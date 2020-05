Magnézium je užitočné pri športovaní i proti kŕčom 

Magnézium (horčík) je pre naše telo veľmi dôležitý minerál.

Pomáha organizmu správne a bezproblémovo fungovať v rozličných situáciách. Jeho pozitívne účinky ľudské telo i psychiku sú naozaj rôznorodé. Ocenia ich napríklad športovci.

Forma sa zíde vždy

Pomaly nám prichádza leto a keby bolo všetko tak, ako pred rokom, už by sme sa tešili, a aj aktívne chystali na dovolenku - pravdepodobne niekde pri mori. A snáď najväčším problémom by bolo, ako sa dostať do formy, respektíve do plaviek. Áno, letná dovolenková sezóna je pre mnohé z nás motiváciou k aktívnemu životu. Karanténne obdobie nám síce dovolenkové plány pribrzdilo, no paradoxne práve počas karantény začalo veľa ľudí intenzívne športovať. A to je len dobre. Konečne sme sa nemohli vyhovárať na nedostatok času a ruku na srdce – forma sa predsa zíde vždy.

Ako pomáha magnézium športovcom?

Magnézium plní v organizme dôležité úlohy, z hľadiska aktívneho životného štýlu a intenzívneho športovania môžeme spomenúť aspoň niektoré: magnézium hrá štruktúrnu úlohu v kostiach, bunkových membránach a chromozómoch. V kostnom tkanive je časť magnézia pevne viazaná na apatit, časť je mobilizovateľná pri deficitných stavoch. Aktívny transport iónov, ako kalia a kalcia cez bunečné membrány tiež vyžaduje magnézium. Prostredníctvom tejto úlohy v ión-transportných systémoch pôsobí magnézium na svaly, na vedenie nervových impulzov, svalovú kontrakciu a normálny rytmus srdca. Deficit magnézia sa zas prejavuje napríklad ako depresia, apatia, tremor, alebo svalová slabosť.

Keď sa ohlásia kŕče

Kŕče častejšie trápia starších, no nezriedka prekvapia všetky vekové kategórie. A športovci s nimi svoje skúsenosti majú samozrejme tiež. Ako nám môže pri kŕčoch pomôcť magnézium? Pôsobí na tonus hladkých svalov a je tak nápomocné pri zmierňovaní svalových problémov. Je tiež zodpovedné za aktívny mimobunkový transport kalcia, čo je podstatou svalovej relaxácie. Tento mechanizmus je možné terapeuticky využiť aj v prevencii a liečbe predmenštruačnej migrény, pri hypertenzii a na zmiernenie prejavov kŕčov.

Doplnkové magnézium

Sú situácie, keď je doplnkový prísun magnézia naozaj užitočný. Pri prijímaní doplnkového magnézia, je však veľmi dôležité to, ako efektívne ho dokážeme vstrebať. Aby sa totiž magnézium do nášho organizmu dostalo v čo najväčšom množstve, potrebuje na to správny „nosič“. Jedným z takýchto nosičov je aj kyselina orotová. Kyselina orotová je prirodzene sa vyskytujúca biologická látka, telu vlastná, obsiahnutá aj v mlieku a kolostre. Preto je prirodzeným nosičom pre magnézium a iné minerálne látky a kovy a zároveň zvyšuje ich vstrebávanie.

Ak sa rozhodnete siahnuť po doplnkovom magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.

Magnerot® je liek na vnútorné použitie s obsahom dihydrátu magnéziumorotátu. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.