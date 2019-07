Mávate kŕče? Na čo si dávať pozor, aby vás nechytili vo vode

Najmä v horúcom počasí by ste mali dávať na rýchle a náhle schladenie. Ak vás často trápia kŕče, dajte si skontrolovať hladinu minerálov v krvi, aby vás vo vode nezastihli nepríjemnosti.

Kŕče vo vode sú obzvlášť nepríjemné. Môže sa objaviť nielen vtedy, keď prepínate sily. „Ak ste rozhorúčení a skočíte do chladnejšej vody, objaví sa stuhnutosť. Pri ponorení tváre vzniká podráždenie nervových zakončení okolo úst, nosa a očí,“ vysvetľuje telovýchovná lekárka Alena Urvayová.

Vyvrtli ste si členok? Urobte tieto 4 kroky

„Môže vyvolať takzvaný diving reflex, ktorý je spojený s podchladením krčnej tepny, špeciálne karotického sínu.“ Ide o rozšírené miesto krčnej tepny, kde sa nachádzajú tlakové receptory. A jeho náhle schladenie sa môže skončiť spomalením pulzovej frekvencie a kŕčom hlasiviek. Telo sa musí na chladnejšie prostredie pripraviť. Aj ľadoví medvedi idú do vody postupne a na vstup do extrémne studených vôd sa pripravujú štyri, päť mesiacov systematicky a pravidelne.

Aj pri vode musíte piť

Ak sa nechcete skokov do vody vzdať, najskôr sa aklimatizujte ponorením po prsia, až potom choďte do vody hlbšie. Skok do vody sa skutočne môže skončiť aj zástavou srdca. Neriskujte ani vyhadzovanie a ponáranie svojho dieťaťa pri hre v bazéne. „Náraz na hladinu vody, ale aj iné prostredie môže vyústiť do kŕča dýchacích svalov,“ upozorňuje odborníčka.

Pomóóóc, topím sa! Ako postupovať pri trampotách vo vode?

Snažte sa dodržať druhé základné pravidlo, aj vo vode musíte byť dostatočne hydratovaní. Dobre zvážte výber tekutín. K vode nepatrí alkohol vrátane piva. Otupí centrálny nervový systém. Nevhodné zavodňovanie môže spôsobiť kŕče i náhlu stuhnutosť. Pozor si dávajte aj na lieky, ktoré užívate. Vždy zistite, či neovplyvňujú hydratáciu či správne nastavenie organizmu na záťaž, teplo či akúkoľvek činnosť, ktorú sa chystáte vykonávať.

Máte dosť minerálov?

Chytil vás podvodný kŕč? Dajte okoliu najavo zdvihnutou rukou, že sa niečo deje. Ak sa u vás objavujú kŕče pravidelne, v prvom rade si dajte skontrolovať krvný obraz a hodnoty draslíka a horčíka. Skontrolovať treba aj cievny systém. Problematické môžu byť najmä kŕčové žily. Pozor by ste si mali dávať na všetky močopudné prípravky. „Ak niekto užíva diuretiká vo forme liekov, snažíme sa medicínsky nahradiť to, čo organizmus rýchlejšie stráca. Často si však ľudia neuvedomujú, že močopudné je i väčšie množstvo kávy či niektoré alkoholické nápoje a tie vás oberajú o minerály. Niekedy naozaj stačí zeleninová šťava každý deň a zásoby si doplníte. Len si ju musíte dať,“ prízvukuje doktorka Alena Urvayová.

Čítajte aj: