Milujú choroby a nemocnice. Desivá diagnóza privádza lekárov do šialenstva

Kým hypochondri si príznaky namýšľajú bez klinických vonkajších prejavov, ľudia s Münchhausenovým syndrómom si ich vedome vyvolávajú s cieľom dostať zdravotnú starostlivosť.

Viete si predstaviť, že niekoho teší byť chorý? Nie preto, že je hypochonder. Ale pre oveľa vážnejšiu psychickú príčinu. „Pacienti s Münchhausenov syndrómom úmyselne predstierajú telesné alebo duševné choroby. Nie pre zištné dôvody alebo pre získanie dôchodku. Chcú byť v role pacienta. Identifikujú sa s ňou až tak, že si spôsobujú rôzne zdravotné ťažkosti,“ snaží sa objasniť bizarnú diagnózu klinická psychologička Miriam Pšenáková. Postihnutí poškodzujú samých seba, alebo zatiahnu do rukojemníckej drámy zástupcu, najčastejšie svoje vlastné dieťa.

Už osemročné dieťa to zvládne úplne samo. „Vždy keď dostanem nápad na nejakú chorobu, nedokážem si pomôcť. Už od svojich dvanástich. Naučil som sa predstierať hypoglykémiu, naposledy epilepsiu. Aj som sa pomočil,“ priznáva šestnásťročný Frankie, že hľadaním svojich príznakov trávi na internete mnoho času. „V nemocnici som bol už tridsaťkrát a milujem to! Ten adrenalín a pozornosť, ktorú vám všetci venujú! Aj hrdosť, že som okabátil lekárov. Vždy keď prejde okolo sanitka, mám motýliky v bruchu. A žiarlim na toho pacienta vnútri!“ uvedomuje si stredoškolák, že skôr ako telo mu správne nepracuje hlava. „Keď som bol malý a moja sestra mala záchvaty, všetci sa jej venovali. Závidel som jej. Často som simuloval chorobu, keď sa mi nechcelo do školy. Do postele som si ľahol v desiatich ponožkách, aby mi stúpla teplota."

O čo ide?

Münchhausenov syndróm je psychická porucha vedomého alebo mimovoľného predstierania príznakov choroby s nutkavou potrebou pútať a prijímať pozornosť okolia. Muži poškodzujú častejšie seba, ženy častejšie hazardujú so životom dieťaťa, ktoré rodiča vníma ako starostlivého, pritom je samo obeťou týrania a zanedbávania. Syndróm často nebýva jedinou diagnózou. Až 93 percent pacientov s münchhausenom má skúsenosť s poruchou príjmu potravy, 10 percent s klinickou depresiou a 4 percentá s úzkostnou poruchou. Dokázané prípady sú zriedkavé, no môže ich byť oveľa viac. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa na rozvíjaní Münchhausenovho syndrómu podieľa aj internet. Najmä online podporou, možnosťou sledovania ostatnými používateľmi a automatickej diagnostiky.

Liečivá diagnóza

Potrebuje človek s týmto zvláštnym syndrómom naozaj poriadne ochorieť, aby sa vystrábil? „Keď som mal oprávnenú operáciu srdca, vôbec som si to neužíval. Bol som vydesený. Aj keď si predstavujem, ako ma vyťahujú zo sutín alebo z vraku auta. Nikdy nie som zranený, v bolestiach, nechcem vykrvácať na smrť,“ priznáva Frankie, že ak by mu šlo o naozaj o život, bál by sa „normálne“. „Pacienti majú často i ďalšie poruchy, sú citovo nestabilní, hysterickí, majú sklon k diktátorstvu alebo, naopak, k hypochondrii,“ upozorňuje profesor Ján Buchanec, že títo ľudia vlastne potrebujú uzdraviť oveľa viac ako jediný syndróm. Ak by sa dostali do rúk lekárov, pomohli by im v tom liekmi a kognitívno- -behaviorálnou terapiou, ktorá ich naučí ísť ďalej bez traumatickej záťaže z detstva. Aby ju nedarovali ďalej.

