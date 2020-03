Koronavírus: Talianska vláda zatvorila školy v celom štáte. Nebozkávajte sa, radí všetkým

Taliansko sa rozhodlo zatvoriť všetky školy aj univerzity do polovice marca. Vláda odporúča občanom nebozkávať sa, neobjímať a nepodávať si ruky. Vírus má zatiaľ dve mutácie.

Odoprieť si dôvernosti a udržiavať metrovú vzdialenosť, to odporúča talianska vláda.Autor: Shutterstock

VIDEO: 12 tipov pre dlhovekosť od WHO. Jedenásty je nad všetky ostatné

Okrem toho, že talianska vláda vydala odporúčanie aby sa ľudia vzájomne nebozkávali, neobjímali a nepodávali si ruky, odporúča tiež všetkým, aby neustále udržiavali od seba vzdialenosť aspoň jeden meter, a to aj vnútri v budovách. Ide o prevenciu šírenia kvapôčkového prenosu koronavírusu.

Zakázané dotyky: Na tieto časti tela rukami radšej nesiahajte!

Neplánované prázdniny pre menších i väčších

V tejto súvislosti Taliansko tiež zavrelo všetky školy a univerzity, zatiaľ do polovice marca. Doteraz boli zavreté školy len v troch severných regiónoch, Lombardsko, Benátsko a Emilia-Romagna. „Nejde o to, že deti by boli deti zraniteľné - netrpia toľko ako dospelí - ale môžu vírus prenášať na rodičov a starých rodičov,“ vysvetlil premiér Giulio Gallera dôvod tohto opatrenia.

Koronavírus: Kontroly na hraniciach s Rakúskom! Ktoré rúško vás skutočne ochráni?

Dva kmene koronavírusu L a S

Ako uvádza dailymail.co.uk, vedci z Pekingu zistili, že svetom sa šíria najmenej dva kmene koronavírusu, pričom 70% infikovaných ľudí „chytilo“ agresívnejší kmeň. Základné dva kmene pomenovali L a S. Ten častejší a zároveň agresívnejší kmeň L sa ale podľa čínskych výskumníkov od začiatku januára stáva postupne menej častým – pravdepodobne vďaka masívnym zásahom štátov na izoláciu ohnísk nákazy.

Bežnejší sa teraz stáva menej agresívny kmeň S. Vedci však varujú pred jeho šírením. Kmeň S totiž spôsobuje miernejšie príznaky, takže pacienti si dlhšie neuvedomujú, že sú chorí. Tým sa zvyšuje riziko jeho prenosu, lebo ohniská nie sú izolované.

Koronavírus: Nenakupujte bezhlavo! Tieto potraviny sa však oplatí mať doma

Opakované nakazenie

To, že vírus môže mutovať, môže podľa vedcov sťažiť jeho vysledovanie alebo liečbu a zvyšuje pravdepodobnosť, že sa zotavení pacienti môžu znovu infikovať. Ide však len o menšiu štúdiu, takže informácie sa musia naďalej spresniť. Výskum uskutočnili odborníci z Pekingskej univerzity, Šanghajskej univerzity a Čínskej akadémie vied.

Prečo vírusy útočia najmä v zime? Chlad preverí zdravie pľúc, aj to, či odoláte epidémii