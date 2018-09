Nenechajte vyhasnúť život! 20 zásad, ktoré musíte na ceste a pri nehode vedieť

1,25 milióna životov vyhasne za rok vo svete následkom dopravných nehôd. Na Slovensku to bolo minulý rok 250 ľudí. Buďte si istí, že by ste vedeli, ako pomôcť ľuďom prežiť.

Odbor dopravnej polície Policajného zboru Slovenskej republiky zaznamenal v roku 2017 na slovenských cestách viac ako 14-tisíc dopravných nehôd. Viac ako tretina z nich spôsobila následky na živote a zdraví.

Mnohým stačilo včas podať prvú pomoc a výrazne tým zvýšiť šance na prežitie. Pri príležitosti dnešného Svetového dňa prvej pomoci na to upozorňujú záchranné zložky.

Nepotrebujete žiadne povolenie

Myslite na to, že je vždy lepšie urobiť niečo, ako nič, no poskytnúť pomoc by mal vedieť každý. Ako ste na tom vy?

Vlastná bezpečnosť

Pomáhajte vtedy, ak neohrozujete seba alebo niekoho iného. Používajte výstražné svetlá, reflexnú vestu a výstražný trojuholník.

Privolanie pomoci

Volajte tiesňovú linku 112. Poskytnite všetky dostupné informácie o nehode alebo požiadajte o pomoc pri poskytovaní prvej pomoci, kým prídu záchranári.

Zastavenie dýchania

Ak ste na mieste sami, zavolajte o pomoc, kontaktujte tiesňovú linku, telefón dajte na hlasný odposluch. Položte postihnutého na pevnú podložku. Stláčajte hrudník 30 - krát a potom 2 - krát vdýchnite do úst. Opakujte až do príchodu záchrannej služby.

Veľké vonkajšie krvácanie

Univerzálnou prvou pomocou pri veľkom krvácaní je tlak v rane prstami alebo dlaňou ruky. Na ranu tlačte bez prestania. Malú ranu ošetrite tlakovým obväzom. Ak obväz preteká, použite ďalšiu vrstvu obväzov. Pri veľkých ranách neprestávajte tlačiť na ranu. Ak môžete, postihnutého dopravte do nemocnice. Ak ste sami, volajte tiesňovú linku.

Popáleniny

Popáleniny okamžite ochlaďte/oplachujte veľkým množstvom studenej vody. Po ochladení prikryte nepriľnavým obväzom. Pri väčších popáleninách postihnutého čo najskôr dopravte do nemocnice.

Bezvedomie

Ak nemusíte, s postihnutým v bezvedomí nehýbte. Zistite prítomnosť dýchania. Ak dýcha, volajte tiesňovú linku a sledujte stav dýchania a vedomia. Ak nedýcha, alebo prestane dýchať a leží na bruchu, otočte ho opatrne na chrbát a okamžite začnite s resuscitáciou.

Dýchanie z úst do úst, resuscitácia

30 stlačení hrudníka asi do hĺbky 5-6 cm striedajte s 2 vdychmi do úst postihnutého. Ak je dostupný automatický externý defibrilátor, použite aj ten. Resuscitujte až do príchodu záchranárov.

Záchranná reťaz

Nezabudnite, záchranári prídu na miesto nehody najskôr do 10-30 minút.

Ochota pomôcť

Naučiť sa poskytovať prvú pomoc a v prípade núdze vedieť zachrániť ľudský život môže každý z nás. Bez rozdielu veku, vzdelania, či pohlavia. Budete istejší, ak nadobudnete základné zručnosti, napríklad na kurzoch vedených Slovenským červeným krížom.

10 zásad vodiča



Zdroj foto v texte: Shutterstock

1. Nešoférujte, ak ste pili alkoholické nápoje, alebo ak ste pod vplyvom liekov, omamných látok alebo sa cítite veľmi unavení.

2. Vždy majte vo vašom vozidle bezpečnostnú sadu (reflexné vesty, trojuholník, ...).

3. Vždy majte vo vašom vozidle autolekárničku.

4. Ubezpečte sa, že má vaše vozidlo platné (aktuálne) všetky technické a emisné kontroly, najmä skontrolovaný tlak v pneumatikách.

5. Ubezpečte sa, že si všetci spolucestujúci zapli pred jazdou bezpečnostné pásy.

6. Počas dlhých jázd dodržiavajte pravidelné prestávky na oddych (aspoň každé dve hodiny) a zabezpečte si dostatočný pitný režim.

7. Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky, jazdite povolenou rýchlosťou a prispôsobujte vašu jazdu stavu vozovky (sneh, hmla, zápcha, ...).

8. Počas šoférovania nikdy nepoužívajte telefón. Počkajte, kým bezpečne zaparkujete.

Na cestách buďte vždy opatrní a buďte si vedomí potenciálnych rizík (nebezpečenstva). Na cestách vždy používajte príslušné signalizačné znamenia (smerovky, výstražné svetlá, ...).

