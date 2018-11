Búcha vám srdce nepravidelne? Hrozí vám mŕtvica a demecia!

Priložte si občas prst na zápästie a skontrolujte tlkot srdca. Je pravidelný? Ak si objavíte arytmiu, mali by ste sa nechať skontrolovať u lekára.

Srdcová arytmia môže signalizovať okrem iných problémov aj fibriláciu, čiže elektrický chaos, ktorý treba čím skôr opraviť. Fibrilácií nebezpečne pribúda a môžu spôsobiť mozgovú porážku.

Neposlušné bunky v srdci

Správne fungujúce srdce pracuje na princípe elektrického signálu, ktorý sa šíri z hornej časti pravej predsiene. „Normálny rytmus srdca je asi 70 úderov za minútu. Pri fibrilácii v ňom však vznikne taký elektrický chaos, že predsiene sa len tak mihotajú. Ich frekvencia je aj 600 za minútu,“ vysvetľuje kardiológ MUDr. Adrián Bystriansky, vedúci lekár oddelenia arytmií zo Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) v Banskej Bystrici.

„Najčastejším zdrojom fibrilácie je ľavá predsieň, konkrétne ústia pľúcnych žíl. Tam sú miesta, ktoré akoby sa elektricky zbláznili a začnú produkovať impulzy pomimo normálneho rytmu. Tým spustia fibriláciu, ktorá ovládne všetko okolo seba, aj ľavú, aj pravú predsieň, čo sa prenesie i do zvyšku srdca, a pulz sa stáva nepravidelným.“

Zdraví nemocní

„Pacientov s fibriláciou srdcových predsiení každoročne pribúda. Jej výskyt v populácii je asi dve percentá a stúpa s vekom. Na Slovensku je odhadom 150-tisíc ľudí s touto diagnózou,“ konštatuje MUDr. Gabriela Kaliská, CSc., primárka oddelenia arytmií SÚSCCH. Asi polovica pacientov má ťažkosti ako slabosť, únavu, búšenie srdca, dýchavičnosť. So srdcom si to mnohí vôbec nespájajú. „Často si to vysvetľujú pribúdajúcimi rokmi, zanedbávaním pohybu, vysokým krvným tlakom. A mnohí to vôbec neriešia.“ Tridsať percent dokonca ani len netuší, že má fibrilácie, pretože žiadne ťažkosti nepociťuje. Len asi 20 percent pacientov má od začiatku také problémy, ktoré ich dovedú k lekárovi.

Zradná zrazenina môže upchať cievu

Najnebezpečnejšie na celej situácii je to, že pobláznenými predsieňami srdca krv nepreteká takou rýchlosťou ako za normálnych okolností. „A keď krv stojí, zráža sa. Zrazenina sa môže vytvoriť naozaj veľmi rýchlo, už za dva dni,“ vraví primárka Kaliská. Ak sa takáto zrazenina uvoľní a opustí srdce, môže sa to skončiť aj smrťou.

„Zrazeninu z pravej predsiene vyvrhne srdce do pľúc, ktoré ju často zachytia, a dá sa to liečiť. No zrazenina vyvrhnutá z ľavej predsiene ide cez ľavú komoru a aortu najčastejšie do mozgu, kde spôsobí cievnu mozgovú príhodu. Každá piata mozgová mŕtvica je zapríčinená fibriláciou. Krvná zrazenina sa môže dostať do celého tela. To treba okamžite liečiť, lebo dochádza k nedokrveniu orgánu, kde zrazenina uviazla.“ Ďalším veľmi vážnym dôsledkom fibrilácie predsiení býva srdcové zlyhávanie. V dôsledku drobných embólií do mozgu sa môžu objaviť tiež poruchy pamäti, zmena povahy, demencia...

Chorý môže vyzerať ako neurotik

Tak ako nie sú jednoznačné príčiny fibrilácie predsiení, nie je jednoduchá ani ich diagnostika. „Pri záchvatovitej forme prichádza fibrilácia nepravidelne a má rôznu dĺžku trvania. Takže sa môže skončiť skôr, ako vám lekár spraví EKG. Ak sa vám to stane povedzme trikrát, môžu vás považovať za neurotika. A pritom ste chorý človek,“ poukazuje na úskalia diagnostiky primárka Kaliská. Spôsobov, ako fibrilujúce srdce „nachytať na hruškách“, je viac.

„Ak sa nedarí zachytiť fibrilácie pri bežnom EKG, robíme pacientovi Holterovo monitorovanie, teda niekoľkodňový záznam EKG prístrojom pripevneným na telo. Ani to však nemusí preukázať fibrilácie. V posledných rokoch sa dá robiť niečo ako Holterovo monitorovanie pomocou malého implantátu pod kožou, ktorý zaznamenáva EKG aj niekoľko rokov. Získať dôkaz, že pacient má skutočne fibriláciu predsiení, je teda niekedy namáhavý proces,“ dodáva primárka.

Neignorujte pulz, kontrolujte si ho

Čím skôr sa liečba začne, tým menej vážnych či nezvratných zmien na srdci vznikne. Preto je veľmi dôležité, aby ste sa na lekára určite obrátili v prípade, že máte nepravidelný pulz. Aj keď sa cítite zdravo! Ide totiž o príznak viacerých srdcových ochorení a pri fibrilácii predsiení je arytmia dokonca pravidlom. Z času na čas si preto pulz skontrolujte, hoci len prstami na zápästí. Podľa lekárov by mladší ľudia mali sledovať pulz aj svojim rodičom a včas ich poslať k lekárovi, ak spozorujú nepravidelnosť. „Liečbou sa dá dosiahnuť, aby srdce pracovalo pravidelne a nevytvárali sa tak podmienky na vznik krvnej zrazeniny ohrozujúcej život,“ zdôrazňuje primárka Gabriela Kaliská.



Doktor Bystriansky upozorňuje pacienta na možné komplikácie, ktoré sa objavia pri menej ako 3 percentách katétrových ablácií. Foto: Robo Hubač

Dá sa liečiť

Liečba sa stanovuje prísne individuálne, po zvážení všetkých rizík, ktoré pacientovi hrozia, do úvahy sa berie vek, pohlavie, ďalšie ochorenia, typ fibrilácie. Pacienta môžu len pozorovať alebo sa používajú napríklad lieky na riedenie krvi ako prevencia tvorby zrazenín, čím sa riziko mozgovej mŕtvice zníži na polovicu. Ďalej betablokátory, ak je potrebné spomaliť komorovú frekvenciu srdca, alebo arytmiká na návrat či udržanie fyziologického rytmu srdca.

Časť pacientov je vhodná aj na katétrovú abláciu. Pri nej lekár zničí ložiská okolo pľúcnych žíl, ktoré spúšťajú fibriláciu. Spraví to pomocou katétrov zavedených cez žily v slabinách až priamo do srdca – buď spálením, alebo, naopak, zmrazením. Hojenie trvá asi tri mesiace a potom sa definitívne stanoví, či sa zákrok podaril, alebo ho treba zopakovať a niektoré ložiská produkujúce nežiaduce elektrické impulzy „dorobiť“. Ak je všetko v poriadku, pacient je prakticky vyliečený, lebo arytmia už nemá ako vznikať a srdce bije pravidelne.

Ako sa prejavuje?

Medzi najčastejšie ťažkosti patrí búchanie srdca, prejavuje sa asi u polovice pacientov. Pocity slabosti má tretina pacientov, pocity nedostatku dychu tiež tretina. Bolesti na hrudníku hlási do dvadsať percent pacientov. Symptómy sa môžu kombinovať. Tretina pacientov nemá ťažkosti a netuší, že potrebuje liečbu.

Syndróm dovolenkového srdca

Po víkendoch, sviatkoch či dovolenkách nárazovo pribúda pacientov s fibriláciou predsiení. „Súvisí to s nadmerným príjmom alkoholu, ktorého účinok je toxický, aj s tým, že ľudia môžu po jeho konzumácii vracať, hnačkovať, viac močiť, čím stratia minerály. Deficit najmä draslíka a horčíka môže u predisponovaného človeka viesť k vzniku fibrilácie,“ vysvetľuje primárka Kaliská. Väčšinou ju treba zastaviť liekmi alebo elektricky. Ak trvá dlhšie ako 48 hodín, môže byť liečba dlhšia a vyžadovať aj lieky na zriedenie krvi pre riziko vzniku zrazeniny.

Rizikové faktory

nesprávne liečený vysoký krvný tlak

cukrovka 2. typu

srdcové zlyhávanie

choroby dvojcípej chlopne

obličkové zlyhávanie

obštrukčná choroba pľúc

obezita

choroby štítnej žľazy

nadmerný príjem alkoholu

vek nad 55 až 60 rokov

mužské pohlavie

fyzicky náročný, vytrvalostný šport, ktorý zníži činnosť srdca v pokoji pod 40 úderov za minútu

Typy fibrilácie predsiení

Záchvatová, teda paroxyzmálna - Môže po istom čase, po pár minútach, hodinách či pár dňoch, ustúpiť spontánne, prípadne sa musí prerušiť pomocou liekov. Po čase sa však fibrilácia objaví opäť. Pri tomto type si čudné správanie svojho srdca často uvedomíte a vyhľadáte lekára. Definitívnym riešením môže byť katétrová ablácia.

- Môže po istom čase, po pár minútach, hodinách či pár dňoch, ustúpiť spontánne, prípadne sa musí prerušiť pomocou liekov. Po čase sa však fibrilácia objaví opäť. Pri tomto type si čudné správanie svojho srdca často uvedomíte a vyhľadáte lekára. Definitívnym riešením môže byť katétrová ablácia. Pretrvávajúca, čiže perzistujúca – k spontánnemu ukončeniu fibrilácie nedôjde, ale pravidelný rytmus srdca sa dá obnoviť liekmi alebo elektricky. Horšie je, že nemusíte nič spozorovať, na dlhodobý nepravidelný tlkot srdca si zvyknete a fibriláciu vôbec neriešite. No čím dlhšie arytmia trvá, tým je ťažšie zvrátiť ju. Neraz ju prezradí náhodná lekárska prehliadka, v horšom prípade až mozgová mŕtvica. Pre niektorých pacientov je vhodná katétrová ablácia.

– k spontánnemu ukončeniu fibrilácie nedôjde, ale pravidelný rytmus srdca sa dá obnoviť liekmi alebo elektricky. Horšie je, že nemusíte nič spozorovať, na dlhodobý nepravidelný tlkot srdca si zvyknete a fibriláciu vôbec neriešite. No čím dlhšie arytmia trvá, tým je ťažšie zvrátiť ju. Neraz ju prezradí náhodná lekárska prehliadka, v horšom prípade až mozgová mŕtvica. Pre niektorých pacientov je vhodná katétrová ablácia. Chronická, teda permanentná – nereagujete na lieky a fyziologický rytmus srdca sa už u vás nedá navodiť. Možným riešením je implantovanie kardiostimulátora.

