Krajšia tvár chorôb: 5 diagnóz, ktoré vás ochránia pred čímsi oveľa horším

Nadávate na migrénu, pribúdajúce zubné kazy či príznaky menopauzy? Vedci odhalili, že istým spôsobom za tieto choroby môžete byť vďační.

Nie všetky ochorenia, s ktorými bojujete, "vás privedú do hrobu". Možno je to presne opačne. Autor: Shutterstock.com

Verili by ste, že niektoré malé zdravotné ťažkosti vás môžu ochrániť pred vážnymi chorobami? Zisťovali sme, ktoré to sú a čo na to naši odborníci ►►►

Tehotenská nevoľnosť

Keď radosť z otehotnenia vystrieda ranná nevoľnosť, netrápte sa. Kanadskí lekári totiž zistili, že nevoľnosť, či už ranná alebo celodenná, sa spája s hormónovým profilom, ktorý znižuje riziko potratu a predčasného pôrodu. Navyše, prejavy rannej nevoľnosti sa dajú potlačiť. Napríklad častejším jedením menších porcií, približne raz za dve hodiny, prijímaním malého množstva bielkovín na vyrovnanie hladiny cukru v krvi a pitím studených nápojov dvadsať až tridsať minút pred jedlom a po ňom.

Onkogynekológ MUDr. Jozef Jendrušák:

Súvislosť medzi rannou nevoľnosťou a rizikom predčasného pôrodu či potratu som vo svojej klinickej praxi nepostrehol. Hormóny však zrejme hrajú úlohu pri vzniku rannej nevoľnosti, ktorú môže nepriamo navodiť vysoká hladina estrogénov a progesterónu, produkovaných v tehotenstve placentou.

A čo odporúčam pacientkam proti rannej nevoľnosti?