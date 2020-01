Nová štúdia neurovedcov: Bol by z vás alkoholik, ak by ste pili? Riziko závislosti uvidia v mozgu!

Prečo do toho človek spadne a niekto iný problém mať nikdy nebude?

Priveľa ľudí a rodín trpí pre škodlivé užívanie alkoholu. Naozaj najlepšie urobíte, ak po ňom nikdy nesiahnete? Je to naozaj iba o sile jednotlivca vysporiadať sa s problémami bez toho, aby pozeral na dno pohárika? Je na vine slabá vôľa, prostredie, v ktorom človek vyrastá alebo má alkoholik problém v genetickej výbave?

Kratšie o 10 rokov

Alarmujúce číslo jeho obetí je v Spojených štátoch amerických, kde následky konzumácie alkoholických nápojov ročne zabijú približne 88-tisíc ľudí. Celosvetovo je to podľa najnovších štatistík okolo 3 miliónov. A Slováci? Patríme medzi národy s veľkým problémom s alkoholom v Európe. Podľa prieskumu Svetovej zdravotníckej organizácie, má Slovensko jeden z najvyšších počtov úmrtí spôsobených pitím alkoholu, a to spoločne s Rumunskom, Slovinskom a Pobaltím. Najčastejšou príčinou úmrtia spojenou s konzumáciou alkoholu je rakovina, cirhóza pečene, srdcovo-cievne ochorenia a na konci zoznamu sú zranenia.

Príležitostne

Neurovedecký výskum publikovaný koncom novembra v prestížnom odbornom časopise Science objasňuje mechanizmus, ktorý by mohol vysvetliť, prečo sa u niekoho chorobná závislosť od alkoholu rozvinie a u iných nie. Alkoholikom sa totiž nestanete zo dňa na deň. Ide o postupný a dlhodobý proces. Každý alkoholik začne piť príležitostne. No príležitostí pribúda a začne si ich vytvárať sám. ,,Teraz mám náročnejšie obdobie. Teraz si zaslúžim. Teraz oslavujem. Teraz som vytočený. Teraz ma niekto sklamal a nemôžem za to." Vytvoríte si zvyk, ktorému odborníci hovoria kompulzívne pitie. Neprestanete, aj keď viete, že má vaša závislosť negatívne dôsledky na váš život a ľudí, ktorých milujete.

Keď nechutí

Vedci skúmali závislosť od alkoholu prostredníctvom testov na myšiach. Myši museli reagovať na istý tón, aby k nemu získali prístup. Po niekoľkých dňoch do alkoholu pridali horkú látku, aby chuť tekutiny znepríjemnili. Rovnako ako ľudia, medzi myšami boli v návykoch na pitie markantné rozdiely. Vedci rozdelili myši do troch skupín:

1.Myši, ktorým alkohol nechutil, či už po pridaní horkej látky alebo pred ňou.

2.Myši s vysokou spotrebou alkoholu, ktoré však znížili príjem po pridaní horkosti.

3.Myši, ktoré pili veľa alkoholu aj po negatívnej zmene chuti.

Problém v mozgu

Čo sa teda deje s mozgom pri nutkavom pití? U myší sledovali oblasť medzi mozgovou kôrou a mozgovým kmeňom. Počas stimulov boli zapojené dve kľúčové oblasti mozgu, ktoré sú vzájomne prepojené. Z toho jedna - mediálny prefrontálny kortex, zodpovedná za kontrolu, vyhýbanie sa negatívnym stimulom a tvorbu návykov. Práve táto oblasť by mala iniciovať redukciu príjmu alkoholu v prípade zlej skúsenosti s ním. Druhá oblasť mozgu- periaqueduktálna sivá hmota sa podieľa na reakcii na negatívnu skúsenosť a zapojená je aj pri abstinenčných príznakoch. Vedci už pred začatím výskumu predpokladali, že alkoholizmus spôsobuje funkčný deficit medzi týmito dvoma oblasťami.

Výsledky prekvapili

Rozdiel v aktivite mozgu medzi jednotlivými skupinami myší bol naozaj veľký. Tie, ktoré mali nutkanie napiť sa vysoké, vykazovali viac reakcií, ktoré potláčajú prenos varovných signálov, než prvá skupina myší – abstinentiek. Naznačuje to, že normálna funkcia mozgovej siete na ukončenie správania s negatívnymi dôsledkami je u týchto jedincov narušená. A čo bolo najprekvapivejšie, už v počiatočných fázach experimentu sa z aktivity v mozgu dalo predpovedať, že sa neskôr závislosť od alkoholu rozvinie. Tento výskum je len začiatok ďalšej dlhej rady skúmaní ľudského deštrukčného správania. Verme len, že ich poznatky prispejú k vývoju účinnejšej stratégie liečby závislostí.

