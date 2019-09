Tento mužský liek by mali užívať aj ženy. Dôvod vás prekvapí

Dve muchy jednou ranou. Látka v lieku proti zväčšenej prostate pomôže aj s ďalšími nepríjemnosťami. Aj ženám.

Účinná látka terazosín pomáha zmierniť benígnu hyperpláziu prostaty (BPH) uvoľnením svalstva močového mechúra a prostaty. Vedci však predpokladajú, že má aj iný priaznivý účinok. Možno sa tak vedcom podarilo odhaliť liečivo na zákerné ochorenie, ktoré na liečbu doteraz márne čaká.

Patríte do rizikovej skupiny? Koľkokrát ste si v noci odskočili?

Dva zásahy

O čo v štúdii išlo? Vedci sledovali tisíce pacientov so zväčšením prostaty a Parkinsonovou chorobou. Ich zistenia publikované v Journal of Clinical Investigation naznačujú, že alfa-blokátor chráni mozgové bunky pred poškodením. Liek môže podľa nich spomaliť postup Parkinsonovej choroby, čo v súčasnosti nie je možné. Informuje o tom britská BBC.

Účinná liečba na chorú prostatu? Rady lekárov sa vám budú páčiť

Proti Parkinsonovi

Parkinsonova choroba je chronické postupujúce ochorenie centrálneho nervového systému, na ktoré zatiaľ neexistuje liek. Existujúca liečba môže len pomôcť s niektorými príznakmi, avšak nevie spomaliť ani zvrátiť stratu neurónov. Terazosín môže ubúdaniu nervových buniek brániť aktivovaním enzýmu s označením PGK1, myslia si vedci z americkej University of Iowa a pekinského Inštitútu pre choroby mozgu.

Čítajte aj: Parkinsonova choroba začína stratou čuchu



Zatiaľ je predčasné hovoriť o lieku, zistenia však majú potenciál zmeniť životy ľuďom s Parkinsonovou chorobou, uvádza Michael Welsh z University of Iowa. „Dnes neexistuje liečba, ktorá by ovplyvňovala progres tohto neurodegeneratívneho ochorenia. Je to hrozný stav, pretože so starnúcou populáciou sa Parkinsonova choroba stáva čoraz bežnejšou," hovorí.



Vedci by ešte tento rok chceli začať s klinickými testami, prípadné uvedenie lieku do praxe preto potrvá ešte niekoľko rokov.

Parkinson Katku prekvapil pred 40-tkou: Nič ma nebolelo, dnes si bez liekov nezaviažem šnúrky