Trávenie naruby: Je to celiakia? Za toto sa maskuje

„Celiakia je ochorenie tenkého čreva vyvolané lepkom u ľudí s dedičným sklonom. Organizmus bojuje proti sebe samému tvorbou protilátok a tým ho ničí. Výsledkom je atrofia, vyhladenie klkov na sliznici tenkého čreva,“ vysvetľuje nutričná terapeutka Jarmila Kabátová.

„Ak sa na celiakiu nepríde včas, môže viesť aj k vážnym zdravotným komplikáciám. Kedže v tenkom čreve sa vstrebávajú všetky živiny, následky sa môžu prejaviť ochoreniami v celom tele,“ zdôrazňuje imunológ Marian Oltman, kam až môže dospieť toxická zložka z pečiva či koláčov, ktorú dlho neviníte.

„Typické sú príznaky z tráviaceho traktu. No väčšinou u detí. U dospelých sú prekvapivo menej časté. Mnohí navštevujú rôzne odborné ambulancie, len nie gastroenterologickú. Dospieť k diagnóze celiakie môže trvať aj desať rokov,“ chápe odborník, že slabosť, depresiu či zmeny nálad vám s črevom nenapadne spojiť.

Iná celiakia

Navyše, nie každého celiakia bolí. „Ťažkosti po požití lepku ako hnačky či vracanie môžete mať hneď, ale aj vôbec, a to niekoľko rokov,“ pridáva skúsenosť gastroenterologička Jarmila Kabátová. A druhý paradox – trápite sa rovnako, hoci celiakiu nemáte. Len niečo podobné. „Celiakiou trpí asi jedno percento ľudí, no až 6 % neceliatickou gluténovou senzitivitou. Nemáte pozitívne protilátky na lepok ani výrazné zmeny na sliznici tenkého čreva. Pri alergii na pšenicu, alebo raž, ktorú má asi päť percent ľudí, zisťujeme špecifické protilátky na tieto obilniny. Príznaky môžu nastať už len pri kontakte so sliznicou úst,“ približuje lekár ďalšie dve choroby z lepku.



Ukážka zdravého trávenia (vľavo) a trávenia celiatika (vpravo). ​Foto: Shutterstock.com

„Pri dedičnom sklone celiakiu môže spôsobiť rotavírusová črevná chrípka, infekcia parazitom, operačný zákrok, v detstve krátke dojčenie, časovo nevhodné podanie lepku, alebo zloženie mikroflóry v tráviacom trakte,“ vysvetľuje gastroenterologička, čo chorobu provokuje.

Príliš čistí

Problém je, ak sa o mikrozáhradku v čreve nestaráte alebo sa staráte príliš. „Podľa hygienickej hypotézy sme veľmi čistotní a náš imunitný systém nemá možnosť naučiť sa tolerovať bežné alergény, ktoré iným ľuďom nerobia problémy. Ďalšími príčinami je priveľa antibiotík, množstvo lepku v strave, nezdravý životný štýl, kratší čas kvasenia cesta pri príprave pekárskych výrobkov. Dlho sa tvrdilo, že moderné odrody pšenice pre ich prešľachťovanie vytvárajú búrlivejšie imunitné odpovede ako staré odrody. To súvisí s nárastom ochorení súvisiacich s gluténom,“ naznačuje inžinierka Kabátová, čo však štúdie zatiaľ definitívne nepotvrdili.

No čísla hovoria jasne. „Na Slovensku je osemnásťtisíc celiatikov. Skutočný počet je zrejme podstatne vyšší a mnohí z nich o svojej diagnóze ešte nevedia. Na celiakiu sa však už viac myslí v kožných, gynekologických, neurologických či psychiatrických ambulanciách,“ vymenúva výživová špecialistka odborníkov, ktorí vás pošlú za tým správnym.

Máte ju?

Praktický lekár vás pošle za gastroenterológom alebo za imunoalergiológom. Ten vám spraví sérologické vyšetrenie protilátok na lepok z krvi. V prípade pozitívneho výsledku absolvujete biopsiu sliznice čreva „hadicou“ u gastroenterológa. Diagnózu okrem histologického vyšetrenia potvrdí ústup ťažkostí na bezlepkovej diéte. Celiakiu odhalí aj genetický skríning príbuzných.

Celiakia sa maskuje za:

potravinové alergie na sóju, laktózu, fruktózu, histamín,

syndróm dráždivého čreva, syndróm bakteriálneho prerastania čreva,

málokrvnosť,

poškodenie pečene, hepatitídu,

osteoporózu – rednutie kostí, mäknutie kostí

zápalové kožné ochorenie na lakťoch, kolenách, zadku,

epilepsiu, neurologické poruchy,

zníženú citlivosť na šeroslepotu,

hyperaktivitu, dráždivosť u detí,

oneskorený nástup puberty,

poruchy menštruácie, neplodnosť, predčasné pôrody, častejšie cisárske rezy,

depresiu, zmeny nálad,

nespavosť.

Celiakia