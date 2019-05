Maskovaná choroba zničených ciev. 12 príznakov, že je to vážne

Neviete o nej, kým ju neodhalí náhoda. Čím dlhšie odkladáte návštevu lekára, tým skôr riskujete infarkt či mŕtvicu.

Štyridsať až 50% dospelých nad 18 rokov trpí ochorením, o ktorom sa veľa počúva, no málo vie. Aj preto je hypertenzia alebo choroba vysokého krvného tlaku je v súčasnej dobe celosvetovým problémom. Z polovice chorých ľudí celkovo polovica o svojom ochorení vobec netuší. vôbec V začiatkoch ochorenia nepociťujú žiadne príznaky a ťažkosti. No za „tiché“ ochorenie sa považuuje mylne. Tiché je len príznakmi, no dôsledky si všimnete. Často však až neskoro.

Stúpa vám tlak?

Jediný spôsob ako sa dozvedieť, či trpíte hypertenziou, je dať si správne odmerať svoj krvný tlak. Celkovo postihuje 2 až 3 z 5 mužov alebo žien, mužov o niečo častejšie. Dôvody vzniku hypertenzie sú vo väčšine prípadov neznáme. Základom je porucha centrálneho regulovania krvného tlaku a starnutie cievnej steny. K urýchleniu a podporeniu vzniku ochorenia môže prispieť vrodená predispozícia ale aj zlý životný štýl.

Tlakári sú aj mladí

Ochorenie sa už stáva problémom aj mladých ľudí, dokonca dospievajúcej mládeže. Mladí ľudia bežne príznaky vysokého krvného tlaku nepoznajú, zvýšenie krvného tlaku ignorujú a pripisujú to stresu a iným problémom. Podceňujú meranie svojho krvného tlaku. Ak si ho aj zmerajú a zistia vyššiu hodnotu, považujú ju za náhodu, reakciu na záťaž a stres, a neuvažujú o tom, že sa jedná o ochorenie. „Človek nemusí mať spočiatku žiadne príznaky, ktoré by upozornili na to, že niečo nie je v poriadku. Dokonca aj človek s vyššími hodnotami krvného tlaku sa môže cítiť dobre, pretože pokiaľ sú ešte cievy pružné, komplikácie sa neobjavia. Je preto dôležité, aby ľudia vedeli, že hypertenzia tu je, je reálna a je veľmi častá. Každý dospelý človek by mal poznať svoje hodnoty krvného tlaku," upozorňuje hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo, MUDr. Jana Bendová, PhD.

Príznaky vysokého krvného tlaku:

Bolesť hlavy

Závrate

Hučanie v ušiach

Krvácanie z nosa

Nespavosť

Búšenie srdca

Bolesť na hrudi

Celková únava

Nadmerné potenie

Opuchy členkov

Poruchy videnia

Dýchavičnosť

Najznámejšie a najčastejšie rizikové faktory pre vznik a udržovanie hypertenzie sú vek, mužské pohlavie, fajčenie, vysoký príjem kuchynskej soli v strave, nadmerné užívanie alkoholu, nedostatočná telesná aktivita, najmä v spojení s nadváhou až obezitou a negatívne vnímaný chronický stres (dystres).

Horný a dolný

Samotná informácia o hodnote krvného tlaku a jeho kontrola je pritom jednoduchá, rýchla a bezbolestná. Krvný tlak sa môže merať v ambulancii lekára, v domácom prostredí alebo pomocou 24-hodinového ambulantného monitorovania tlaku krvi. Výsledkom merania krvného tlaku sú dva číselné údaje: systolický tlak (ktorý je výsledkom sily pumpovacej aktivity ľavej srdcovej komory, keď sa krv z nej dostáva tepnami do tela) a diastolický tlak (ktorý je komplexným výsledkom odporu a tepnovej aktivity v jednotlivých tkanivách celého tela). Hodnota vyššia ako 140/90 mmHg znamená hypertenziu.

Dôslednou a kvalitnou liečbou vysokého krvného tlaku na tzv. bezpečné hodnoty je možné znížiť riziko mozgovej mŕtvice o 36%, riziko srdcového zlyhania o 38%, úmrtnosť na srdcovocievne príčiny o 16% či celkovú úmrtnosť o 10%.

Pretože ti to hovorím

Na Slovensku v rámci projektu „Pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou na Slovensku“ prebieha v súčasnosti skríning výskytu artériovej hypertenzie. Zapojili sa doň desiatky ambulancií všeobecných lekárov. Pacienti si vďaka dodržiavaniu liečby môžu zabezpečiť nielen zlepšenie zdravotného stavu, predĺžiť aktívny život, ale aj zlepšiť celkovú kvalitu života. Toto sú niektoré z dôvodov, pre ktoré na Slovensku vznikla Charta 70/2023 – výzva pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou ako iniciatíva odborných spoločností (Slovenská hypertenziologická spoločnosť, Slovenská kardiologická spoločnosť, Slovenská internistická spoločnosť, Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva), a pacientskej organizácie Únia pre zdravšie srdce.

Do preventívnej celosvetovej kampane, ktorá vyzýva potenciálne rizikové skupiny ľudí, aby si dali skontrolovať svoj krvný tlak a predišli tak dostatočne zavčasu možným obávaným komplikáciám, sa po druhý raz zapojilo aj OZ Únia pre zdravšie srdce. Tohtoročná kampaň projektu #pretozetitohovorim, #becauseIsayso, vyzýva na nutnosť prevencie vysokého krvného tlaku u dospelých prostredníctvom malých detí, vnukov a vnučiek. O presných miestach bezplatného merania krvného tlaku, o kampani, ako aj o ochorení hypertenzie sa dozviete viac na www.pretozetitohovorim.sk alebo www.presrdce.eu.

