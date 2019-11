Marihuana na recept. Pomôže, uškodí, alebo ide len o placebo?

V niektorých európskych krajinách už konope kúpite na predpis. Naozaj pomáha pri chronických bolestiach, skleróze multiplex či úzkosti? Seriózne výskumy chýbajú.

V Nemecku môžu ťažko chorí užívať prípravky, ktoré obsahujú kvety z konopy siatej, na lekársky predpis už 2 a pol roka. Za minulý rok lekárne vydali asi 95 000 receptov. Lekár ich predpíše pri chronických bolestiach, ale aj pri skleróze multiplex, epilepsii, úzkostnej poruche či pri Tourettovom syndróme. Ďalšími krajinami Európskej únie, ktoré legalizovali kanabis na lekárske účely, sú Holandsko a Česko.

Problematické sú kvety

Konopa siata, "sestra" konopy indickej, je multifunkčná plodina, ktorá sa od nepamäti pestovala aj na našom území. Naši predkovia vedeli zužitkovať všetky jej časti - kvety, semená aj stonku.

Boj za konopu: V akej forme by sa mala podľa odborníkov predávať?

Problematické sú kvety, lebo obsahujú kanabinoidy - chemické zlúčeniny, ktoré okrem iného ovplyvňujú náladu a bolesť. Najznámejším kanabinoidom je látka THC, ktorá má vysoko psychaktívne účinky a preto sa stala obľúbenou rekreačnou drogou. Kvety sa využívajú aj v kozmetike pri ošetrovaní problematickej pleti či ekzemov. Konopné semená sa používajú v čajoch, káve a iných potravinách, stonky sa od nepamäti spracovávali na výrobu vlákna do oblečenia, povrazov, tepelnej izolácie. Vyšľachtené technické odrody obsahujú len semená, v ktorých je veľmi nízke množstvo kanabinoidov.

Naši predkovia ho mali v domácej lekárničke

Medicínske využitie kanabinoidov nie je - aj napriek dlhodobému využívaniu na domáce účely - ešte stále dostatočne známe. Keďže vo väčšine krajín je marihuana, vrátane Slovenska, viac menej nelegálna, preto neexistuje seriózny výskum. Najpoužívanejším kanabinoidom na zdravotné účely je látka CBD, ktorá nie je psychoaktívna. Inak povedané, "nezhulite" sa s nej.

Viac ► Marihuana je pre tínedžerov nebezpečnejšia, než sme si mysleli! Dramaticky im ničí mozog

Všeobecne sa tvrdí, že pacientom s chemoterapiou marihuana pomáha zmierňovať nevoľnosť a nutkanie na vracanie. Pacientom s nechutenstvom má zvyšovať chuť do jedla. Ľuďom trpiacim sklerózou multiolex má zmierňovať bolesti a svalové kŕče. Má potláčať aj chronickú bolesť pri iných ochoreniach, využíva sa aj pri liečbe epilepsie. K známym nežiaducim účinkom patria stavy úzkosti, ale ani ich výskum nie je dostatočný.

Nedostatočný výskum

Vedci z tímu Louisy Degenhardtovej z austrálskeho výskumného centra National Drug and Alcohol Research Centre, ktoré sídli v Sydney, publikovali v časopise The Lancet Psychiatry výskum, ktorý monitoruje účinky 6-tich psychiatrických ochorení - depresie, úzkostnej poruchy, ADHD, posttraumatickej poruchy a Tourettovoho syndrómu. Išlo o metaanalýzu, ktorá sumarizovala výsledky 83 štúdií s 3000 účastníkmi.

Prišli k týmto záverom:

1. Lieky s účinnou látkou THC môžu zmierňovať symptómy u pacientov s poruchami úzkosti.

2. Podľa niektorých štúdií môžu lieky obsahujúce THC zhoršovať stav u pacientov s psychotickou diagnózou.

3. Lieky s obsahom konope môžu mať pri všetkých sledovaných ochoreniach pozitívny placebo efekt.

4. Tieto lieky môžu mať neželané vedľajšie účinky. Mnohí ľudia, ktorí namiesto neškodného placeba dostávali účinnú látku, z testovania predčasne odstúpili pre neželané účinky.

Čítajte tiež: Elektronické cigarety zabíjajú ďalej! Majú už 5 obetí, počet ďalších prípadov stúpol na 450

Málo informácií o pozitívach aj negatívach

Degenhartová a jej tím skonštatovali, že odborných dát je málo a rizík veľa na to, aby konope na lekárske účely mohli odporúčať. Malo by sa realizovať viac štúdií, ktoré by zistili, pri ktorých ochoreniach je liečba účinná, v akej miere a aké sú riziká terapie. Zdôraznili, že kvalitný výskum o účinkoch konope chýba aj pri iných chorobách, teda pri rozrúsenej skleróze multiplex či pri chronických bolestiach.

Problém je aj v tom, že sa nič nevie ani o tom, ako by terapia kanabisom ovplyvňovala štandardnú liečbu primárneho, ale aj pridruženého ochorenia, napríklad vysokého krvného tlaku či cukrovky. Ak by sa lekári aj napriek tomu rozhodli predpisovať svojim pacientom tieto prípravky, mali by zvážiť ich pozitívne aj negatívne účinky. Tí slovenskí oficiálne nemôžu, preto si ich pacienti neraz aj napriek rizikám zháňajú prípravky s rôznym obsahom kanabisu z Čiech alebo z iných krajín.

Mohlo by vás zaujímať: