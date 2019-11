Nepriateľ očí. Toto ochorenie vám kradne zrak. Ignorovať sa ho neoplatí, skončí slepotou

Viete ktorá diagnóza patrí medzi päť najčastejších príčin slepoty? Cievam škodí cukor, aj tým v očiach!

V roku 2021 uplynie presne 100 rokov od vynájdenia inzulínu. Život bez neho si dnes nevedia predstaviť milióny ľudí trpiacich cukrovkou. Ich počet sa odhaduje na viac než 300 miliónov. Ochorenie spôsobuje mnohé sprievodné komplikácie a vážne dokáže poškodiť aj zrak pacienta. Najmä sietnicu.

Čítajte aj: Chcete znížiť riziko cukrovky o 53 percent? Stavte na rastlinnú stravu!

Cukry sú pre náš organizmus dôležité. No iba v tom prípade, ak ich vie správne spracovať a premeniť ich na potrebnú energiu. V opačnom prípade výrazne ohrozujú fungovanie našich ciev. Aj tých, ktoré sa nachádzajú v orgánoch zraku. Málokto vie, že cukrovka, konkrétne diabetická retinopatia, patrí medzi päť najčastejších príčin slepoty vo svete.

Udrie náhle

Nadmerné množstvo glukózy v krvi upcháva a poškodzuje jemné cievy, ktorými je sietnice pretkaná. Diabetická retinopatia je zákerná najmä v tom, že si jej prvotné príznaky spočiatku vôbec nemusíme všimnúť. Nebolí a nie vždy zhoršuje videnie. Preto by mali diabetickí pacienti pravidelne navštevovať očného lekára, a to aspoň raz ročne. „Postihnutie sietnice môže zistiť len lekár pri preventívnej prehliadke očného pozadia. K zhoršovaniu zrakovej ostrosti dochádza až v pokročilejších štádiách ochorenia,“ prezradil odborník na oftalmológiu Radovan Piovarči.

Cukrovku dostanete aj štíhli. Odborníčka o krokoch, ako jej zabrániť

Radšej skôr

S liečbou je potrebné začať hneď pri zistení prvotných zmien, teda ešte predtým ako sa videnie zhorší. V prvotnom štádiu sa pristupuje k laserovému ošetreniu sietnice, a to na základe výsledkov OCT (optická koherenčná tomografia) a FAG (kontrastné vyšetrenie sietnice). „Laser sa používa opakovane až do stabilizácie ochorenia. Pozitívne výsledky sú často evidované už počas prvej fázy liečby, pričom nedochádza k ďalšiemu zhoršovaniu videnia. V opačnom prípade je potrebný invazívnejší prístup. Aplikácia liečiva injekčne priamo do oka. V prípade rozvinutých komplikácií s novotvorbou ciev a krvácaním do sklovca sa pacient nevyhne operačnému zákroku, ktorý s nazýva vitrektomia,“ približuje lekár Radovan Piovarči.

6 vecí o cukrovke, ktorým ste verili neprávom. Tieto tipy uľahčia život

Ďalšie ochorenia

Existencia cukrovky môže byť aj jedným zo spúšťačov ďalších závažných očných ochorení. Údaje naznačujú, že u diabetikov je možnosť rozvoja glaukómu o 40 % vyššia než u zdravých jedincov. Zanedbaný zelený zákal pritom tiež môže viesť k trvalej strate zraku. Diabetici sú aj viac náchylnejší na sivý zákal.

Možnosti liečby pokročilých diabetických zmien v oku sú obmedzené, a preto odborníci odporúčajú nezabúdať na prevenciu, ktorou možno riziko progresie tohto ochorenia do určitej miery zmierniť. Preventívne očné prehliadky majú svoj preukázateľný význam. V niektorých prípadoch môžu dokonca odhaliť nástup cukrovky skôr ako praktický lekár pacienta či on sám. Nepodceňujme preto ich význam, veď zrak je naším najdôležitejším zmyslom.

Môže vás zaujímať: