Lekárka o liečbe depresie: Ako pôsobí terapia a čo môžete pre seba urobiť vy sami?

Aj keď ste už rezignovali a momentálne nevidíte východisko zo svojej situácie, predsa len musíte veriť, že existujú možnosti, ktoré vám vrátia stratený elán a chuť do života.

Už dávno nežijeme v dobe, kedy bola návšteva psychológa či psychiatra niečím zriedkavým, pre čo by ste museli pociťovať ostych. Vedeli ste, že je depresia 4. najviac zneschopňujúcim ochorením zo všetkých?

Urobte prvý krok

Pilierom toho, aby vám viac neovládala život je priznanie si toho, že je tu vážny problém a druhým otvorený rozhovor o ňom. Ak nepomáha ani okruh najbližších, za sedenie u odborníka predsa nič nedáte.

Čo pre vás môže odborník urobiť?

V prvom rade zhodnotí či a o aký druh depresie u vás ide. Následne zvolí vhodnú psychoterapiu alebo aj lieky, ktoré zmierňujú pocit beznádeje a pomáhajú k opätovnému získaniu kontroly nad svojim životom.

Viac o konkrétnej liečbe psychoterapeutka MUDr. Katarína Krechňáková:

Kognitívne-behaviorálna terapia

Odvíja sa od tvrdenia, že depresia môže byť liečená, ak sa postihnutí vysporiadajú s negatívnymi myšlienkami, ktoré u nich prevládajú. Terapeut s klientom pracuje na zmene celkového pohľadu na život, vnímaní rôznych životných situácií. Snaží sa ukázať pacientovi, že jeho neustále zachmúrený pohľad na život je v skutočnosti pokrivením pravdivého obrazu. Učí sa, ako zdolávať nečinnosť, unavenosť, spoločenskú neprimeranosť pomocou jednoduchých techník sebaovládania.

Interpersonálna terapia

Východiskom je predpoklad, že existuje interakcia medzi náladou a aktuálnymi životnými udalosťami. Tento typ terapie je zvyčajne krátkodobý. Sústreďuje sa najmä na rozbor minulých a aktuálnych medziľudských vzťahov, ktoré môžu mať súvis s psychickým ochorením.

Terapeut v spolupráci s pacientom vytvára alternatívne schémy reagovania v určitých konkrétnych situáciách, sleduje a vyhodnocuje ich efektívnosť. Základom tejto formy psychoterapie je podporný, stimulujúci a zásadne nekonfrontačný prístup.

Foto: ​Shutterstock

Ako pôsobia antidepresíva?

Antidepresíva ovplyvňujú hladiny neurotransmiterov v mozgu, a to tých, ktoré zodpovedajú za náladu, spánok, koncentráciu, schopnosť učenia, chuť na jedlo a sexuálnu túžbu.

Po úprave ich nerovnováhy vedú k zlepšeniu väčšiny týchto príznakov. Mnohí pacienti, u ktorých je depresia naviac spojená s úzkostnými stavmi, pociťujú v dôsledku liečby antidepresívami aj značný ústup úzkosti.

Zaúčinkujú obvykle po 2. alebo 3.týždni liečby. Len v prípade veľmi ťažkej depresie, ktorú odborníci dávajú za vinu aj genetike, musia vyskúšať niekoľko typov antidepresív.

Aby bola liečba úspešná a nedošlo k vážnemu relapsu, je nutné so psychiatrom aj po odznení príznakov spolupracovať a stanovenú liečbu dodržiavať. Lieky sami určite nevysadzujte. Mohli by ste sa tým dostať do oveľa horšieho stavu než pred úplným začiatkom liečby tejto diagnózy.

Nečakajte, kým pohár pretečie. Toto pre seba urobte:

Foto: Shutterstock

Zverte sa niekomu so svojimi pocitmi. Skúste cvičiť, ísť sa poprechádzať alebo behať. Výskumy potvrdili, že pohyb pôsobí pri miernej až stredne ťažkej depresii ako antidepresívum. Aj keď v tom nevidíte spojitosť, pestrá a vyvážená strava je dôležitá pre to, aby ste sa cítili v pohode aj psychicky. Veľa cukru a tuku škodí. Do jedálneho lístka zaraďte hlavne vitamíny skupiny B, omega-3 mastné kyseliny. Vyhnite sa alkoholu, ktorý nepochybne prehlbuje depresiu keď pominie bezprostredné uvoľnenie. Doprajte si v tomto období rôzne drobné radosti, ktoré vám zlepšia náladu, prípadne si naplánujte wellnes, kúpele, alebo rôzne zážitkové programy. Netrápte sa tým, že málo spíte, ak vám to pomôže, čítajte knihu, alebo si nájdite relaxačnú/meditačnú činnosť, ktorá vám upokojí myšlienky.

