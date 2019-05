Magnézium pre silné a zdravé telo

Magnézium, ako jedna z dôležitých minerálnych látok pomáha nášmu telu správne fungovať. Predovšetkým pre ľudí, ktorí intenzívne športujú je veľmi dôležité, aby ho mali v organizme dostatok.

Magnézium a intenzívne športovanie

Asi najvyššie povedomie o užitočnosti magnézia majú aktívni športovci. Beh, polmaratón, maratóny a ultrabehy, MMA, Spartan race a podobne. Športovci, predovšetkým tí, ktorí uprednostňujú náročnejšie druhy športu totiž vedia, že po tvrdom tréningu, zvlášť, ak je ich tréning pravidelný, potrebuje telo kvalitnú regeneráciu. Jej súčasťou je aj doplnkový prísun magnézia. Hladina magnézia totiž počas zvýšenej fyzickej aktivity klesá a ak chceme športovo napredovať, je potrebné magnézium dopĺňať. Dobrou správou nielen pre športovcov je, že magnézium blahodarne vplýva nielen na naše telo – svaly, kosti, ale aj na našu psychiku. Pri obzvlášť náročných výzvach je aj táto jeho „funkcia“ veľmi užitočná.

Akú dávku magnézia potrebujeme?

V tele zdravého dospelého človeka sa nachádza asi 22 – 30g magnézia. Približne 60% je uložených v kostiach, ďalších 27% sa nachádza vo svaloch, 6 – 7% je v ostatných bunkách a menej ako 1% je prítomné mimo buniek, teda v plazme. Odporúčaná denná dávka je v rozsahu od 300 – 420mg. Množstvo prijatého magnézia sa však mení v závislosti od veku, pohlavia a ďalších faktorov ako sú stres, ochorenia, zvýšená psychická a fyzická záťaž. Dopĺňania magnézia preto u športovcov závisí v podstatnej miere od náročnosti a pravidelnosti tréningu.

Magnézium a bežná strava

Určite poteší, že magnézium môžeme nájsť napríklad v rýchlom energetickom zázraku - čokoláde. Pokiaľ ide o bežné potraviny – tie by mali byť zdravo vypestované a rovnako zdravo pripravené. V potravinách živočíšneho charakteru sa magnézium nachádza v rybách a hydine. V zelenine je to potom hlavne špenáte a strukovinách. Ďalej v spomínanej čokoláde, respektíve v kakaových bôboch. A magnézium si môžeme dopriať aj v ovocí ako marhule, ďatle a banány.

Kedy siahnuť po doplnkovom magnéziu?

Sú situácie, keď je doplnkový prísun magnézia naozaj užitočný. Aktívny život plný intenzívneho športovania, obdobie, keď čakáme bábätko alebo keď sme vystavení vonkajšiemu tlaku a stresu. Pri prijímaní doplnkového magnézia, je však veľmi dôležité to, ako efektívne ho dokážeme vstrebať. Aby sa totiž magnézium do nášho organizmu dostalo v čo najväčšom množstve, potrebuje na to správny „nosič“. Jedným z takýchto nosičov je aj kyselina orotová. Kyselina orotová je prirodzene sa vyskytujúca biologická látka, telu vlastná, obsiahnutá aj v mlieku a kolostre. Preto je prirodzeným nosičom pre magnézium a iné minerálne látky a kovy, ktorý zároveň zvyšuje ich vstrebávanie. Môžeme ju nájsť aj v koreňovej zelenine, ovčom mlieku či srvátke.

Ak sa rozhodnete siahnuť po doplnkovom magnéziu, zvážte také, ktoré vďaka prirodzenému nosiču zvyšuje jeho efektívne vstrebávanie a nezaťažuje organizmus. Na trhu je viacero magnézií, ktoré si môžeme kúpiť v lekárňach. Jedným z nich je aj Magnerot® od nemeckej spoločnosti Wörwag Pharma. Je to zároveň jediné magnézium s dihydrátom magnéziumorotátu, teda s kyselinou orotovou. Dostanete ho v každej dobrej lekárni.

Magnerot® je liek na vnútorné použitie s obsahom dihydrátu magnéziumorotátu. Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú informáciu a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.