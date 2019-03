Nebolí, nehlási sa, zrazu oslepnete. Ako sa vyhnúť postrachu zraku?

Stačí sa objednať na vyšetrenie vnútroočného tlaku. Je prevenciou glaukómu, ktorý môže viesť k slepote aj napriek súčasnej modernej diagnostike.

Zelený zákal nebolí a preto v počiatočnom štádiu pacient nepociťuje žiadne ťažkosti a ani zmeny vo videní. No môže viesť až k slepote a to hlavne vtedy, keď je neskoro diagnostikovaný. „Nemusí mať zjavné prejavy, často je diagnostikovaný náhodne pri preventívnom vyšetrení. Inokedy sa môže prejavovať bolesťou hlavy v čelovej a spánkovej oblasti alebo pociťovaním tlaku za okom. Glaukóm sa môže prejaviť aj prudkým záchvatom bolesti hlavy a oka, ktorú sprevádza zhoršenie videnia,“ vysvetľuje MUDr. Lucia Krnáčová, očná lekárka z Nemocnice Košice-Šaca.

Boli ste na preventívnej?

Ochorenie je sprevádzané vyššími hodnotami očného tlaku, ktorý vedie k poškodeniu zrakového nervu, zmien v periférnom videní a ak nie je liečený, alebo je liečený nedostatočne, až k slepote. Prevenciou môže byť pravidelná preventívna prehliadka na očnom oddelení.

„Každý, by mal absolvovať meranie očného tlaku aspoň pri preventívnych prehliadkach. Patrí to k základnému očnému vyšetreniu a ide o „prvotný záchyt“ ochorenia. Ak sú hodnoty očného tlaku zvýšené, treba urobiť ďalšie vyšetrenia na vylúčenie zeleného zákalu. Ľudia do 40 rokov by mali mať vyšetrené aj očné pozadie, pri ktorom vidíme zrakový nerv, pretože aj pri normálnych hodnotách vnútroočného tlaku môžeme odhaliť poškodenie zrakového nervu,“ vysvetľuje MUDr. Lucia Krnáčová.

Liečba ho stopne

Pri neliečení zeleného zákalu pacient postupne stráca periférne videnie, ktoré si uvedomuje až v konečnom štádiu, kedy má problém s orientáciu v priestore. Ide o tzv. trubicovité videnie. Ak zrakový nerv odumrie úplne, človek stráca zrak - nerozoznáva ani svetlo, ani tmu. Pri včasnej diagnostike existuje široké spektrum liečiv vo forme očných kvapiek, ktoré môžu ochorenie zastabilizovať.

Merania tlaku očí v Košiciach

Od 11.-18. marca je Svetový týždeň boja proti glaukómu. Nemocnica Šaca preto pri tejto príležitosti každoročne meria vnútroočný tlak a upozorňuje na toto očné ochorenie. Tento rok bude meranie prebiehať na troch miestach, priamo na očných ambulanciách.

V utorok 12.3. priamo v Nemocnici Košice-Šaca a na záver 13.3. v Poliklinike Nemocnice Košice-Šaca, Vstupný areál USS Košice. Merania budú prebiehať v čase od 9:00 do 12:00 hod.