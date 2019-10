Myslíte hneď na rakovinu? Polovica z nás si nevšíma ani alarmujúce príznaky!

Venujete puntičkársku pozornosť každej podozrivej škvrne či bolesti? Radšej sa báť zbytočne ako neskoro.

Podľa prieskumu v renomovanom odbornom časopise PLOS ONE je to to najlepšie, čo pre zdravie môžete spraviť. Z údajov výskumníčky Katriny Whitakerovej z University College London zozbieraných zo vzorky vyše 1 700 ľudí vyplynulo, že viac ako polovica z nich mávla rukou aj nad typickými príznakmi rakoviny. Hoci teoretická vedomosť o nich z osvety im nechýbala.

Podozrivé dajte skontrolovať

Účastníci hodnotili 17 príznakov, z ktorých 10 rakovinových pochádzalo z klasifikácie Cancer Awareness Measure. Viac ako polovica v dotazníku uviedla aspoň jeden alarmujúci príznak, najčastejšie pretrvávajúci kašeľ a zmeny trávenia. No iba dve percentá z nich si uvedomovali rakovinu ako možnú príčinu. Z tých, ktorí si našli podozrivú hrčku, len dve tretiny o nej informovali lekára. Takmer osemdesiat percent nepovažovalo za nič zvláštne ani pretrvávajúcu bolesť v krku, hoci môže naznačovať nádor na štítnej žľaze či v hltane. „Väčšina ľudí s varovnými príznakmi naozaj nemá rakovinu. Ale niektorí ju mať môžu. Prípadne inú chorobu, ktorej by mali venovať pozornosť. Preto treba tieto príznaky skontrolovať, najmä ak neprechádzajú,“ mieni vedúca výskumníčka.

Radšej niečo iné

Pacienti v prieskume si nepretržitý kašeľ, nevysvetliteľnú bolesť, hrčku, bolesť hrdla, ktorú nešlo vyliečiť, krvácanie a ťažkosti s prehĺtaním ochotnejšie vysvetlili ako infekciu, artritídu, cystu, psoriázu, reflux či hemoroidy. Zmeny v trávení a úbytok hmotnosti zas mali tendenciu spájať s vekom a diétou. „Je hrozivé, že dokonca aj najzjavnejšie výstražné symptómy ako nevysvetliteľné hrčky a znamienka si ľudia zriedka asociovali s rakovinou. Dokonca ani keď vedia, že by mohlo ísť o vážne príznaky, ju nezvažujú. Asi sa rakoviny boja ," vysvetľuje si londýnska odborníčka.

Rakovina bez príznakov

Diagnostikovanie ochorenia v asymptomatickom (bezpríznakovom), najlepšie v skorom štádiu či ešte v štádiu prekancerózy, predstupňa rakoviny, je cieľ skríningových programov. Tie majú prispieť k účinnejšej liečbe. „Prvá fáza skríningového programu pre kolorektálny karcinóm sa začala v januári 2019 u ľudí od 50 do 75 rokov podľa výberu zdravotných poisťovní. Podľa odporúčaných európskych štandardov sa plánuje aj skríning rakoviny prsníka u žien vo veku 50 až 69 rokov a skríning rakoviny maternice u žien vo veku 23 až 64 rokov,“ informuje onkologička Bibiána Brezinová z nemocnice Svet zdravia v Trebišove. Nevynechajte ho. Nestojí vás nič.

