Objednávate lieky z internetu? Falošné vám môžu ublížiť, takto odlíšite pravé

Užívate asfalt? Aj to sa môže stať, ak si zaobstaráte lieky online z neoverenej lekárne.

Nariadil ŠÚKL zhabať váš liek na srdce a za váš nie je náhrada? Alebo aj je, ale tá istá účinná látka v inej liekovej forme vám nerobí dobre? Alebo, ruku na srdce, objavili ste jednoduchšiu cestu ako sa vybrať za lekárom po nový recpet? Riskuejte! „K ľuďom, ktorí sa z pohodlnosti vyhýbajú návšteve lekára, chcú dostať liek lacnejšie alebo taký, ktorý na Slovensku nie je, a snažia sa takto obísť legálny liekový reťazec, sa dostávajú falšované lieky. Môžu vám však spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, dokonca smrť,“ vystríha hovorkyňa úradu Magdaléna Jurkemiková pred objednávaním liekov z internetu.

Kocúrkovo s liekmi: Váš zrušili a nie je náhrada? Úrady pripúšťajú dieru v systéme

Internet klame

Možno sú po záruke, nesprávne ich skladovali alebo prepravovali. „Najcitlivejšie sú prípravky vyžadujúce chladenie ako inzulíny a niektoré cytostatiká. Falšované lieky môžu obsahovať nesprávnu účinnú látku alebo v chybnom množstve. Užívate tak placebo alebo riskujete predávkovanie. Vo falzifikátoch sa nájdu aj ťažké kovy ako arzén, hliník a ortuť, jedy a karcinogény, farby na steny, tehlový prach, sadra, parketový vosk, farbivá do tlačiarní či žlté farbivo na asfalt,“ upozorňuje odborníčka, že na podvádzanie doplatia nielen špekulanti. V dobrej viere.

Čím viac hlava bolí, tým viac liekov jete. Ako von z tohto zúfalstva?

Na tieto pozor!

Najčastejšie sa falšujú lieky na poruchy erekcie, úzkosť, nespavosť, depresiu, srdcovo- -cievne choroby či cukrovku. „Nelegálne internetové lekárne ponúkajú aj prípravky na chudnutie s účinnou látkou sibutramín. Na základe vyhodnotenia pomeru prínosov a rizika však Európska lieková agentúra v rámci Únie odporučila registráciu liekov s obsahom tejto účinnej látky ukončiť,“ hovorí Jurkemíková.

Oči na stopkách

Rozoznať falošný balíček od originálu veľakrát nemáte šancu. No úplne bezbranní nie ste. „Tieto lieky často vyzerajú rovnako ako pôvodné. Na tom si výrobcovia dávajú záležať. Nelegálne internetové lekárne ponúkajú u nás neregistrované lieky alebo viazané na lekársky predpis bez návštevy lekára. Pritom zdôrazňujú pochybné výhody ako zachovanie anonymity či zľavy za opakovaný nákup. Ich ceny môžu byť neprimerane vysoké, inokedy podozrivo nízke,“ zdôrazňuje hovorkyňa, čo by vám malo udrieť do očí. Nie všetky stránky sú však na odpis.

Na Slovensku ordinuje falošný zubár. Bez povolenia a vzdelania!

„Legálne online lekárne vždy patria ku kamennej. Na stránke hľadajte spoločné logo teda piktogram v tvare bieleho kríža a zelených riadkov, štátnu vlajku a link ‚Kliknutím overte legálnosť týchto webových stránok‘. Pri kliknutí vás presmeruje rovno na ŠÚKL,“ ponúka praktický návod. No predovšetkým nabáda, že najistejšia cesta k bezpečnému lieku je vždy len cez ambulanciu lekára.

Čítajte aj: