Neviete sa zbaviť bolesti chrbta či žalúdka? Problém sa môže ukrývať vo vašej hlave

Ak vás bolí žalúdok, srdce alebo chrbát, no všetky testy sú negatívne, možno máte psychosomatické ochorenie. Takáto choroba zvyčajne nemá telesnú príčinu. Za všetko môže pošramotená psychika. Čo sa s tým dá urobiť?

Psychickému rozpoloženiu sa pripisuje čoraz väčší vplyv aj na vznik telesných chorôb. Napriek tomu nie každý ochorie. Dôvodom je rôzna genetická výbava, rodinná história, fyzický stav, a to, že enzýmy a hormóny majú u každého človeka inú aktivitu. „Väčšiu šancu na tento typ ochorenia majú citlivejší a vnímavejší ľudia, tiež typy s úzkostlivejšou povahou alebo tí, ktorí majú horšie životné skúsenosti,“ tvrdí skúsený internista Ján Goljer.

To, či sa u niekoho psychosomatické ochorenie rozvinie, však závisí aj od sily podnetu, dĺžky jeho trvania a od toho, o akého jedinca ide. „Uvediem príklad. Ak je niekto citlivejší na hluk a žije v takom prostredí s niekým, komu to neprekáža, ten prvý bude, samozrejme, väčšmi stresovaný. V súvislosti s tým ho časom môže začať trápiť hypertenzia, žalúdočné kŕče alebo poruchy trávenia následkom hnevu na hlučné prostredie. U toho druhého sa to môže objaviť tiež, no zvyčajne trvá roky, kým sa u neho rozvinie precitlivenosť na hluk a následne nejaké ochorenie,“ hovorí lekár.

Čo pomáha?

Citlivosť a vnímavosť na podnety nie je trvalo daný stav. „Isté je, že unavený a vyčerpaný človek má prah citlivosti na nepríjemné podnety nižší. Keď je, naopak, oddýchnutý a zrelaxovaný, prah citlivosti na tieto impulzy sa zvyšuje. Na túto problematiku sa však dá pozrieť aj inak. Sú ľudia, ktorí prežijú ťažké životné tragédie, zvládnu ich a nevyvinie sa u nich ani neuróza, panické ataky či hypertenzia. Možno preto, lebo sú schopní lepšie zvládať stres alebo to môže byť vďaka viere. Aj tá zvykne pomôcť v ťažkých životných situáciách a potvrdzujú to i viaceré výskumy,“ hovorí doktor Goljer a dodáva, že v živote je dôležité nielen to, čo človeka postihne, ale i to, čo robí, kam smeruje, jeho presvedčenie, tiež motivácia, čo chce v živote dosiahnuť. To všetko sú veci, ktoré pomáhajú vyrovnať sa s negatívnymi záležitosťami, odolávať ochoreniam a zvládať ich.

„Poznal som paniu, ktorá mala 72 rokov. Jej syn s manželkou tragicky zahynuli a zanechali malú dcérku. Začala sa o ňu starať. Napriek veku. Bojovala aj s ťažkým onkologickým ochorením. Bola naozaj vo vážnom stave, mala metastázy a onkológovia nechápali, ako vôbec môže žiť. Žila, lebo si stanovila cieľ. Chcela vidieť svoju vnučku zmaturovať a aj sa jej to podarilo. Motivácia a presvedčenie sú teda veľmi dôležité. Vedú k určitému spôsobu života a k uvedomeniu si toho, že telo je nástroj na to, ako všetko zvládnuť a dosiahnuť. Aj preto sa oň treba starať. U mnohých ľudí, ktorých liečim, to sám vidím. Keď sa rozhodnú zmeniť svoj život, upraviť si stravu, začať sa viac hýbať, často nastáva náprava i na telesnej úrovni. Zlepší sa im napríklad cukrovka, upraví sa hypertenzia alebo tráviace problémy,“ konštatuje internista.

Málo času

Podľa doktora Jána Goljera je pri diagnostike psychosomatických ochorení dôležité mať na človeka dostatok času a neskúmať iba laboratórne testy. „Lekár by mal vedieť aj to, ako žijete, a tiež, na akej úrovni máte schopnosť adaptácie na životné situácie. Ak je nízka, nemusíte mať príznaky viditeľné na EKG alebo vysoký tlak, aj tak sa dá predpokladať, že časom môžete ochorieť,“ rozpráva odborník. Spozorovať, že sa niečo nevhodné deje, môžete aj samy. Zlým znamením je, ak už toľko nevládzete, ste častejšie chorý, horšie znášate problémy. „V takom rozpoložení sa metabolické a funkčné rezervy rýchlejšie vyčerpávajú, čo môže viesť k psychosomatickému ochoreniu,“ hovorí internista, podľa ktorého je jedným z najväčších problémov súčasného zdravotníctva práve nedostatok času.

„Dnes sú lekári tlačení hlavne do rýchlej laboratórnej a zobrazovacej medicíny. Hodnotí sa iba, či je ochorenie prítomné. Ak ho výsledky nepotvrdia, obvykle sa nič nerieši. Lenže dobrý lekár, ktorý si vie nájsť čas na pacienta, vidí možné smerovanie k chorobe už pred zlými výsledkami. A práve vtedy, keď ešte nie sú prítomné funkčné a organické zmeny, je najlepšie vstúpiť do zhoršujúceho sa stavu a zvrátiť jeho nepriaznivé smerovanie. Potrebné je zhodnotiť celý život človeka, čo robí pre svoje zdravie, ako žil predtým a ako žije teraz, ako sa správa a zvláda stres, tiež, akým spôsobom sa snaží prispôsobiť životnému prostrediu,“ uvádza lekár, podľa ktorého je však dôležité poznať aj stav imunity.

„Ak si ju človek zvyšuje a zároveň si telo menej zaťažuje toxickými látkami, prospieva to vnútornému prostrediu, ktoré potom ľahšie zvláda nápor negatívnych faktorov,“ tvrdí lekár a dopĺňa, že pri liečbe psychosomatického ochorenia je potrebná aj psychoterapia. No iba tá veľakrát nestačí. „Dôležité je zlepšiť si stravovanie, vynechať alkohol, začať viac cvičiť a chodiť do prírody. Aj vďaka tomu môže mať človek kvalitnejší spánok, netrápiť sa a nestresovať sa toľko. Zásluhou úpravy životného štýlu sa dajú dokonca odsunúť niektoré vážnejšie ochorenia vrátane onkologických, čo je veľmi dôležité. Je totiž veľký rozdiel, či niekto začne hypertenziou trpieť v tridsiatke alebo v päťdesiatke,“ ozrejmuje doktor Goljer.