Keď začne hnačka, buďte pripravení. Čo musíte vedieť?

Hnačkou sa telo zbavuje škodlivých látok, preto ju hneď nezastavujte! Kedy však musíte ísť k lekárovi, lebo vám ide o život?

Bežná hnačka by vám mala prejsť po jednom alebo dvoch dňoch.Autor: Profimedia

Nie je to len zlé trávenie. Všetko, čo treba vedieť o syndróme dráždivého čreva

Hnačka patrí medzi najúčinnejšie obranné mechanizmy tela. „Zbavuje sa tak škodlivých látok a baktérií, ktoré vyvolali zápalový stav slizníc žalúdka a čriev. Práve jej očistná úloha spôsobuje, že lekári namiesto užívania tabliet radia pacientom, aby vydržali nepríjemné, ale spravidla krátkodobé ťažkosti,“ vysvetľuje internista a gastroenterológ MUDr. Miloš Bubán zo Železničnej nemocnice a polikliniky v Bratislave. Zdravý človek sa po hnačke cíti iba zoslabnutý, ale pre dojčatá, malé deti, starých ľudí, pacientov s dehydrovaným organizmom v dôsledku inej choroby alebo pre rekonvalescentov môže mať hnačka nebezpečné následky. V takýchto prípadoch je potrebná rýchla zdravotná pomoc.

Hladovka hnačku nelieči, upozorňuje lekár!

Prečo začala?

„Najčastejšími príčinami vzniku je infekcia spôsobená baktériami, vírusmi alebo parazitmi. Ďalej to môže byť potravinová alergia, intolerancia niektorých zložiek potravy, najmä mliečneho cukru, metabolické ochorenia, autoimunitné ochorenia ako ulcerózna kolitída či Crohnova choroba,“ vymenúva primár Bubán a dodáva, že hnačkou sa môžu prejavovať aj nežiaduce účinky niektorých liekov, rádioterapia a chemoterapia, otrava, ale aj užívanie preháňadiel či niektoré nádory. Pre diagnostiku sú najdôležitejšie klinické príznaky, vyšetrenie stolice a krvi a, samozrejme, endoskopické vyšetrenie, napríklad kolonoskopia či jejunoskopia, vyšetrenie čreva pomocou špeciálneho prístroja zavedeného do čreva.

Dlhodobá alebo opakujúca sa hnačka u ľudí stredného a staršieho veku sa častejšie vyskytuje kolagenózna hnačka, ktorá súvisí so zápalom čreva, ľudia mladšieho veku majú častejšie syndróm dráždivého čreva.

Otrava jedlom sa prejaví rýchlo. Viete, kedy je to vážne?

Kedy to nie je normálne?

Bežná hnačka by vám mala prejsť po jednom alebo dvoch dňoch. Do ambulancie lekára treba ísť vtedy, keď ju sprevádza: