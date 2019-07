Lekár radí: Kedy je už operácia platničky naozaj nevyhnutná?

Platničky sú najčastejším dôvodom, prečo nás bolí chrbát. Kedy stačí zájsť za fyzioterapeutom a naučiť sa cviky na podporu chrbtice a čo je signál, že platničky treba operovať?

Medzistavcová platnička je pružná chrupavka medzi stavcami, ktorá umožňuje ich vzájomný pohyb a zároveň je akýmsi tlmičom medzi stavcami pri nárazoch, ku ktorým dochádza pri chôdzi, behu, skokoch. Sedavý spôsob života väčšiny z nás spôsobuje také zaťaženie chrbtice a jej nesprávne držanie, že niektorá z platničiek sa začne vysúvať zo svojej polohy. Vyskočenú platničku si ani nemusíte všimnúť, pokiaľ sa vysunie mimo miechových koreňov. Vtedy nespôsobuje prakticky žiadne problémy. Horšie je, ak začne zráždiť nervy vychádzajúce z miechy. Bolesti sa môžu objavovať úplne inde ako v chrbte - v tŕpnúcich rukách, prstoch nôh, v sedacom svale... Podľa toho, medzi ktorými stavcami dochádza k dráždeniu nervov. Niekedy je situáciu možné zachrániť rehabilitáciou a poctivým cvičením, no niekedy je nutná operácia, lebo vysunutá platnička by mohla spôsbobiť nezvratné poškodenie nervov a ohroziť váš pohyb. Kedy už netreba čakať a treba sa vložiť do rúk chirurga objasňuje algeziológ MUDr. Ireneusz Przewlocki, PhD., riaditeľ centra bolesti.

Kedy je nevyhnutná operácia platničky?

Autor videa: Dárius Pavlák

