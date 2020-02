Nebezpečnejší ako vysoký tlak. Nový syndróm zaťažuje srdce vtedy, keď to najmenej čakáte

Hodnoty krvného tlaku z preventívnej prehliadky nič neznamenajú, ak si ho nemeriate aj doma.

Problémy so srdcom sa môžu ukázať zo sekundy na sekundu, hoci aj podľa lekára ste zdraví. Autor: Shutterstock

Podľa najnovších výsledkov Framinghamskej štúdie sa hypertenzia rozvinie takmer u všetkých ľudí, ktorí žijú dostatočne dlho. Vysokým tlakom trpí až tridsaťpäť percent ľudí starších ako dvadsaťpäť rokov. Ten vzniká ako dôsledok zužovania alebo tuhnutia ciev najčastejšie vplyvom zlej životosprávy. Nemusíte mať spočiatku žiadne príznaky, ktoré by upozornili na to, že niečo nie je v poriadku. Dokonca aj človek s vyššími hodnotami krvného tlaku sa môže cítiť dobre. Ak sú cievy ešte pružné, komplikácie sa neobjavia. Preto každý dospelý by mal poznať hodnoty svojho krvného tlaku.

11 prekvapivých dôvodov, ktoré zvyšujú krvný tlak. Zabudnite na soľ, sú aj omnoho horšie!

Výhovorka!

Opakovane zistené hodnoty nad 140/90 mmHg alebo vyššie aspoň pri dvoch z troch meraní doma či u lekára v ambulancii pravdepodobne znamenajú hypertenziu. Často vám však takto vysoko vyskočí len u lekára, kým doma máte zdravé hodnoty. Vysvetlenie syndrómu bieleho plášťa však môže byť úplne prozaické. „Syndróm bieleho plášťa je často výhovorka lekára aj pacienta. Nemeria si tlak doma vôbec alebo zle. Kým sme nesledovali tlak krvi dvadsaťštyrihodinovým holterom, priznám sa, aj mne uniklo pár pacientov,“ prezrádza hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Jana Bendová, PhD. „Býva to prvé štádium hypertenzie,“ pripomína syndróm aj kardiologička docentka MUDr. Slavomíra Filipová.

Maskovaná choroba zničených ciev. 12 príznakov, že je to vážne

Opačný syndróm

Práve vám lekár zmeral tlak a skáčete meter desať od radosti z výsledku? Výbuch môže nastať až doma. „Pacient s takzvanou maskovanou hypertenziou má v ambulancii lekára väčšinou normálne hodnoty krvného tlaku. No pri domácom meraní bežne vyššie,“ hovorí kardiológ docent MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., o novoodhalenom probléme – obrátenom syndróme bieleho plášťa. Mnohí o ňom netušia. Kým pri klasickom syndróme bieleho plášťa sa vám potia ruky, búši srdce a tlak skáče ako psychická reakcia na strach z lekára, pri obrátenom sa vám rozhodí doma. Posledné výskumy ukazujú, že výskyt maskovanej hypertenzie u dospelých je okolo desať percent. „Rovnako ako výskyt syndrómu bieleho plášťa. Približne každý desiaty pacient sa teda lieči zbytočne alebo, naopak, každý desiaty nemá adekvátnu liečbu, lebo nebol diagnostikovaný,“ dodáva kardiológ.

Čítajte aj: 9 skrytých príznakov nadmerného stresu. Môže vyvolať infarkt, takto tomu zabránite

Nebezpečnejší

Ak sa vysoký krvný tlak cielene nekontroluje a nelieči alebo sa lieči nesprávne, dochádza ku komplikáciám. „Najvážnejšie sú srdcový infarkt, cievna mozgová príhoda, trvalé poškodenie obličiek či zraku,“ upozorňuje docentka Slavomíra Filipová. Ak máte viac ako 40 rokov, vezmite tlakomer do ruky aspoň sporadicky aj vy. Podľa najnovších pravidiel ostávate v starostlivosti všeobecného lekára, ktorý od začiatku tohto roka môže predpísať aj všetky potrebné lieky – ACE inhibítory, kalciové blokátory, betablokátory alebo antidiuretiká. „Prerušenie liečby pri hypertenzii je nebezpečné a v niektorých prípadoch môže ohroziť život. Riešením môžu byť takzvané pevné kombinácie – spojenie dvoch alebo troch liečiv v jedinej tablete,“ mieni kardiologička Slavomíra Filipová, že takto sa zvyšuje ochota liečiť sa.

Vylepšite hodnoty

Pre lepšie hodnoty krvného tlaku sa nezabudnite aspoň štyrikrát do týždňa dvadsať minút hýbať. Vzdajte sa fajčenia, obmedzte soľ a alkohol. „Najhoršie je nárazové pitie. Často k nám prichádzajú pacienti po okrúhlych narodeninách,“ uzatvára docentka Filipová.

TOP znižovače tlaku. Vyjedzte si zdravé srdce s týmito dobrotami