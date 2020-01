Menej bolesti pri lekárskych zákrokoch: Vedci našli odpoveď, čo môže spraviť každý z nás

Jedna činnosť môže zmierniť bolesť a znížiť množstvo liekov pri zákrokoch, ktoré sa vykonávajú v lokálnej anestézii.

Lekári, ktorí sa zúčastnili pokusného používania špeciálnej súpravy na hlavu v nemocnici zistili zaujímavý efekt. Pacienti, ktorí počas chirurgického zákroku vykonávaného pri lokálnej anestézii mali na ušiach slúchadlá a na očiach zariadenie na sledovanie obrazu, čím boli izolovaní od ostatného ruchu v nemocnici a mohli sledovať svoj obľúbený film či reláciu, potrebovali menej liekov a ich rekonvalescencia bola rýchlejšia.

Chystáte sa na operáciu? Pre lepší výsledok si žiadajte na sále klasickú hudbu!

Rozptýlenie pacienta odpútava od bolesti

Je pravdepodobné, že sledovanie „premietania“ odvádza pozornosť pacienta od nie veľmi príjemného zákroku, akým môže byť napríklad biopsia, gastroskopia či endoskopické vyšetrenie cez pažerák a podobne. Pri takýchto zákrokoch sa podáva spravidla anestetikum proti bolesti a injekcia so sedatívom na upokojenie pacienta. Lekári dúfajú, že sledovaním virtuálnej reality pomocou náhlavnej súpravy by sa mohla zmierniť pociťovaná bolesť aj znížiť potreba liekov na upokojenie, pretože pacienti sa budú menej sústrediť na vykonávaný zákrok a viac sledovať program.

Darina je šťastná, že sa zbavila boľavého žlčníka. Na bruchu jej ostali len 3 malé bodky

Nič som necítil a mohol som ísť skôr domov

Žiadne či menej podaných sedatív na jednej strane ušetrí financie zdravotníctvu, na druhej strane pacient dostane do tela menej chémie a bude môcť skôr po zákroku opustiť nemocnicu. Jeden z pokusných pacientov popísal efekt takto: „Nasadil som si na hlavu súpravu, ktorá mi úplne zakryla oči a do ruky som dostal ovládač, ktorý mi umožňoval prepínať kanály. Sestra mi odporučila vyhnúť sa komédiam, aby som sa nesmial a nehýbal na operačnom stole. Vyladil som si brazílske Grand Prix. Slúchadlá blokovali zvuky a hlasy lekárov a počas 90-minútovej operácie som nič necítil. Nepotreboval som ani následne lieky proti bolesti a za pár hodín som išiel domov.“ Tento 56-ročný pacient podstúpil operáciu poškodených ciev, ktorá zahrnovala vsunutie sondy do tepny v slabinách a jej presunutie až k poškodenej oblasti v bruchu, kde bola pomocou tepla zatavená poškodená cieva.

Zbohom, bolesť chrbtice! Stačí ležať, zvyšok spraví terapeut alebo prístroj

Headsety pomohli od bolesti aj deťom

Štúdia o používaní „headsetov“ bola uverejnená v časopise Journal of Clinical Nursing tento mesiac a naznačuje, že tieto súpravy môžu skutočne znížiť bolesť pacientov. Súpravy na oči a uši testovali s dobrými výsledkami aj na Taiwane na deťoch do 12 rokov a tiež v Číne v Southern Medical University Hospital, kde sa ukázalo, že pacienti, ktorým sa po operácii menili obväzy, tiež zaznamenali nižšie skóre bolesti, ak používali televízne headsety.

Petra Vlhová: Liekom sa vyhýbam. Azda jej v liečbe pomáhala najviac láska?

„Ak sa pacienti obávajú a sú úzkostní, zvyšuje to ich citlivosť na bolesť,“ vysvetľuje Dr. Clare Bent, intervenčný rádiológ v nemocniciach Royal Bournemouth a Christchurch v Dorsete. „Túto techniku ​​sme doteraz použili viac ako 30x, vrátane opravuy aorty. Všetci pacienti boli liečení bez sedácie, iba s lokálnym anestetikom a súpravou na oči a uši.“ Jeho tím dúfa, že tieto zistenia sa čoskoro dostanú do praxe.

Andy Kraus: Som vyliečený hypochonder