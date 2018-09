To vás nebolia zuby! Je to horšie

Zápal trojklaného nervu je bolesť, ktorú naozaj nechcite zažiť. Stačí, že vás ofúkne alebo vám zubár opraví kaz.

Jana sa nevedela dočkať konca pracovného času. Hoci nastúpila len pred tromi dňami, už po prvom zistila, že to bude náročná skúška. Práca na personálnom oddelení veľkej banky bola jej splnený sen, ale... „Vonku bolo horúce leto, v kancelárii bola klimatizácia pustená na maximum. Kolegyňa mi hneď na začiatku povedala, že je v prechode a má šialené návaly, tak jej to vyhovuje. Ja som tam sedela vo svetri a v pančuchách. Najhoršie bolo, že mi ľadový vzduch fúkal rovno na hlavu,“ spomína Jana na to, čo zďaleka nebolo najhoršie. To prišlo až potom.

„Zobudila som sa a ukrutne ma boleli všetky zuby na ľavej strane. Bolesť mi šľahala od ucha cez sánku k horným i dolným zubom. Nemohla som ani dobre hýbať ústami, len som plakala od bolesti,“ prezrádza, prečo ju u zubára zobrali prednostne a nikto v čakárni neprotestoval. No ako do ordinácie s plačom prišla, tak o pár minút i odišla. „Zubár mi povedal, že problém nie je v zuboch. Vraj mám zapálený trojklaný nerv,“ hovorí, ako nakoniec skončila na neurológii.

Od mozgu po zuby

Trojklaný nerv je zo všetkých hlavových nervov najhrubší. Svoj názov dostal od toho, že sa delí na tri vetvy. „Zabezpečuje citlivosť celej tváre, vlastnej časti hlavy, slizníc úst, oka, nosových a prinosových dutín. Zabezpečuje žutie a jeho nervové vlákna zásobujú cievy mozgových obalov,“ vysvetľuje neurologička Silvia Mehešová z Goljer Clinic v Bratislave. Poškodiť ho môžu úrazy, nádory i obyčajné ofúknutie, napríklad studený vzduch z klimatizácie. Ale aj borelióza, zápaly pri autoimunitných ochoreniach a herpetické vírusy. „K postihnutiu trojklaného nervu u nás najčastejšie dochádza po zubnom ošetrení a celosvetovo je to lepra,“ vymenúva odborníčka.

Bolesť na dotyk

Keďže nervy prechádzajú čeľusťami, môžete si myslieť, že vás bolia zuby. Ale skúseného lekára neoklamú. „Málokedy sú diagnostické pochybnosti o poškodení trojklaného nervu. Má totiž charakteristický klinický obraz. Bolesť je extrémne silná, šľahavá, dokonca jedna z najsilnejších. V postihnutej časti môžete stratiť citlivosť alebo byť, naopak, precitlivení na čo len nepatrný dotyk. Pochybnosti bývajú skôr v úvode ochorenia, keď ešte nie je bolesť vystupňovaná, ale tupá a bodavá. Väčším problémom býva určiť, čo zápal vyvolalo,“ hovorí neurologička. Postihnutá môže byť len jedna vetva, ale aj všetky tri naraz a niekedy aj na oboch stranách. Ak je na vine herpes, obyčajne sa poškodí vetva spojená s okom. Odnesie si to najmä rohovka a dúhovka.

Príčina je top

Máte cukrovku, nádorové ochorenie, autoimunitnú poruchu a choroby dlhodobo liečené kortikoidmi? Ste na listine ohrozených, podobne ako citliví seniori a deti. „Je dôležité nájsť príčinu zápalu čo najskôr, aby sme začali adekvátnu liečbu a nedošlo k nezvratnému poškodeniu nervových vláken,“ snaží sa Silvia Mehešová predísť tomu, že sa zápal trojklaného nervu stane chronickým. No jedným dychom upozorňuje, že nie všetky príčiny sú liečiteľné. „Pri herpetickom postihnutí, borelióze či roztrúsenej skleróze vieme nastúpiť skorú liečbu, len ak sa diagnóza určí včas a správne,“ vysvetľuje lekárka. Pri odhalení vinníka vám nasadia ihneď antibiotiká, antivirotiká, lieky na zníženie opuchu nervu a, samozrejme, lieky proti bolesti. Dôležité sú aj vitamíny, ktoré pomôžu nervu zregenerovať sa.

Mlčte a tlmte

Jediné, čo pre seba môžete urobiť, je, že sa budete vyhýbať chladu a prievanu. „Niekedy pomôže pokoj a ticho, lebo aj reč, žuvanie a hltanie môžu provokovať bolesť. Dĺžka ochorenia a liečba sú individuálne, ale čo najskôr treba začať tlmiť bolesti a regenerovať nervové vlákna. Ak prídete ihneď, fit môžete byť o tri až šesť týždňov,“ hovorí doktorka Mehešová. Hrdinstvo sa naozaj nevypláca. Žiadna alebo neskorá liečba už nemusí zabrániť nezvratnému poškodeniu nervových vláken. A, áno, bolesti budete mať už navždy.

Neprovokujte rehabilitáciou

Ak máte len poruchu citlivosti, rehabilitácie môžu byť skôr na škodu. „Práve dráždenie nervu môže stav skôr zhoršiť a provokovať bolesti. Porucha citlivosti sa buď upraví spontánne, alebo bude pretrvávať. Opäť to závisí od miery poškodenia,“ vysvetľuje neurologička a dodáva, že ak ústami, jazykom alebo okom neviete dobre hýbať ani po vyliečení, rehabilitácie sú na mieste. Keď raz prejdete zápalom trojklaného nervu, zopakovať si to nechcete. „Špeciálna prevencia neexistuje. Môžete sa vyhýbať klimatizácii a posilňovať si imunitu rovnako ako pri vírusových infekciách, mať dostatok pestrej stravy, vitamínov a pohyb na čerstvom vzduchu,“ konštatuje Silvia Mehešová.