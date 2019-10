Nechcete otehotnieť? Táto obľúbená metóda skutočne nefunguje

Metóda, ktorej účinky nabúra cudzia izba, nové pyžamo aj večerná oslava. A vy do nej vkladáte svoj osud?

Meranie bazálnej teploty je dávno známa možnosť, ako sa chrániť pred tehotenstvom. „Hovorí sa, že je to prirodzený druh antikoncepcie. Aplikácia teda nie je nič nové pod slnkom, len sa teplota nezapisuje do denníka, ale do mobilu. Treba však pamätať, že pri tejto metóde otehotnie dvadsaťštyri žien zo sto v priebehu roka,“ upozorňuje gynekológ a sexuológ Dezider Timko.

5 nenápadných signálov, že vaše hormóny nie sú v rovnováhe

Bazálna teplota sa v priebehu cyklu mení. Od začiatku menštruácie do ovulácie je teplota nízka okolo 36,5 stupňov Celzia. Tieto hodnoty sú veľmi individuálne a rovnako tak i dĺžka tejto fázy, môže trvať štrnásť dní, ale aj o pár dní menej alebo viac. Od ovulácie do začiatku ďalšej menštruácie sa teplota zvýši o 0,2 – 0,5 stupňa Celzia vplyvom zvýšenej produkcie hormónu progesterónu. Pred menštruáciou sa teplota opäť zníži, ak sa tak nestane, je vysoká pravdepodobnosť, že ste tehotná.

Raz za mesiac

Prečo je táto metóda taká nespoľahlivá? „Každému vyhovuje iná frekvencia pohlavného styku. Je to individuálna záležitosť. Môže to byť dané vekom, zdravím, temperamentom, mentalitou, vitalitou, ale aj náboženským cítením. Rozdiel je aj v tom, či máte nového, ešte nezabehnutého partnera alebo sa intímne poznáte už dlho,“ konštatuje odborník. Skúšať metódu bazálneho merania pri sexe na jednu noc vôbec nemá zmysel. Sexuológ upozorňuje aj na fakt, že dní, keď je pri tejto metóde sex naozaj bezpečný, je pomerne málo.

OTESTUJTE SA: Trpíte klimakterickým syndrómom?

„Netreba zabúdať ani na to, že ak jeden z partnerov dlhodobo odmieta pohlavný styk z akýchkoľvek dôvodov, vedie to ku kríze vo vzťahu. A mať sex len raz za mesiac a ak aj o tomto dni rozhoduje teplomer a nie chuť, vtedy môžu nastať problémy. Samozrejme, každý človek je z iného cesta a niekomu to môže vyhovovať,“ konštatuje odborník.

Stres aj nespavosť

Nabúrať poctivé meranie teploty môže nielen vidina problémov vo vzťahu. „Čo ak partner chodí na týždňovky, na nočné, obaja sú mladí, plní energie a túžby, ale ďalšie dieťa už neplánujú?“ opisuje lekár, pre koho táto ochrana pred počatím nie je vhodná. „Ak dieťa plánujú, ale nie hneď, môžu tento spôsob skúsiť. Títo sa zrejme na jej zlyhanie nebudú sťažovať,“ myslí si Dezider Timko. Aj keď máte stáleho partnera a milujete sa len v dni, ktoré sú bezpečné, môže táto metóda zlyhať. „Stačí väčšia psychická záťaž, stres, skúšky, konflikt v zamestnaní, malé dieťa a málo spánku alebo fyzická záťaž, vypitie väčšieho množstva alkoholu či zmena časového pásma pri cestovaní,“ vymenúva lekár dôvody, prečo vám tehotenský test ukazuje zrazu dve čiarky.

Ovplyvňuje teplotu

meranie v inom čase ako obyčajne: Teplotu je nutné merať vždy v rovnakom čase, najlepšie ráno, skôr ako vstanete z postele.

Teplotu je nutné merať vždy v rovnakom čase, najlepšie ráno, skôr ako vstanete z postele. meranie na inom mieste: Merajte vždy na rovnakom mieste, a to v ústach alebo v pošve. V ústach máte o 0,3 až 0,6 stupňa Celzia menej.

Merajte vždy na rovnakom mieste, a to v ústach alebo v pošve. V ústach máte o 0,3 až 0,6 stupňa Celzia menej. nové pyžamo: Ak spávate v tenkej saténovej košieľke a oblečiete si hrubé flanelové pyžamo, ráno budete mať vyššiu teplotu.

Ak spávate v tenkej saténovej košieľke a oblečiete si hrubé flanelové pyžamo, ráno budete mať vyššiu teplotu. choroba: Vírusy a baktérie vždy ovplyvňujú telesnú teplotu.

Vírusy a baktérie vždy ovplyvňujú telesnú teplotu. cudzia posteľ: Hotelová izba alebo spanie na návšteve ovplyvnia rannú teplotu.

Hotelová izba alebo spanie na návšteve ovplyvnia rannú teplotu. večerná oslava: Málo ste spali a večer niečo popili? Nameriate si inú teplotu.

Ktorá je bezpečná?

Spoľahlivosť antikoncepcie vyjadruje Pearlov index. Udáva počet prípadov otehotnenia na sto žien, ktoré používali danú metódu, v priebehu jedného roka.

sterilizácia 0 – 0,5

hormonálna antikoncepcia 0,2

spermicídny krém 2 – 10

vnútromaternicové teliesko 1 – 2

pesar 2 – 15

prerušovaná súlož 23

kalendárna metóda neplodných dní 24

meranie bazálnej teploty 24

Čítajte tiež: