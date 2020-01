Najlepšia vianočná FITstratégia: 5 maličkostí, vďaka ktorým si doprajete a nepriberiete

Zabrániť pohnútkam prejedať sa je hračka. A aj keď sa vám to nepodarí, poznáme záchranu. Všetci povinne aplikovať!

Nejesť vianočné dobroty? Ale no tak! Čo by ste to mali za vianočné sviatky, keby ste si nedali to, čo celý mesiac láka pohľadom a vôňami? Stačí myslieť na jednoduché triky a nebudete mať problém v januári zhodiť aj keď sa niečo nalepí. Navyše, nevyprovokujete žlčník. A verte nám, tú záchvatovú bolesť z prejedania nechcete.

Menší tanier, veľký pomocník

Na veľký sa toho veľa zmesti a mieru rýchlo prestrelíte. Na menšie porcie si zvyknete, ak vymeníte tanier za menší. Verte či nie, takto ľahko sa dá obalamutiť vlastný mozog. Keď zjete, čo na ňom máte, vyšle signál o sýtosti.

Časom si zvyknete a zistíte, koľko potrebujete na to, aby ste necítili hlad. Myslite na to, že po tom, čo dojete, chvíľku trvá, kým pocit sýtosti príde, takže si nedávajte viac, počkajte.

