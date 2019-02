Lekár radí: Tieto príznaky hlásia hemoroidy! Ako sa liečia?

Vyšetrenie zlatej žily je horšie pre psychiku ako pre fyzické nepohodlie. Preto ho mnohí odsúvajú na neurčito. Kedy ísť k lekárovi a aké možnosti liečby sú najbežnejšie?

Máte hemoroidy, no nemáte chuť ich riešiť? Kým vás neobťažujú, nie je to nevyhnutné. No sú príznaky, ktoré by ste už nemali ignorovať a radšej sa ísť preventívne ukázať lekárovi. Ktoré to sú? A čo vám môže navrhnúť lekár? Nemusí to byť hneď operácia! Viac sa dozviete od chirurga MUDr. Allena Dimova.

Ako sa zvyknú liečiť hemoroidy?

Autor videa: Erik Babóš

Sledujte viac:

Bude vás zaujímať: