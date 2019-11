Kto je alkoholik?! 9 signálov, ktoré odhalia, že máte problém

Závislosť od alkoholu môže začať veľmi nevinne - jedným pohárikom. Po ňom prichádza ďalší a ďalší, až si bez nich neviete predstaviť život.

Konzumácia alkoholu sa stáva problémom vtedy, keď má prednosť pred všetkými ostatnými činnosťami. Závislosť sa môže pestovať niekoľko rokov, kým sa úplne rozvinie. Osoba s týmto stavom nevie, kedy a ako prestať piť. Veľmi často premýšľa o alkohole a nedokáže kontrolovať, koľko je dosť, pričom vie, že mu spôsobuje vážne problémy. „Vo svojej podstate je alkohol droga. Práve preto na ňom môže vzniknúť závislosť,“ vysvetľuje psychoterapeut Josef Šedivý. Odborníci varujú, že čím skôr človek začne s alkoholom, tým väčšie je riziko, že mu prepadne. Štatistiky dokonca uvádzajú, že v priemere 4 z 10 ľudí, ktorí začali konzumovať alkohol pred dosiahnutím 15 rokov, sa napokon stali závislými.

Príznaky alkoholizmu

človek pije sám alebo v tajnosti

nie je schopný obmedziť množstvo alkoholu

skladovanie a ukrývanie alkoholu

strata pamäte, krátkych časových úsekov

stráca záujem o svoje záľuby, ktoré mal predtým rád

má časté nutkanie piť alkohol

stále potrebuje viac a viac alkoholu

pitie alkoholu kvôli tomu, aby sa cítil dobre

problémy vo vzťahoch, rodine, financiách či práci kvôli pitiu

Závislosť od alkoholu nepostihuje je len konkrétneho jedinca, ale ovplyvňuje životy celej rodiny. Trpia ním najbližší príbuzní, partneri a najviac ubližuje deťom. V alkoholikovi sa neraz stupňujú osobnostné zmeny, citová hrubosť či agresívne správanie, zamerané práve na najbližších.

Už ani kvapku! Nový liek môže pomôcť v liečbe alkoholizmu

Závislosť od alkoholu sa po akútnom pobyte na psychiatrii lieči v špecializovaných pracoviskách. Protialkoholická liečba trvá 10 až 12 týždňov. Pacient sa v priebehu liečby sa učí so svojou závislosťou narábať, rešpektovať ju, no zároveň prekonávať. Dôležité je osvojiť si pravidlá abstinencie, pomocou ktorých by sa mal vyvarovať rizikových miest a situácií, ktoré by ho mohli opäť vtiahnuť do závislosti.

Recidíva

Abstinent má po celý život vysoké riziko recidívy. Tá môže byť rovnaká alebo ťažšia, ako jeho závislosť v minulosti. Závislosť od alkoholu je chronickou a celoživotnou poruchu, ktorej úplné vyliečenie nie je možné, pretože podmieňuje nezvratné zmeny v mozgu. Čím skôr sa alkoholizmus začnete liečiť, tým lepšie.

