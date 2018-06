Koniec plešatých? Náhoda stvorila aj viagru, teraz iný objav pomôže pri vypadávaní vlasov!

Bežný liek na kosti prekvapivo zaberá na plešatosť. Prevratná liečba by tak po prvýkrát mohla zásadne zlepšiť život tým, ktorí trpia rednutím vlasov.

História vzniku liekov je plná rôznych náhod a paradoxov, keď pri liečbe jednej choroby objavia účinky liekov vhodné na liečbu iných chorôb. Tak to bolo aj v prípade viagry, ktorá bola pôvodne navrhnutá na boj proti vysokému krvnému tlaku. Teraz sľubujú vedci revolúciu v liečbe plešatosti. Prišli totiž na to, že liek na osteoporózu má prekvapivé vedľajšie účinky - podporuje rast vlasov a zabraňuje ich vypadávaniu.

Revolučná náhoda

Na tento objav prišli náhodou britskí vedci z Manchestru, keď skúmali bežný liek s názvom cyklosporin A, ktorý je celosvetovo využívaný pri niekoľkých autoimunitných ochoreniach. Ukázalo sa, že liek má zaujímavý vedľajší účinok - zvýšený rast vlasov. Látka obsiahnutá v liečive totiž potlačuje proteín SFRP1, ktorý bráni rastu vlasov a niektorých ďalších tkanív. Vedci vychádzali z toho, keď na liečbu plešatosti skúsili použiť liek, ktorý sa bežne používa na potlačenie proteínu SFRP1 pri liečbe osteoporózy. Podľa vedca Nathana Hankshawa, ktorý výskum vedie, má tento účinok lieku obrovský potenciál a po prvýkrát by mohol zásadne zlepšiť život tým, ktorí trpia stratou vlasov.

Vzrušujúce zistenie

„Skutočnosť, že táto účinná látka, ktorá nikdy predtým nebola spájaná s plešatosťou, podporuje rast vlasov, je vzrušujúca. Má obrovský potenciál na to, aby sa stala skutočne účinným liekom pre ľudí trpiacim vypadávaním vlasov. Samozrejme, tieto zistenia musíme ešte overiť v praxi, aby sme si boli istí, že liek účinkuje aj u bežných ľudí, nielen u tých, ktorých sme pozorovali experimentálne,” cituje Hankshawa odborný časopis PLOS Biology.

Veľké testovanie

Zo zistení, že liek na osteoporózu pôsobí na rast vlasov, vyvinuli nový liek s pracovným názvom Way-316606 a vedci teraz plánujú jeho veľké testovanie. Nový výskum vykonali zatiaľ iba laboratórne, no už teraz zožal obrovský úspech. Ak sa tento prípravok raz dostane do lekární, môže to znamenať doslova revolúciu v riešení problému plešatosti, ktorá zlepší kvalitu života mnohých ľudí, najmä mužov.

Iné možnosti

V súčasnej dobe totiž už existujú dve liečivá a jedna metóda na liečbu vypadávania vlasov. No predovšetkým lieky nie sú zatiaľ veľmi účinné. Kým jeden je určený len pre mužov a po vysadení sa pôvodný stav vypadávania vlasov vracia, druhý je iba podporným prostriedkom zpomaľujúci nezvratný proces plešatenia. Najúčinnejšia je transplantácia vlasov, ktorá je však veľmi drahá a má aj určité riziká.

