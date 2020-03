Mŕtvica je 3. najčastejšou príčinou smrti. Slováci robia jednu zásadnú chybu

Cievna mozgová príhoda je neúprosná. Prísť do nemocnice sám sa neoplatí, radšej volajte záchranku. Skrátite tým čas nevyhnutný na podanie liečby, hovorí neurológ MUDr. Vlastimil Serdahely.

Kedysi sa cievna mozgová príhoda pripisovala vyššiemu veku. Dnes to však už neplatí a zasiahne aj vitálnych tridsiatnikov. Prečo postihuje čoraz mladších ľudí?

Je pravda, že cievne mozgové príhody sú diagnózou ľudí predovšetkým staršieho veku. U mladších je to špecifikum súvisiace so skrytými ochoreniami srdca, najmä s arytmiami a z nich najčastejšou fibriláciou predsiení. Zároveň stúpa chorobnosť populácie súvisiaca s obezitou, cukrovkou alebo neliečenou hypertenziou. Cievna mozgová príhoda je často v prípade mladých ľudí prvým prejavom poruchy srdca, o ktorej dovtedy nevedeli.

Len vo vašej skalickej nemocnici ošetríte ročne okolo 360 pacientov s touto diagnózou. Budú tieto počty vinou rýchleho a nezdravého životného štýlu stúpať?

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú stredný výskyt cievnych mozgových príhod. V porovnaní so škandinávskymi a prímorskými krajinami sme na tom horšie, naopak, sú krajiny, kde výskyt cievnych chorôb je podstatne vyšší ako u nás, napríklad Maďarsko. V súčasnosti sa na Slovensku pohybuje počet mozgových príhod na úrovni 20-tisíc ročne, ale so starnutím populácie bude toto číslo stúpať. Mozgové príhody sú pritom treťou najčastejšou príčinou smrti u nás a veľké percento pacientov po prekonaní príhody prežíva s vážnym postihnutím. Preto je dôležité, aby bolo čo najviac pacientov liečených modernými metódami.

Vám sa to darí vďaka precíznej koordinácii záchranárskeho systému s lekármi. Neurologické oddelenie v Skalici sa považuje za najrýchlejšie na Slovensku, čo sa týka podania liečby od príchodu pacienta do nemocnice.

Pretože chceme liečiť čo najviac pacientov a čo najrýchlejšie, snažíme sa zlepšovať vnútronemocničný manažment. Je to dokonalá spolupráca záchranného systému s nemocnicou. Záchranári nám už počas cesty hlásia, že vezú pacienta s mozgovou príhodou a robia potrebné vyšetrenia. Po príchode do nemocnice ide priamo na CT vyšetrenie, kde beží celá diagnostika a rozhodovanie, na ktorý druh liečby je vhodný. Čas od odovzdania pacienta záchranným systémom nemocnici cez kompletné klinické, laboratórne a zobrazovacie vyšetrenie až po podanie liečby sa pohybuje pod 20 minút, čo je veľmi krátky čas a vďaka nemu patríme medzi najrýchlejších aj v rámci Európy.

Prečo je naháňanie minút také dôležité?

Mozog je absolútne závislý od dvoch vecí – prívodu kyslíka do mozgových buniek a od prívodu glukózy, ktorá je zdrojom energie pre mozgové tkanivo. Keď sa uzatvorí prietok krvi do mozgu, okamžite sa začnú diať zmeny. Bez kyslíka vydržia mozgové bunky približne päť minút a potom začínajú odumierať. Čím dlhšie je obmedzený prívod krvi, tým väčšie môže byť poškodenie mozgu.

Práve skorá zdravotná pomoc je v týchto prípadoch nesmierne dôležitá. Aké možnosti prináša najmodernejšia diagnostika?

Hoci prognóza mozgových príhod je daná veľmi individuálne v závislosti od veku, stavu mozgového riečiska a celkového zdravia pacienta, najdôležitejší je čas. Liečba je vždy najúspešnejšia v priebehu prvej hodiny a postupom času sa jej efekt výrazne znižuje. Moderné technológie a efektívny manažment nám však ponúkajú donedávna nevídané možnosti – dokážeme liečiť ľudí až do 24 hodín od vzniku príhody. Je však veľa pacientov, ktorí už po dvoch hodinách majú nenávratne poškodený mozog. No sú aj takí, ktorých možno liečiť ešte aj po jednom dni.

Prečo niektorí ľudia s cievnou príhodou nemajú možnosť liečby?

Pri týchto pacientoch je veľmi dôležité vedieť, koľko času ubehlo od vzniku mozgovej príhody. Často sa stáva, že ich nájdu ráno doma v bezvedomí a my nevieme povedať, koľko hodín prešlo od upchatia cievy v mozgu. Pretože ak to vieme určiť, v rámci terapeutického okna môžeme pristúpiť k systémovej trombolýze. Ide o infúzne podanie lieku na rozpustenie krvnej zrazeniny, ktorá bráni v prietoku krvi do mozgu. Terapeutické okno sa uvádza okolo 4,5 hodiny, pri podaní trombolýzy počas prvej hodiny je úspešnosť liečby okolo 70 percent, na konci tohto časového okna šance na vyliečenie rapídne klesajú. Množstvo pacientov, ktorí mali nejasný čas vzniku mozgovej príhody, prípadne prekročili časové okno a nemohli sme im podať liečbu, skončili ako veľmi ťažké prípady. Dnes to už neplatí.

Aký druh liečby predĺžil tento čas a dal šancu aj tým najťažším prípadom?

Trombolýza, teda rozpustenie krvnej zrazeniny liekmi, funguje pri menších uzáveroch. Väčšie zrazeniny sa už musia riešiť operačne mechanickou trombektómiou. Ide o nový spôsob liečby, v ktorom je aj Slovensko veľmi úspešné a v európskych rebríčkoch sa dostávame medzi najlepšie krajiny. Pri trombektómii ide o mechanické vytiahnutie zrazeniny pomocou špeciálneho katétra, ktorý sa cez stehennú tepnu a srdce dostane až do mozgu. Táto liečba sa môže uskutočniť vďaka najnovším technológiám a analýze stavu mozgu až do 24 hodín.

Ako funguje nová technológia, ktorá odhalí rozsah poškodenia mozgu?

Ide o špeciálne vyšetrenie mozgu pomocou CT perfúzie. Po podaní kontrastnej látky dokážeme okamžite vyhodnotiť stupeň jeho postihnutia. Vyšetrenie nám tak odpovie na otázku, aká časť mozgového tkaniva za krvnou zrazeninou je nenávratne poškodená. Ak sa ukáže, že veľká časť zasiahnutej oblasti je zachrániteľná, môžeme pristúpiť k endovaskulárnemu operačnému zákroku a krvnú zrazeninu z mozgu odstrániť. Endovaskulárne výkony sa realizujú v 11 špecializovaných centrách rozmiestnených po celom Slovensku, pričom zo Skalice sú pacienti vhodní na endovaskulárnu liečbu vození do Bratislavy a Trnavy. Vďaka najmodernejším technológiám tak dokážeme zachrániť ľudí, ktorí predtým nemali šancu na liečbu. Boli sme jednou z prvých nemocníc na Slovensku, kde sme túto technológiu použili a od marca sme takto mohli liečiť jedenásť pacientov.

Čo si všímať?

Čo si má človek všímať, aby zistil, že ide o cievnu mozgovú príhodu? Najčastejšie je to porucha reči, ovisnutie ústneho kútika, oslabnutie horných alebo dolných končatín na jednej strane tela a potom sú to výrazné závraty, poprípade poruchy zraku. Existuje množstvo ďalších, ale sú menej bežné. Čo však treba vysvetľovať ľuďom, že je dôležité volať záchranku, pretože už v nej sa začína diagnostika a komunikácia s nemocnicou. Zatiaľ čo v prípade, ak príde človek sám alebo ho dovezie príbuzný, stráca drahocenné minúty. Záchranný systém všetko výrazne urýchľuje a zvyšuje šance na podanie čo najskoršej a najefektívnejšej liečby.

Môže vás zaujímať: