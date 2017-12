Lekár radí, ako uvoľniť dutiny: Naparovať, inhalovať alebo preplachovať?

Účinný spôsob, ako uľaviť ťažko skúšanému nosu, je, okrem soľných či morských sprejov, tradičné naparovanie.

Tradičné je naparovanie nad soľným roztokom alebo s pridanými bylinkami či esenciálnymi olejmi, napríklad eukalyptovým, mätovým či citrónovým. „Parná inhalácia odstráni z nosovej sliznice nadbytočný hlien a uľahčí dýchanie. Ale ak ste alergik, používanie byliniek či olejov zvážte, môžete byť na tieto látky precitlivení,“ objasňuje Martin Lešťan.V takom prípade je vhodnejšie skôr inhalovanie pomocou špeciálneho prístroja.

„Pri dobrej technike sa jemnými rázovými vlnami dopravia účinné látky nielen na nosové sliznice, ale aj priamo do dutín.“ „Na inhaláciu používame soľné roztoky, prípadne volíme inhaláciu na mieru podľa klinického stavu, s pridaním liekov na odpuchnutie suchej sliznice či s kyselinou hylaurónovou. Keď už hlien steká do dolných dýchacích ciest, kombinujeme inhaláciu nosa a dutín s inhaláciou určenou na dolné dýchacie cesty. “

Kedy kanvička?

Za výborný spôsob prevencie považuje alergiológ aj preplachovanie nosa špeciálnou kanvičkou. „Vykonávajte ho pravidelne, najmä ak ste alergik. Táto metóda účinne zvlhčí sliznicu nosa a odstráni z nej alergény. Preplachovanie je vhodné aj preventívne.“ Pri prejavoch akútnej nádchy však tento spôsob nepreferuje:

„Sliznice v nose a dutinách sú už veľmi opuchnuté, preto sa prepláchnutie dá technicky ťažko zvládnuť. Okrem toho, keď už je sekrét žltkavý či sfarbený dozelena, môže sa stať, že preplachovaním posuniete prípadnú bakteriálnu infekciu do iných častí dýchacích ciest či do ucha,“ varuje doktor Lešťan. Nádcha a prechladnutie vás môžu zaskočiť viac ráz do roka, ale nejde o vážne infekcie.

„Keďže ich najčastejšie spôsobujú vírusy, je chyba siahať hneď na začiatku po antibiotikách,“ vysvetľuje Martin Lešťan. Ak však tento stav trvá dlhšie, mali by ste ísť k lekárovi. U niektorých pacientov sa totiž môže skomplikovať.

„Hlien zafarbený dožlta či dozelena už signalizuje bakteriálnu infekciu, ktorá môže viesť k rôznym komplikáciám – napríklad k zápalu prinosových dutín, upchatiu sluchovej trubice či k zápalu stredného ucha. Stekajúci hlien môže spôsobovať kašeľ, zápal hlasiviek, priedušnice či priedušiek. V takom prípade sú antibiotiká namieste.“

Tu antibiotiká nepomôžu

Vážnym problémom je chrípka: „Ide o zápal dýchacích ciest, ktorý spôsobuje chrípkový vírus. Toto vysokonákazlivé ochorenie sa šíri vzduchom najmä počas sezónnych epidémií v jesenných a zimných mesiacoch. Najčastejšie postihuje deti v predškolskom a školskom veku a seniorov. Prenáša sa z človeka na človeka vzduchom, pri kašľaní a kýchaní. Genetické mutácie vírusu spôsobili na celom svete už niekoľko pandémií, pre ktoré zomreli milióny ľudí. Antibiotiká proti chrípke, podobne ako ani proti iným vírusovým infekciám, nezaberajú. Preto je veľmi dobrou prevenciou včasné očkovanie ešte pred chrípkovou sezónou,“ odporúča Ivan Halmo.

Nepodceňujte prevenciu

Zaočkovať by ste sa však mali každý rok, a to aj v prípade, keď je zloženie chrípkových vakcín rovnaké ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne. Oveľa lepšie, ako hasiť následky, je však robiť všetko pre prevenciu: „Otužujte sa, správne stravujte a podporujte odolnosť svojho organizmu.“

