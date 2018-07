Krv v stolici? Žiadna panika. Čo hlási okrem rakoviny?

Čerstvá krv, ktorú môžete objaviť na toaletnom papieri, zväčša signalizuje hemoroidy. Tie neraz aj svrbia či dokonca bolia.

O čo ide? Hemoroidy sú pletence žíl, ktoré sa nachádzajú pod sliznicou konečníka v tesnej blízkosti análnych zvieračov. Ak viac sedíte, ako sa hýbete, máte pár kíl navyše, ste tehotná alebo vás častejšie trápi zápcha, či hnačka, pletence sa pod tlakom rozšíria. Výsledkom sú kožné riasy naplnené krvou, ktoré bolia a krvácajú, najmä pri veľkej potrebe, pretože zdurená sliznica je precitlivená a ľahko sa poškodí. Ani samotné „dráždenie“ toaletným papierom jej nelahodí.

Hemoroidy sú vonkajšie aj vnútorné a neraz sa objavujú súčasne. Vážnejším problémom sú však vnútorné, ktoré sa častejšie spájajú s krvácaním, so zápalmi a s trombózou.

Disciplína a masti

Zlatá žila však nie je zhubná a kým je len v začiatočnom štádiu, je vo vašich silách zbaviť sa jej. Podľa doktora Allena Dimova z proktologickej ambulancie je však dôležité, aby ste dodržiavali pravidelnosť – a to v jedení, v pití vody, vo vyprázdňovaní aj v cvičení. „V skorých štádiách pomôžu rektálne masti a čapíky. Dobrú skúsenosť mám napríklad s homeopatickými masťami bez obsahu parabénov a kortikoidov,“ vraví doktor Dimov. U mnohých pacientov zásluhou lokálnej terapie ostávajú hemoroidy v pokojovom štádiu. „Ak sú však väčšie, pomôže len zákrok. Typ operácie určí chirurg podľa vášho veku či veľkosti hemoroidov,“ vysvetľuje doktor Dimov.

Hýbte sa, ale...

Dvíhanie činiek vám môže pri hemoroidoch viac ublížiť, ako pomôcť. Vnútrobrušný tlak spôsobuje vytláčanie hemoroidov. Celkovo vám neprospievajú cviky, pri ktorých sedíte na lavičke. Radšej si choďte zabehať, plávajte, korčuľujte, hrajte tenis alebo futbal. Okrem činiek nedvíhajte ani iné ťažké bremená ako nákupy, väčšie deti či veci v domácnosti. A vyvarujte sa príliš tesného oblečenia. Aby ste si nevysedeli hemoroidy v práci, oceníte rektálny vankúšik. Používa sa na odľahčenie sedacej časti tela a sedí sa na ňom naozaj príjemne.

Páli?

Pikantné jedlá si odpykáte. Váš jedálny lístok by mal byť bohatý na rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu. Skvelým zdrojom rozpustnej vlákniny sú čučoriedky, figy, mrkva, špenát, zemiaky, orechy, psyllium, strukoviny. Nerozpustnú obsahujú obilniny, orechy, olejnaté semená. Ženy by mali denne prijať 25 gramov vlákniny, muži až 38. Naopak, vyhýbať by ste sa mali okrem pikantných jedál tiež citrusom, paradajkám a kofeínu, ktoré majú dráždivé účinky.

Overte si to

Ak krvavé kvapôčky pozorujete častejšie a nie vždy ich sprevádza štipľavé svrbenie, môže ísť o omnoho vážnejšie diagnózy vrátane rakoviny hrubého čreva, prípadne zápalových črevných ochorení, ako je ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba. Predovšetkým vtedy, keď vás obťažujú aj kŕče v bruchu, slabosť a chudnutie. Vtedy je rozumné podstúpiť rektoskopiu, prípadne kolonoskopiu. Žiaľ, len invazívne vyšetrenia vás uistia, že pôvod krvácania je iba v hemoroidoch.

