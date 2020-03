Koronavírus: Prvý Slovák s potvrdeným koronavírusom sa nakazil na Slovensku. Čo to pre vás reálne znamená?

Kedy sa nový koronavírus potvrdí na Slovensku bolo len otázkou času. Stalo sa tak dnes. Vírus laboratórne výsledky potvrdili u 52-ročného muža. Nakazil sa na Slovensku.

„Dnes bol potvrdený pacient vo veku 52 rokov, ktorý je toho času hospitalizovaný na klinike infektológie v Bratislave v Univerzitnej nemocnici,“ oznámil premiér. Pacient podľa premiéra v predchádzajúcich dňoch necestoval do žiadnych krajín, kde sa vírus vyskytuje. Jeho syn však bol v Benátkach, on však nevykazuje známky ochorenia. Ide teda o sekundárny prenos nákazy, to však ešte bude zisťovať. „Ide o, zdá sa, ľahší priebeh ochorenia, cíti sa lepšie a klesá mu tepota," hovorí premiér Peter Pellergini. Muž bol v domácej karanténe, jeho vzorka bola testovaná dvakrát. Podrobne sa teraz mapuje, s kým sa stretol.

Nepodliehajte panike, dodržiavajte základné nariadenia hygienikov. Ak na sebe pozorujete nejaké príznaky ochorenia, nechoďte k lekárovi, kontaktujte ho telefonicky. Ktoré príznaky sa objavujú najčastejšie? Čítajte TU!

Voda s mydlom alebo dezinfekčný gél?

Skutočne najmä dôkladným umývaním rúk, môžete zabrániť šíreniu respiračných ochorení, ku ktorým patrí aj COVID-19.

Pravidlá pre čisté ruky:

1. Každé umývanie rúk má trvať 40 – 60 sekúnd

2. Navlhčite si ruky teplou vodou a naberte si dostatočné množstvo mydla

3. Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a opačne

4. Trením čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne, následne zovrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani

5. Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a opačne

6. Ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne

7. Ruky si opláchnite vodou a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom

Umývanie rúk s dezinfekčným prostriedkom na báze alkoholu:

naberte plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste ho na celý povrch rúk

preložte dlaň pravej ruky na chrbát ľavej ruky, čistite vnútorné strany prstov a opačne

trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke a opačne

uzavrite prsty jednej ruky do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň

krúživým pohybom si čistite ľavý palec pravou rukou a opačne

spojenými prstami pravej ruky čistite krúživým pohybom ľavú dlaň a opačne

Keď ruky vyschnú, sú vydezinfikované.



Zdroj foto: UVZSR

Ruky si umývajte:

po každom návrate domov (do práce...) z vonkajšieho prostredia

pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy

pred, počas a po príprave jedla

pred konzumáciou jedla

po každom použití toalety

pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky

po manipulácii so zvieratami a ich krmivom

po manipulácii s odpadom a odpadovým košom

pred a po návšteve nemocnice, lekára

Aj takto sa ochránite pred respiračnými ochoreniami:

Vyhýbajte sa, ak je to možné, miestam s vysokou koncentráciou ľudí

Dezinfikujte povrchy a kľučky dezinfekčnými prostriedkami s obsahom chlóru či jódu

Pri kýchaní a kašľaní si vždy zakryte ústa jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zlikvidujte

Nedotýkajte sa očí, úst a nosa kontaminovanými rukami

Snažte sa dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha

Myslite na to, že choroboplodné zárodky môžu byť na tlačidlách zvončekov, na vodovodných batériách, na nákupných vozíkoch a iných predmetoch, ktoré bežne používate

Zdroj informácií: Úrad verejného zdravotníctva SR

