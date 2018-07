Nahradí biologická liečba chemoterapiu? Už sa to deje, hovorí onkológ

S nádorom je to podobné ako s baktériami, tvrdí profesor Jaroslav Štěrba, autor unikátneho výskumu, ktorý v Česku hľadá novú liečbu pre onkologických pacientov.

Biologická personalizovaná liečba je veľkou nádejou do budúcnosti. Jej úspechy vidia lekári už dnes.Autor: Shutterstock.com

Váš výskum je v našich končinách jedinečný. V čom spočíva?

Biologická personalizovaná liečba predpokladá, že tak ako dvaja ľudia na svete nemajú rovnaké otlačky prstov, nebudú mať identické ani nádory. Hoci sa rovnako volajú alebo sú v niečom podobné. V našom výskume berieme do úvahy odlišnosti každého jedného nádoru, pretože na rovnaký liek v rovnakej dávke môžu rôzni ľudia reagovať rôzne, hoci majú „rovnakú“ diagnózu. Personalizácia znamená brať všetky tieto zvláštnosti do úvahy a ponúknuť pacientovi správny liek vo vhodnej dávke, v správnej chvíli a v správnej kombinácii. Preto je to veľmi komplikovaný proces.

Znamená to, že šijete liečbu na mieru?

Snažíme sa o rozlúsknutie záhady, čo sa v nádorovom tkanive práve deje. Náš výskum je jedinečný v tom, že kombinuje veľmi detailnú analýzu DNA, RNA a bielkovín. Zisťujeme, čím sa nádorové tkanivá odlišujú od normálnych tkanív. Čo im dáva rastovú výhodu v porovnaní so zdravými a tiež hľadáme, kde by mohla byť ich Achillova päta. Teda kde by sme mali liečebne zasiahnuť a nádor poraziť.

Čítajte aj: Najčastejšiu príčinu rakoviny vieme odstrániť, tvrdí gastroenterológ

Má nádor aj slabé miesto?

S nádorom to je podobné ako s baktériami. Ak liečite určitú bakteriálnu infekciu dlhodobo rovnakými antibiotikami, po čase si baktérie zvyknú a začnú odolávať. Nádor sa správa veľmi podobne. Preto musíme liečiť kombináciou niekoľkých protinádorových liekov. Čo je, samozrejme, problém, ak zoberieme do úvahy, že v onkológii máme asi 300 aktívnych liekov. Počet možných kombinácií dvoch je 4 500 a počet trojkombinácií vyše štyroch miliónov! Súčasný systém klinického testovania na to vôbec nevie reagovať. Preto sa systém bude musieť meniť. Túto novú realitu postupne dostávame do praxe cez personalizovanú liečbu.

Môže v určitých prípadoch nahradiť chemoterapiu?

Nemyslím si, že cielená liečba úplne nahradí chemoterapiu, ale v mnohých prípadoch ju účinne dopĺňa. Prípadne ju môže v niektorých fázach liečby nádoru nahradiť. A to sa deje už aj dnes pri niektorých diagnózach, napríklad pri chronickej leukémii alebo niektorých rakovinách pľúc. Biologická personalizovaná liečba nám ako doplnková liečba pomáha v rámci výskumu. Ide o detských pacientov od nula do devätnásť rokov. Liečime ňou predovšetkým nádory centrálneho nervového systému, nádory kostí a chrupaviek.

Zdroj: Archív prof. Jaroslava Štěrbu

Môžu sa pacienti dostať k personalizovanej liečbe? Vyberáte si ich?

Liečbu ponúkame na našej klinike všetkým deťom, pre ktoré sú možnosti štandardnej liečby, čiže chemoterapie, už vyčerpané alebo je len veľmi malá nádej na ich vyliečenie. Čiastočne ponúkame personalizovanú diagnostiku ďalším pacientom spolupracujúcich detských onkologických centier. Táto liečba prináša niektorým pacientom novú nádej. Máme niekoľko dobrých výsledkov, ale tiež sklamaní, keď po predchádzajúcom zlepšení ani personalizovaná liečba neviedla k trvalému zlepšeniu zdravotného stavu dieťaťa.

Kedy by sa mohla dostať personalizácia do bežnej praxe?

Už dnes je realitou v niektorých špičkových onkologických pracoviskách v Severnej Amerike a Európe vrátane našej kliniky. Najbližšie k nám sú takéto centrá vo Francúzsku a v Nemecku. Ide však stále len o experimentálnu liečbu, ktorá sa pacientom ponúkne až vtedy, keď klasická liečba neexistuje alebo ponúka veľmi obmedzené šance na úspech.

Rakovinu si odhalíte aj doma. Slovenskí vedci vyvinuli diagnostické TESTY

Od budúceho roku ju však budú v Česku platiť aj zdravotné poisťovne. Čo to znamená pre pacientov? Bude dostupnejšia?

Personalizovanú liečbu, ak je riadne podložená laboratórnymi vyšetreniami, platia české zdravotné poisťovne už aj dnes. No ide len o pár desiatok pacientov, pretože je veľmi drahá. Do budúcnosti sa to bude meniť, pretože cielená liečba, pri ktorej poznáme správanie a štruktúru nádoru, je lepšia nielen pre pacienta, ale nakoniec aj pre zdravotné poisťovne. V budúcnosti bude lacnejšie liečiť pacienta cielene. Klasická onkologická liečba je totiž založená na obmedzených alebo minimálnych biologických dátach.

Existujú na Slovensku výskumy, ktoré by sa niečomu podobnému venovali?

Zatiaľ o ničom takom neviem. Niekoľko detí zo Slovenska sme vyšetrovali u nás, ale napríklad aj deti z Viedne či iných európskych krajín.

Zakladal kliniku v Kuvajte

Profesor MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., je prednosta Kliniky detskej onkológie vo Fakultnej nemocnici v Brne a riadi výskum biologickej personalizovanej liečby v spolupráci s výskumným centrom CEITEC. Detskej onkológii sa venuje tridsať rokov. V 90. rokoch pomáhal budovať novú onkologickú pediatriu v Kuvajte. V súčasnosti spolupracuje so zahraničnými klinikami v americkom Bostone, s detskou onkológiou v Marseille alebo viedenskou či hamburskou klinikou. Učí na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a je autorom viac ako stovky odborných kníh.

Môže vás zaujímať: