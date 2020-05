Umývate si ruky správne? Pozor na chyby, z ktorých môžete ochorieť!

Iba voda nestačí! Zopakujme si všetky dôležité pravidlá pri umývaní rúk. Pozor na chyby, z ktorých môžete ochorieť.

Počas dňa sa nám na rukách hromadia mikroorganizmy, ktoré môžeme ďalej prenášať, alebo sa nimi sámi infikovať. Choroboplodné mikroorganizmy dokážu prežiť na rukách hodiny. Ako dlho na nich prežíva koronavírus, zatiaľ nie je známe. Avšak podľa dostupných informácií dokáže v prostredí v závislosti od povrchu prežiť od 2 hodín do 9 dní. Pripomína Centrum mikrobiológie a prevencie infekcií Trnavskej univerzity v inštruktážnom videu k Svetovému dňu hygieny rúk, ktorý si pripomíname 5. mája.

Najúčinnejšou prevenciou pred infekciou je hygiena rúk mydlom a teplou vodou alebo alkoholovou dezinfekciou. Hygienou rúk chránite nielen seba, ale aj ostatných. „Dôkladná hygiena rúk môže ochrániť vaše zdravie, myslite na to najmä v súčasnej pandémii ochorenia COVID-19,“ povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

„Až 80 % infekcií sa šíri neumytými rukami. Pôvodcovia ochorení sa totiž môžu nachádzať na bežne používaných predmetoch, ako sú napríklad držadlá vo verejnej hromadnej doprave, držadlá na nákupných košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov, či vodovodné batérie. Mechanickým umývaním rúk pomocou mydla a vody odstraňujeme choroboplodné zárodky a tým obmedzujeme ich šírenie. Preto je hygiena rúk prvým predpokladom zabráneniu infekčných ochorení,“ uviedol hlavný hygienik SR.

Ruky si umyte vždy:

pred nasadením rúška na tvár

po príchode na pracovisko a po príchode domov

po cestovaní v prostriedkoch hromadnej dopravy

pred, počas i po príprave jedla

pred konzumovaním jedla

po kontakte so zvieratami

po vyčistení nosa, kašľaní, kýchaní

po manipulovaní s odpadkovým košom a odpadom

pri starostlivosti o bábätko a po výmene znečistenej plienky

po každom použití toalety

pred a po návšteve lekára

kedykoľvek máte pocit znečistených rúk

Mydlo a voda

Na to, aby ste si dôkladne umyli ruky, nestačí len opláchnuť si ich teplou vodou, to je iba začiatok. Po opláchnutí si ruky poriadne namydlite - očiste rúk venujte vždy minimálne 40 sekúnd až minútu. Napeneným mydlom si umyte dlane, chrbát rúk, miesta medzi prstami i pod nechtami. Až potom si ruky opláchnite a dôkladne utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom. Ruky si umývajte bez prsteňov, hodiniek a náramkov.

Alkoholová dezinfekcia

Alkoholovú dezinfekciu by podľa odborníkov mali používať najmä zdravotníci, iní ľudia iba v prípade, ak v danej chvíli nie je dostupné mydlo a voda. V bežnom živote nemá nahrádzať umývanie rúk. „ Dezinfekčné prostriedky tiež rozrušujú proteíny na povrchu vírusu, bez ktorých nevie prenikať do bunky. Treba aplikovať aspoň 3 mililitre roztoku na suché ruky a dezinfikovať aspoň 30 sekúnd. Dezinfekcia by mala mať obsah alkoholu aspoň 70 % a deklarovaný virocídny účinok normou Európskej únie," vysvetľujú mikrobiológovia.

Alkoholová dezinfekcia patrí do zdravotníctva a v bežnom živote nemá nahrádzať umývanie rúk! Zdroj: Shutterstock

Pravidlá dezinfekcie rúk alkoholovým dezinfekčným prostriedkom:

nadávkujte si plnú dlaň dezinfekčného prostriedku a naneste na celý povrch rúk

dlaň pravej ruky preložte na chrbát ľavej ruky, umyte vnútorné strany prstov a ruky si vymeňte

spojené prsty pravej ruky si čistite trením proti ľavej ruke a naopak

prsty jednej ruky uzavrite do druhej dlane a potierajte nimi druhú dlaň

krúživým pohybom čistite pravou rukou palec ľavej ruky a naopak

spojte prsty pravej ruky a krúživým pohybom čistite ľavú dlaň a opačne

ruky sú vydezinfikované, keď vyschnú

Pravidelné a dôkladnú hygienu rúk naučte aj svoje deti. Myslite na to, že svet spoznávajú rukami.

