Len ste sa prejedli, či je to horšie? Táto choroba môže viesť k rakovine

Páli vás záha, pobolieva v hrudníku alebo chronicky pokašliavate? Za posledných dvadsať rokov sa výskyt refluxnej choroby zvýšil desaťnásobne. A na jar je to z roka na rok horšie.

Dráždi vás po mastnom hodovaní na kašeľ, šľahajú plamene z hrude a cítite kyselinu na jazyku? zhoršovala sa astma. Rôznorodé príznaky majú spoločného menovateľa – refluxnú chorobu pažeráka. „Reflux, spätný tok žalúdkového obsahu do pažeráka, je normálny. Za patologický ho považujeme, keď vyvoláva chorobné príznaky,“ približuje MUDr. Marian Bátovský ochorenie GERD, gastroesophageal reflux disease, ktorou trpí čoraz viac jeho rovesníkov i mladších pacientov.

Pikantný kúpeľ

Návrat žalúdočnej kyseliny do pažeráka či do úst, ťažkosti s prehĺtaním, zachrípnutý hlas aj chronické dýchacie ťažkosti spôsobuje uvoľnená príklopka, zvierač v dolnej časti pažeráka, ktorý doň pustí viac ostrého kokteilu, než sliznica zvládne. Žalúdočná zmes kyseliny chlorovodíkovej, pepsínu, žlčových solí a pankreatických enzýmov sa dostáva do pažeráka v nepríjemnom množstve a dráždi. „Patologický reflux znamená väčší počet epizód dosahujúcich výšku viac ako pätnásť centimetrov od dolného pažerákového zvierača, vyššiu rýchlosť refluxnej vlny a predĺženie pH prostredia pod hodnotu štyri v dolnom pažeráku,“ vysvetľuje gastroenterológ Bátovský.

Takýto kúpeľ môže sliznicu pažeráka vážne poškodiť. Ak patríte k šťastnejšej polovici pacientov, tú vašu ušetrí. Jej zápal a zjazvenie - ezofagitída, je jedna z vážnych komplikácií refluxovej choroby. Z pažeráka môžete začať krvácať, bolesť v hrudi pripomína stav pred infarktom. Hoci refluxnou chorobou trpia muži a ženy spravodlivo pol na pol, ezofagitída mučí až trikrát viac mužov. Barretov pažerák, predrakovinový stav pažerákovej sliznice, až desaťkrát viac. Necháte to len tak?

Prehltnite lieky

Ak spozorujete príznaky, verte, že nie sú len nepríjemné, ale aj nebezpečné. Zverte sa do rúk lekára. Tabletky zmiernia znervózňujúce ťažkosti a dokážu aj hojiť poškodenú sliznicu. Antacidá nemusia fungovať správne, liekom prvej voľby sú dnes inhibítory protónovej pumpy. Pilulku prehltnete pol až trištvrte hodiny pred jedlom raz za deň aspoň štyri týždne. A radšej aj dlhšie. „Keďže symptómy alebo samotné GERD sa vrátia až u osemdesiatich percent pacientov po ukončení liečby v priebehu roka, u väčšiny je potrebná dlhodobá liečba,“ prízvukuje gastroenterológ MUDr. Ladislav Kužela. A okrem toho sa tak skôr vyhnete kritickým komplikáciám. Ak liečba nezaberie, poškodený pažerák budú musieť operovať.

Ľahká diéta

Občasným pálením záhy trpí takmer tretina inak zdravých ľudí, k patologickému pravidelnému vylievaniu obsahu žalúdka smerom hore vám dopomôžu tučné jedlá, cigarety, alkohol a kilá navyše. Pripravte sa, že spolu s liekmi si budete musieť zvyknúť na odľahčený tanier. „I keď samotná úprava životosprávy a diéta zvyčajne nestačia, má sa začať u každého pacienta v úvode liečby a pokračovať v celom jej priebehu. V diéte sa odporúča zníženie príjmu živočíšnych tukov, častejšia konzumácia menších porcií jedla, obmedzenie niektorých jedál a nápojov ako čokoláda, alkohol, káva, paradajky. A nefajčiť,“ odporúča doktor Kužela a pridáva aj ďalšie tipy. Nezabudnite si pod hlavou vyvýšiť posteľ asi o tri centimetre a minimálne tri hodiny po jedle si nelíhať.

