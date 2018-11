Horší príznak virózy: Boj o priedušky spoznáte ľahko, konajte

Bojujete so zápalom priedušiek? Ľahnite si do postele! A nieže odtiaľ vyskočíte pod pár dňoch.

Podceňovaním príznakov ohrozujeme aj druhých. Alebo vy s „obyčajným“ kašľom ostanete ležať doma v posteli? Chorý s bronchitídou by mal nosiť rúško, izolovať sa od ostatných a pri vykašliavaní by mal dodržiavať hygienické návyky – najmä zakrývať si ústa a dôkladne si umývať ruky. Choroboplodné zárodky totiž prežijú mimo tela aj niekoľko dní. Nákaza číha kdekoľvek. Stačí, že sa dotknete tlačidla vo výťahu, či kľučky na dverách, potom si pretriete nos, oči alebo ústa a začína sa boj.

Bez antibiotík

Ak sa k dráždivému pokašliavaniu do štyroch dní pridá pálenie za hrudnou kosťou, môže ísť o prvé príznaky akútnej bronchitídy. Zapália sa sliznice a začne sa tvoriť hustý hlien, ktorý upchá dýchacie cesty. Dráždivý kašeľ je síce nepríjemný, no podstatný, pretože pomáha odstraňovať hlien a spriechodňovať pľúca. „Ochorenie môžu sprevádzať vysoké teploty, ale najmä slabosť, bolesti svalov a kĺbov,“ dopĺňa pneumologička MUDr. Marta Hájková príznaky, ktoré môžu pripomínať chrípku. Antibiotiká však nečakajte automaticky.

Ak zápal priedušiek spôsobil vírus, doprajte si veľa oddychu a zdržiavajte sa v teple. Najlepšie pod perinou, no s vyvýšenou hlavou, aby vám hlieny nezatekali. Pomôžu vám tiež lieky na zníženie teploty, proti bolesti, kašľu a na uľahčenie vykašliavania. Antibiotiká prichádzajú na rad až vtedy, keď choroba neustupuje.

Lieky z kuchyne

Aby ste zmiernili nepríjemný kašeľ a dostali zo seba hlien von, stačí dodržať niekoľko základných pravidiel. Najmä pite! Tekutiny zriedia hlieny a ľahšie ich vykašlete. Pripravte si čaj z prvosienky, materinej dúšky, zo skorocelu alebo zázvoru. Ale pozor, tri hodiny pred spaním ho už nepite, nevyspali by ste sa. Môžete sa aj naparovať, vdychovaním horúcej pary uvoľníte hlien z dýchacích ciest. Pred spaním poriadne vyvetrajte a skontrolujte vlhkosť vzduchu v miestnosti. Suchý vzduch dráždi sliznice a praje tvorbe hlienov. Oplatí sa vám zaobstarať si vlhkomer. Zdravá vlhkosť by mala byť od 40 do 55 percent.

Rada sa vracia

Pri trpezlivej liečbe príznaky dráždivého kašľa zvyčajne ustúpia do troch až štyroch týždňov. Bronchitída sa však rada vracia. K vzniku chronickej formy dôjde, ak sa zápaly priedušiek často opakujú alebo trvajú dlhšie ako tri mesiace v priebehu dvoch rokov. Ohrození sú najmä fajčiari. Ak sa neliečite, riskujete chronickú obštrukčnú chorobu pľúc. Dýchacie cesty sa pri nej postupne a nezvratne zužujú. Ťažkosti pocítite najskôr pri výdychu, no postupne aj pri nádychu. Ide o smrteľnú diagnózu a netýka sa len fajčiarov!

