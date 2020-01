Nie je kašeľ ako kašeľ. Kedy by ste to už s návštevou lekára nemali odkladať?

V chladnejších mesiacoch sa im nevyhneme. Nádcha, chrípka a s nimi spojený kašeľ. Ten nás dokáže potrápiť celé týždne a neraz prináša aj bezsenné noci.

Mnohí ho ignorujú či prehliadajú, pritom ide o príznak, ktorý nám jasne signalizuje, že v našom tele nie je všetko v poriadku. Vo väčšine prípadov sa objavuje kašeľ v súvislosti s bežnými ochoreniami, ako je nádcha, chrípka či zápal priedušiek. Dokáže potrápiť rovnako nepríjemne ako zvýšená teplota, najmä vtedy, keď sa preň nemôžeme vyspať alebo je suchý, až to bolí. „Kašeľ vzniká ako potreba očistenia dýchacích ciest. Organizmus sa usiluje zbaviť z priedušiek a hltana akejkoľvek cudzej látky, či už ide o hlien, prach, peľ, alebo čohokoľvek iného, čo ho dráždi,“ hovorí internistka MUDr. Daniela Balcová. Vysvetľuje, že na povrchu buniek, ktoré vystielajú dýchacie cesty, sú riasinky. Tie neustále pracujú na tom, aby sa všetky nečistoty dostali von a uvoľnili tak dýchanie.

Suchý potlačte

Vo všeobecnosti rozoznávame dva druhy kašľa – suchý a vlhký. Suchý nás dráždi a môže organizmus aj poriadne vyčerpávať. „Pri suchom nevykašliavate žiaden hlien, preto od lekára dostanete lieky na podporu tvorby hlienov,“ vysvetľuje doktorka. Suchý kašeľ nemá až takú očisťovaciu účinnosť ako vlhký, najčastejšie sa lieči antitusikami. Ak vás trápi kašeľ, nezabúdajte na dostatočný prísun tekutín. Lekári odporúčajú piť veľa čaju, ovocných štiav, neperlivých minerálok a dopriať by ste si mali aj polievky. Denná dávka tekutín by nemala byť nižšia ako dva litre.

Prvá pomoc na kašeľ i hrdlo. Všetko, čo potrebujete, nájdete v špajzi

Vlhký zrieďte

Pri vlhkom kašli s vykašliavaním hlienov je dobré siahnuť po mukolytikách alebo expektoranciách. Tieto prípravky ovplyvňujú fyzikálno- chemické vlastnosti hlienu, zrieďujú ho a uľahčujú jeho vykašliavanie z dýchacích ciest. „Pri vlhkom kašli je vždy rozhodujúce zistiť, kedy kašlete najčastejšie – ráno či skôr v noci, alebo permanentne celý deň. Zároveň rozhoduje aj farba hlienu,“ upresňuje odborníčka. „Kašeľ sa neraz objavuje s ďalšími príznakmi, najčastejšie sa k nemu pridruží boľavé hrdlo či soplenie. Ochorenie musíme liečiť vždy komplexne. Okrem nosových kvapiek, pastiliek či kvapiek proti kašľu je dôležitý oddych. Chorobu by ste mali vyležať, ak už nie sedem dní, aspoň prvé dva až tri najakútnejšie dni,“ vysvetľuje lekárka. Ostať doma by ste mali aj preto, aby sa infekcia spôsobujúca kašeľ nešírila na druhých ľudí.

Upchatý nos alebo ako vodovod? ORL lekár radí, čo skutočne pomôže

Problém v žalúdku

Vymenili ste viaceré sirupy či kvapky a kašeľ stále neprechádza alebo sa ešte viac zhoršuje? Je správny čas navštíviť lekára. Vo všeobecnosti platí, že akútny kašeľ, ktorý je vyvolaný bakteriálnou alebo vírusovou infekciou, ustúpi do troch týždňov. Kašeľ, ktorý trvá viac ako tri týždne, už nazývame chronický a prvoradá je pri ňom presná diagnostika. Lekár musí zistiť jeho pôvod. Kašeľ totiž nevyvolávajú iba ochorenia dýchacieho systému. „Rozhodujúca je vždy príčina. Inak sa lieči kašeľ, ktorý prešiel z akútnej infekcie dýchacích ciest, inak kašeľ spôsobený zlyhaním srdca, inak kašeľ pri refluxe kyseliny zo žalúdka, ľudovo povedané, pri pálení záhy,“ upresňuje doktorka Balcová. Pri refluxe ide o pokazený „ventil“ medzi pažerákom a žalúdkom, ktorý prepúšťa kyselinu spätne do pažeráka, tak sa dostane až do pľúc a spôsobuje kašeľ. Ak je príčinou reflux zo žalúdka do pažeráka a do pľúc, lekár vám odporučí lieky proti tvorbe kyseliny v žalúdku.

Choré srdce

Vážnejšiu diagnózu veští kašeľ, ktorý sprevádza krv. „Za vykašliavaním krvi či nitiek krvi sa môžu skrývať závažnejšie ochorenia hrdla, nosa, priedušiek, pľúcneho parenchýmu, prípadne aj niektoré srdcové choroby. Ak je kašeľ vyslovene krvavý, odporúčam neodkladne navštíviť svojho obvodného lekára,“ varuje internistka Daniela Balcová. Príčinou chronického kašľa môže byť aj srdce. Ak je za kašľom srdce, hlási tak, že zlyháva. „Vtedy musíte podstúpiť komplexnú kardiologickú liečbu,“ dodáva lekárka.

Lieky na vysoký tlak

Príčinou chronického kašľa môžu byť alergie, fajčenie, pľúcne, krčné choroby, onkologické procesy či problémy so srdcom. Okrem nich vám chronický kašeľ môžu vyvolať niektoré lieky na vysoký krvný tlak. Nemusí sa to však vyskytnúť u každého pacienta, ktorý tieto lieky užíva.

Dusiť sa je najhorší spôsob smrti. Všímajte si príznaky chorých pľúc, zima im priťaží

Nekombinujte

Pri liečbe kašľa je rozhodujúci typ kašľa. Suchý kašeľ sa tíši antitusikami. Pri vlhkom produktívnom kašli sa podávajú mukolytiká a expektoranciá. Tieto dve skupiny liekov sa navzájom nemajú kombinovať, pretože inak sa hlieny v dýchacích cestách hromadia.

Cibuľový je klasika proti kašľu



Zdroj: Shutterstock

Cibuľu nakrájajte na drobno a zalejte dvoma až troma polievkovými lyžicami medu. Zmes položte na teplé miesto. Približne po troch hodinách cibuľa pustí do medu šťavu. Užívajte jednu polievkovú lyžicu niekoľkokrát denne.