Nosíte si so sebou primitívne reflexy? Neuveríte, v čom vám komplikujú život

Kým vás neuvidí odborník, ktorý si všetko pospája, nebudete tušiť, že so sebou roky vláčite základnú výbavu novorodenca.

Zakopávate, ste roztržití a býva vám zle v aute. Môže to byť vinou primitívnych reflexov, ktoré stále máte, hoci mali vymiznúť. Vyvíjajú sa v maternici a dieťa ich potrebuje na prechod pôrodnými cestami a na prvé mesiace života. V priebehu šiestich až dvanástich mesiacov sa postupne vytrácajú. Ak je možné vyvolať ich aj po tomto období, sťažujú náročnejšie zručnosti – postulárne reflexy, ktoré sa dostatočne nerozvinú. „Prítomnosť primitívnych reflexov odhadneme veľmi rýchlo aj z pozorovania. Vidíme ich v jemnej, hrubej motorike, v spôsobe, akým si sadáte, vstávate, sedíte, kráčate, držíte ceruzku, aj v správaní. Diagnostické testy nám to jednoznačne potvrdia,“ odhaľuje terapeutka Katarína Sipos.

„Nevytratené primitívne reflexy najčastejšie ovplyvňujú schopnosť koncentrácie a pamäť. Nervová sústava sa namáha oveľa väčšmi než u zdravých detí. Učenie im ide ťažko, nezažívajú úspech, preto sa učiť nechcú. Bývajú aj vzdorovitejšie alebo, naopak, výrazne utiahnutejšie. Záleží na tom, aký súbor reflexov a v akej kombinácii pretrváva,“ dodáva logopedička, že pestrosť ich prejavov je oveľa farebnejšia.

Prečo ostanú?

Čo rozhodne, ktorý reflex vám ostane na oštaru a prečo? „Na to, akí sme, má vplyv až sedem generácií pred nami. Rolu zohráva teda aj genetika. Je päťdesiatpercentný predpoklad, že otec alebo matka dieťaťa majú alebo mali niektoré z ťažkostí, ktoré má aj dieťa. Významná je aj výživa rodičov pred počatím dieťaťa. Boli zdraví? Fajčili? Jedli dosť minerálov a vitamínov? Ako mama zvládala tehotenstvo a aký mala pôrod? Vplývajú aj prvé roky života a motorický vývin, zdravotné okolnosti dieťaťa, spôsob, akým bolo stimulované,“ mieni terapeutka, že aj tak ešte stále nemusí dôjsť k zblúdeniu nepotrebných reflexov. Ak by sa na príčinu prišlo včas.

„Na Slovensku sa reflexy bežne neskúmajú neskôr, len po narodení dieťaťa, ak je zdravé a nemá známky oneskoreného či odchýleného vývinu. A to je škoda. Ak by ich pediatri a neurológovia sledovali aj pred nástupom do školy, pomohli by sme deťom aj rodičom predchádzať mnohým ťažkostiam,“ odporúča Katarína Sipos.

Druhá šanca

Čím ste mladší, tým skôr sa môžete nepotrebných reflexov zbaviť aj dodatočne. „S deťmi aj s dospelými pracujeme metódou INPP. U detí zaberá skvele, u dospelých je už podstatne menej účinná, záleží na rozsahu ťažkostí a ich hlavnej príčine. Liečba metódou INPP spočíva vo vykonávaní fyzických cvikov, ktoré vyplývajú zo zdravého pohybového vývinu dieťaťa – kopíruje ho. Dáva tak mozgu druhú šancu upraviť a vykonať to, čo sa malo stať v prvom roku života,“ opisuje odborníčka, že plastický mozog dokáže prepísať nervové dráhy do poslednej chvíle.

„Cvičenie rodiča s dieťaťom trvá obyčajne päť až desať minút denne. S nami sa stretáva raz za šesť až osem týždňov. Pokrok vidno už v prvých dvoch či štyroch mesiacoch. Ak sa progres nedostavil, buď je nedobre nastavený program, alebo rodičia s dieťaťom necvičia pravidelne , alebo je nervová sústava dieťaťa voči tomuto zásahu odolná," pripúšťa klinická logopedička.

