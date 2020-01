Lekár radí: Ako si udržať zdravé kolená? Sú konské lieky zázrak alebo placebo?

Beriete ich ako samozrejmosť alebo sa o kolená aktívne staráte? Ak im v mladosti venujete pozornosť, v staršom veku sa vám odvďačia.

Je rozdiel vstávať v 50-tke či 60-tke s bolesťami a nemôcť sa hýbať alebo byť ešte stále fit a športovať. „Zdravie kĺbov, aj kolenných, ovplyvňujú tri faktory: spôsob zaťažovania, pevnosť svalstva a výživa,“ upozorňuje ortopéd MUDr. Tomáš Jakubík zo špecializovanej súkromnej ortopedickej kliniky v Bratislave. Pre prevenciu je v prvom rade dôležité, ako kĺb zaťažujete. „Berieme pritom do úvahy nielen aktívnu záťaž, ale aj pasívnu, teda nadváhu či dokonca obezitu. Desať, dvadsať kíl navyše im rozhodne neprospeje. Ak chcete, aby vám kolená dlho slúžili, kontrolujte si hmotnosť,“ radí jednoznačne lekár. A posilňujte okolité tkanivá. „Pravidelné športovanie spevňuje svaly súvisiace s kolennými kĺbmi a odľahčuje ich. Úrazom sa možno nevyhnete, ale vo veľkej miere predídete preťažovaniu, či už pri bežných činnostiach, alebo športe.“

Asfalt nie

Ideálna je severská chôdza, plávanie, turistika a bicyklovanie. „Bicykel odporúčam aj ako doplnkovú aktivitu k iným športom, tiež ako kondičnú prípravu či vhodnú porehabilitačnú terapiu. Je však dôležité dbať na jeho správnu geometriu. Nastavia vám ju v každej dobrej predajni,“ radí odborník. Posledné roky sa teší popularite skajkovanie, pri ktorom kombinujete bežkovanie s korčuľovaním. Je v poriadku? „Vykonávate valivé pohyby, nie je tu tlak na koleno ako pri klasickom behu,“ schvaľuje Jakubík. A taký plážový volejbal je oveľa lepší ako ten na parketách v telocvični. Na piesku fyzicky svalový aparát zaťažíte viac, ale riziko úrazu je menšie. Zlý výskok, nedostatočné odpruženie či dopad zvyčajne nemajú také následky ako na tvrdom povrchu. Najhoršie je podľa ortopéda behanie po asfalte. „Behajte po trávniku, lesnom chodníku alebo aspoň po antuke! Nárazy kĺbových plôch, napríklad stehennej kosti na jabĺčko, sú na tvrdom povrchu oveľa intenzívnejšie. Kolenná chrupka sa poškodzuje viac, než keby sa prirodzene opotrebovala vekom.“

Konské lieky?

A čo kĺbová výživa? Pre tú je potrebná vyvážená strava, bohatá na minerály a vitamíny, ale tiež lieky a doplnky stravy. Otázne je, aké. „Lieky, ktoré vám predpíše lekár, sú schválené a sledované, takže viete presne, koľko účinnej látky obsahujú, ale najmä koľko sa jej vstrebe do organizmu. Existuje veľa voľnopredajných preparátov, ktoré sľubujú všeličo, ale ich účinky zväčša nepotvrdili odborné štúdie, obsahujú rôzne prídavné látky, prípadne nie sú určené človeku. Hitom posledných rokov sú konské prípravky. Môžu byť účinné u koní, ale nie u ľudí. Spôsob vstrebávania v konskom žalúdku je totiž iný ako u človeka,“ upozorňuje lekár. Nepopiera však, že niektoré výživové doplnky môžu mať efekt. „Odborníci o tom stále diskutujú. Dôležitá je skúsenosť lekára, ktorý vníma, čo mu hovoria pacienti.“ Ani pri všetkej snahe však čas nezastavíte.

Nielen vek

Chrupka, veľmi dôležitá súčasť každého kĺbu, je v mladosti hladká, postupne však vysychá, deformuje sa. „Chondropatia postupne prerastá do artrózy, ochorenia kĺbov z opotrebovania a preťaženia. Nastávajú zmeny nielen na chrupke, ale aj na kostiach pod ňou.“ Artróza sa spočiatku prejavuje bolesťou pri námahe či preťažení, neskôr ju pocítite aj v pokoji. Kĺby tuhnú a opúchajú, musíte ich najprv rozhýbať. Artrózu má na svedomí vek predovšetkým v kombinácii s nadváhou, nedostatkom pohybu alebo nevhodnou aktivitou, so zvýšenou telesnou námahou či s nesprávnym stravovaním. Okolo 50-tky pociťuje jej následky väčšina z nás, objavuje sa však už aj u 30 či 40 ročných ľudí. Spúšťajú ju aj iné ochorenia, napríklad reumatické, zápalové, systémové ako lupus. Na príčine môže byť tiež zlomenina či operácia kĺbu, vrodená deformita, jeho nadmerné preťaženie pri posilňovaní alebo jednostranné zaťaženie pri práci.

Pomôžu dočasne

Pukanie či pichanie v kolene, nestabilnosť, opuch, obmedzená pohyblivosť a bolesť sú jasnými signálmi, že sa máte čo najskôr vybrať k špecialistovi. Ten na základe vyšetrení určí príčinu a podľa možností sa bude snažiť liečiť vás najprv konzervatívne. Okrem liekov od bolesti, obstrekov, gélov, mastí a doplnkov výživy to môže skúsiť kyselinou hyalurónovou, krvnou plazmou a kmeňovými bunkami. Lekár tvrdí, že pacienti si tieto injekcie žiadajú, hoci ich efekt je dočasný. „Veľká nádej sa vkladá najmä do kmeňových buniek. Dokážu sa meniť na bunky z prostredia, v ktorom sa ocitnú. V tomto prípade by sa teda mali meniť na chrupkové bunky. Teória je správna, len v praxi akosi nefunguje. Môže sa vám na istý čas uľaviť, lebo pôsobí proti zápalom a bolesti, ale neobnovuje to chrupky.“ Do istej miery pomáhajú aj rázové vlny. „Je to mechanická metóda, ktorou sa snažíme zvýšiť prekrvenie kĺbu. Jeden z prejavov poškodenej chrupky je, že organizmus začne vylučovať na obranu vápnik. Vytvorí na chrupke vápnikovú stenu, čím sa zhorší jej výživa. Rázovými vlnami sa snažíme túto stenu rozbiť.“

Nechať či vymeniť?

Najviac artroskopií sa vykonáva na meniskoch a väzoch. Vnútorný a vonkajší meniskus je tkanivo podobné chrupke, tlmí nárazy pri skokoch a dopadoch na koleno a stabilizuje ho. Odtrhnutá časť ostáva bez nervov a výživy, preto sa nezahojí. Treba ju operačne vybrať a nahradiť umelým meniskom. Ak je úraz čerstvý a vy ste mladí, dá sa meniskus znovu prišiť. „Čoraz častejšie sa však snažíme prišiť meniskus aj v ostatných prípadoch. Uvedomujeme si, že prirodzené tkanivo je oveľa vhodnejšie ako syntetický meniskus, preto, ak sa dá, šitie uprednostníme,“ mieni ortopéd. Hlavnými stabilizátormi kolena sú väzy – predný a zadný skrížený a postranné. Rekonštrukcia väzu je oveľa náročnejšia ako operácia menisku, aj zotavenie trvá dlhšie. Ak artróza – či už podmienená vekom, alebo úrazom – postupuje a chrupka v kolennom kĺbe je taká zodratá, že bolesť vám znemožňuje pohyb, odborníci uvažujú o umelom kĺbe. Totálna endoprotéza, náhrada celého kĺbu, je posledné riešenie, preto ortopédi čoraz častejšie pristupujú k čiastočnej endoprotéze, teda nahrádzajú len časť kĺbu. Vo svete sa také operácie robia asi pätnásť rokov, u nás päť. „Naša klinika je školiacim pracoviskom tejto metódy. Momentálne sú v trende hemiartroplastiky, vhodné najmä pre mladšie vekové kategórie. S takou náhradou môžete aj športovať.“ Dôležitá rehabilitácia Úspešný chirurgický zákrok predstavuje polovicu úspechu. Tomáš Jakubík zdôrazňuje, že päťdesiat percent je rehabilitácia. „Má dve fázy. V prvej musíme zabezpečiť, aby operované koleno nepuchlo a nebolelo. V druhej ho potrebujeme rozhýbať a spevniť. Ideálne je, ak po operácii rehabilitujete v zariadení, ktoré bezprostredne spolupracuje s chirurgickým pracoviskom.“

Príliš ohybní?

Aj mladí majú s kolenami problémy. „Zväčša ide o dievčatá, ale aj o chlapcov s hypermobilitou. Pri tomto ochorení máte vo väzoch viac elastických vlákien ako kolagénu. Sú schopné viac sa roztiahnuť a koleno sa dostáva do zlej anatomickej polohy. Máte pocit, že sa vám vyvrtne. Snažíte sa jabĺčko vrátiť späť. Ak sa to dlhodobo opakuje, chrupka i väzivový aparát sa predčasne opotrebúvajú,“ objasňuje Tomáš Jakubík.

Úraz nepodceňujte

Odtrhnutý vonkajší či vnútorný meniskus či roztrhnuté väzy hrozia nielen vrcholovým, ale aj rekreačným športovcom. „Venujte sa len takému športu, ktorého techniku a pohybové návyky ovládate. Nevykonávajte aktivitu, ktorá je pre vás mentálne náročná a robíte ju nasilu len preto, že ju robia iní,“ radí Tomáš Jakubík. Úraz sa vám však ľahko stane aj mimo športu. Ortopédi neraz riešia zlomeniny v oblasti kolena, vyskočené jabĺčko či iné traumy, ktoré vznikajú pri bežných každodennostiach. Pri úrazoch, podobne ani pri ťažkom stupni artrózy, už tabletky nepomôžu. Na rade je invazívna liečba. Pomocou artroskopie zvládnu chirurgovia množstvo zákrokov na kĺbe či okolo neho. „Kedysi sa kĺb musel otvoriť. Dnes na to potrebujeme dva, tri malé otvory v operovanej lokalite, jeden pre videokameru, ďalšie pre inštrumenty. Celý zákrok sledujeme na monitore. Minimalizujeme tak riziko infekcie a poškodenie svalového aparátu a vy sa rýchlo vraciate do bežného života.“

