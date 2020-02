Koronavírus sa u nás nepotvrdil. Nové prípady v Banskej Bystrici a Ružomberku

U dvoch Slovákov hospitalizovaných v Martinskej nemocnici sa podozrenie na koronavírus nepotvrdilo.

Jedno podozrenie sa už včera vyvrátilo. Nový koronavírus nebol na Slovensku potvrdený. Informoval v nedeľu Peter Pellegrini, predseda vlády SR poverený riadením ministerstva zdravotníctva. „Máme dobrú správu. Pacienti, ktorí sú v Univerzitnej nemocnici v Martine, majú negatívne výsledky testov na nový koronavírus.“

Slováci z Číny

Ďalší dvaja Slováci, ktorí boli v meste z Wu-chanu na služobnej ceste sa v noci z nedele na pondelok vrátili na Slovensko. Z Ázie ich priviezol najskôr nemecký vládny špeciál. Z Prahy následne cestujú v špeciálnych sanitkách priamo do Banskej Bystrice. „Všetko je zabezpečené, 2 slovenskí občania budú prevezení do Fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, kde budú z preventívnych dôvodov 14 dní v karanténe,“ informoval premiér Peter Pellegrini.

Plne súčinný v otázke prevoze občanov je Úrad verejného zdravotníctva. Hlavný hygienik SR Ján Mikas bude dohliadať na situáciu priamo na mieste. „Dvaja cestujúci budú prevezení špeciálne pripravenou sanitkou z letiska v Prahe do fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorá je na ich príchod pripravená. Všetky zložky v rámci rezortu sú 24 hodín denne sedem dní v týždni pripravené reagovať na aktuálnu situáciu a okamžite reagujú,“ vysvetlil Ján Mikas.

Odobraté vzorky aj týchto 2 Slovákov pôjdu na laboratórnu diagnostiku. Výsledky by mali byť známe do 48 hodín.

Nový prípad v Ružomberku

Vo vojenskej nemocnici v Ružomberku prijali v nedeľu večer pacientku s podozrením na koronavírus. Potvrdila to hovorkyňa nemocnice Petra Dišková s tým, že bližšie informácie poskytnú neskôr.

