrbta bývajú platničky. Môžu sa rôzne poškodiť pri opakovaných vibráciách, nesprávnych pohyboch, zdvíhaní ťažkých bremien, pri športe, dlhodobom zaťažovaní alebo zápale. Diskopatia, poškodenie platničky, sa prejaví tŕpnutím, ťahaním aj stratou citlivosti v končatinách.



Zdroj foto v texte: Shutterstock

„Mravčenie v prstoch rúk či oslabenie niektorej svalovej skupiny – podľa toho, či poškodením platničky dochádza aj k porušeniu nervových koreňov, ktoré zodpovedajú za poruchu citlivosti a motorické poruchy –, sú tiež prejavmi diskopatie,“ vysvetľuje doktorka Valachovičová, že v dolnej časti krčnej chrbtice, od piateho po siedmy stavec, sa zvyčajne vyskytujú degeneratívne zmeny vo viacerých úrovniach súčasne. „Preto je aj postihnutie nervových koreňov rozsiahlejšie. Ťažkosti zhoršuje nosenie záťaže či kašeľ.“

Vyskočila vám platnička? Tieto pohyby obmedzovať nemusíte, radí odborník

Syndróm opierky

Platničku v krčnej chrbtici si môžete poškodiť úrazom, najčastejšie pri autonehode. V lepšom prípade si to odnesú svaly, väzivá a šľachy a zablokovaná chrbtica - hlavou neotočíte, ani nevrátite späť. V horšom prípade si poraníte miechu.

Diskopatia, poškodenie platničky, sa prejaví tŕpnutím, ťahaním aj stratou citlivosti v končatinách.

Zdravé rady:

Chrbtica