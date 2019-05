Hlavné príčiny bolesti chrbta: Kde robíme podľa špecialistu chybu?

Bolesti chrbta patria medzi najčastejšie príčiny návštevy lekára. Našťastie, väčšina z nich nemá vážnu príčinu.

Podľa profesora Antona Gútha, prednostu Kliniky fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie nemocnice na Kramároch, časté laické vysvetlenia, že vás „zrazu“ seklo v krížoch, keď ste sa zohli po spadnutý predmet, alebo v krku, keď vás ofúklo, nezodpovedajú realite. Na seknutie si totiž zarábate celé roky, dokonca už od útleho detstva.

Disciplinované vysedávanie v škôlke s rukami za chrbtom, celé hodiny presedené v školských laviciach a dnes už aj doma pri počítačoch, práve tam treba hľadať neskoršie problémy s chrbticou. Miesto toho, aby sa deti hýbali, behali a lietali po vonku, strnulo vysedávajú na zadku.

Pohyb aj oddych

„Žijeme v pohybovej chudobe,“ dôrazne vraví profesor Gúth. „Našich starých rodičov chrbty neboleli, s chrbticami ťažkosti nemali napriek tomu, že robili s motykami, lopatami,“ hovorí a dodáva, že ľudia kedysi žili fyzicky oveľa aktívnejšie a striedali pohyb s oddychom. Dnes sa väčšina z nás hýbe naozaj minimálne. Podľa odborníka je však náš organizmus stavaný na to, aby sme striedali statickú a dynamickú záťaž.

Ak preferujete len statickú časť, čiže veľa sedíte alebo stojíte, ale nehýbete sa, statické svaly sa preťažujú a dynamické svaly sa oslabujú, lebo ich nezaťažujete. „Z tejto svalovej nerovnováhy, disbalancie, vznikajú potom mnohé ťažkosti,“ varuje lekár. Najčastejšie je to práve seknutie.

Stále vystretí

Prvé, čo môžete urobiť okamžite, aby ste situáciu svojej chrbtice zlepšili, respektíve aby vás neseklo, je vykonávať všetky bežné činnosti s vystretým chrbtom. Zamyslite sa nad tým, v akej polohe napríklad vysávate – v predklone s ohnutým chrbtom alebo vystretí v stoji? Takto môžete pokračovať a naprávať svoje držanie tela pri sedení za stolom, okopávaní záhrady, dvíhaní dieťaťa, umývaní zubov, obliekaní nohavíc...

Všade, kde sa dá, by ste mali svoju činnosť robiť s vedome vystretým chrbtom. Teda nie so zhrbeným či zaguľateným, ako je to veľmi časté. Vtedy totiž ľahko dôjde k poškodeniu platničky, ktorá sa pre váš nesprávny pohyb tlačí do miest, kde nemá byť. Vystretým držaním si chrbticu chránite, to je hlavná a najdôležitejšia zásada zdravého chrbta.

Hlavné príčiny bolesti chrbta

vysunutá platnička

artróza drobných medzistavcových kĺbikov

blokády

zápaly

nádory

zranenia

