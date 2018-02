Keď vás život vás neteší a ďalej nevládzete: Odborníčka o liečbe depresie

Depresia je najčastejšou príčinou samovrážd. Hoci sa dá liečiť, veľa ľudí nevyhľadá odborníka včas, upozorňuje psychiatrička Ľubomíra Izáková.

Pod depresiou si väčšina z nás predstavuje zlú náladu, ktorá pominie. Ale asi je to trochu inak.

V skutočnosti je to vážna psychická porucha. Zapríčiňuje ju nedostatok látok, neuromediátorov v mozgu, napríklad sérotonínu, dopamínu či noradrenalínu, ktoré prenášajú vzruchy medzi jednotlivými nervovými bunkami. Niekedy ju nie je ľahké odhaliť.

Čím sa odlišuje od bežného smútku či od rozladenosti?

Trvá dlhšie než dva týždne, je intenzívnejšia a monotónna, bráni človeku fungovať v bežnom živote a ovplyvňuje jeho výkonnosť. Prejavuje sa napätím, nervozitou, pocitmi prázdnosti a beznádeje, panikou, úzkosťou. Depresívny človek stráca sebavedomie a sebadôveru, má pocity viny, obviňuje sám seba. Často býva nahnevaný a podráždený, aj neškodná situácia v ňom môže vyvolávať záchvat zlosti.

Aké sú ďalšie príznaky?

Má nedostatok energie, sťažuje sa na vyčerpanosť, únavu. Trpí nespavosťou alebo, naopak, prílišnou spavosťou. Nemá chuť robiť bežné činnosti, ktorým sa predtým venoval, a nie je schopný prežívať radosť. Nebaví ho práca, šport, rodina, priatelia, koníčky, stráca záujmy, pôžitok zo sexu, nestará sa o svoj výzor. Nedokáže sa sústrediť, zhoršuje sa mu pamäť. Trpí nechutenstvom alebo, naopak, je veľa. Príznakov depresie je však oveľa viac a u každého pacienta má táto porucha trochu iný klinický obraz.

Ako je to s alkoholom či s tabletkami?

Človek s depresiou sa často snaží napraviť si náladu pohárikom či dvoma, ale „pomáha“ si aj liekmi či drogami. To môže viesť k alkoholizmu či k iným závislostiam. V kombinácii s depresiou je to veľmi nebezpečné.

Odhaduje sa, že až pätnásť percent ľudí, ktorí trpia ťažkou depresiou, spácha samovraždu alebo sa o ňu pokúsi.

Strata zmyslu života a myšlienky na samovraždu sú pri depresii veľmi časté. Dôvodom je fakt, že pacient, ak sa nelieči, sa ocitá v stave hlbokej beznádeje – v situácii, ktorá je preňho neriešiteľná. Východisko často vidí vo vlastnej smrti.

Preto je dôležité, aby sa čo najskôr dostal k odborníkovi. Svoju poruchu si však nemusí uvedomovať...

Pacient chce presvedčiť okolie, že je len vyčerpaný, má toho veľa v práci či v rodine, vyhovára sa na nespavosť alebo na telesné ochorenie. Rodinní príslušníci zase často ignorujú jeho ťažkosti, obviňujú ho z lenivosti, vysmievajú ho. Zľahčujú jeho stav alebo, naopak, prehnane sa oňho starajú. Dohovárajú, že sa má vzchopiť a ísť konečne medzi ľudí.

Pomôže len psychiater?

Mierne depresie, najmä také, ktoré sa rozvinú ako reakcia na ťažkú životnú situáciu, patria zvyčajne do rúk psychológa či psychoterapeuta. Menej vážne a nekomplikované stavy môže riešiť aj všeobecný lekár. Tie, ktoré sprevádzajú neurologické ochorenia, môže liečiť neurológ. Psychiater sa zaoberá najmä stredne ťažkými a vážnymi depresiami, pri ktorých chýba kontakt s realitou, a pri takých, ktoré zle odpovedajú na liečbu.

O antidepresívach koluje veľa mýtov. Ľudia si ich často pletú s benzodiazepínmi. Ako to je?

Antidepresíva nie sú na rozdiel od benzodiazepínov návykové, takže po vysadení nehrozí závislosť. Benzodiazepíny síce prinášajú okamžitú úľavu, ale depresiu neliečia. Antidepresíva však nezaberajú hneď po užití prvej tablety. Trvá dva týždne a viac, kým liečba zaberie. Nie sú to tabletky šťastia ani rekreačné drogy, ktoré by vám priniesli okamžitú úľavu či umelo vyvolanú eufóriu. Nemenia vašu osobnosť, môžete s nimi žiť život, na aký ste zvyknutí. Nemôžete ich však užívať príležitostne či kedykoľvek vysadiť, musíte ich brať dlhodobo. V predpísaných dávkach nepoškodzujú pečeň, ako si mnohí myslia. Nemali by sa však kombinovať s alkoholom.

