Nedajte zablokovaným dutinám šancu! Čo robiť, aby z nádchy nevznikol nebezpečný zápal?

Zažili sme to takmer všetci - zablokovaný nos, bolesti hlavy aj krku a zaľahnuté v ušiach. Upchaté dutiny vedia poriadne potrápiť. Ak sa správne neliečia, môže problém prerásť do zápalu prínosových dutín. Čo je už vážny stav, ktorý sa zväčša lieči nasadením antibiotík. Aby sa tak nestalo, skúste domácu liečbu na uvoľnenie dutín. Zmiernite nádchu, uľavíte od bolesti, uvoľníte dýchanie a najmä, urýchlite liečbu.

Začnite soľou

Ako nedostať zápal nosných dutín? Predovšetkým treba podchytiť nádchu a začať riešiť upchaté dutiny včas. Skôr, než sa rozvinú do zápalu, ktorý už má infekčný pôvod a musí sa liečiť antibiotikami. Efektívnou prevenciou je preplachovanie nosa morskou vodou, a to buď v spreji alebo prostredníctvom takzvanej nosovej sprchy. Nos sa vtedy uvoľní a ľahšie ho zbavíte hlienov. Morská soľ zároveň upokojuje podráždené sliznice a čistí ju od baktérií a nečistôt.

Zmyslom týchto krokov je, aby ste udržali nosohltan a nosovú dutinu priechodné. Inak sa upchajú a hlien, ktorý tam vznikol, nemá kadiaľ odtekať. Skvelé je najmä naparovanie a inhalácia, tie sa však oplatí praktizovať hneď, ako cítite, že máte upchaté nosoné dutiny. Teda ešte v čase, kým sa naplno neprejaví zápal.

Máte na výber

Vdychovaním horúcich pár zvlhčujete nosovú sliznicu, a tým zrýchlite liečbu nádchy. Napomáha tiež vykašliavaniu a uvoľňuje dutiny od hlienov. Tie následne nezatekajú do dýchacích ciest a nedráždia na kašľanie. Na výber máte dve techniky, a to klasické naparovanie alebo inhalovanie prostredníctvom inhalátora.

Ak sa rozhodnete naparovať, pripravte si hrniec a uterák. Zhlboka sa nadýchnite a nechajte sa zahaliť do liečivej pary. Nezabúdajte však, že vdychovanie pár nebude účinné, ak k nemu nepridáte aj oddych. Určite nie je vhodné ísť hneď po naparovaní von na studený vzduch. Naparujte sa nie viac ako desať minút a potom hneď vkĺznite do postele. Pre malé deti môže byť vhodnejšie inhalovanie, pretože sa na dýchanie nad hrncom nevedia dlhšie sústrediť. Prostredníctvom inhalátora zároveň nedýchajú horúce pary, ale hmlu izbovej teploty.

Alergici pozor

Pri naparovaní aj pri inhalovaní však treba dodržať niekoľko základných pravidiel. „Alergici by si mali dávať pozor na to, čo vdychujú. Pri naparovaní, keď sa pridávajú rôzne bylinky, im hrozí riziko alergickej reakcie. Ešte predtým, než sa rozhodnú vdychovaním pár liečiť, mali by dokonale poznať svoje alergény,“ varuje pľúciar MUDr. Juraj Mazal, že najskôr treba zájsť za alergiológom a poradiť sa, aký typ liečby je pri daných alergiách najvhodnejší.

Problémom je najmä alergia na peľ. Tá môže byť nebezpečná najmä pri naparovaní s obľúbeným harmančekom alebo ďalšími astrovitými bylinami. Pozor by ste si mali dať podľa odborníka aj na to, ak vdychujete okrem bežného fyziologického roztoku nejaký typ liečiv. „V prípade, že sa obávate alergickej reakcie, siahnite radšej po morskej soli alebo inhalujte len paru z fyziologického roztoku. Bezpečná a vhodná pre každého je tiež inhalácia vincentky,“ dopĺňa Mazal.

