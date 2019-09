Odvrátená strana spánkových appiek. Experti namietajú, v tomto vám viac uškodia

Aj vy študujete grafy, či ste sa dokonale vyspali? Mobilné aplikácie na sledovanie spánku vyvolávajú novú posadnutosť.

Aplikácií na sledovanie spánku je viacero a predháňajú sa v tom, aké najrôznejšie údaje o priebehu vašej noci dokážu poskytnúť. Väčšina appiek vyžaduje, aby ste si mobil pripojený na nabíjačku položili priamo na posteľ neďaleko hlavy, vedľa vankúša. Na sledovanie vášho spánku využíva mobil hlavne mikrofón na zaznamenávanie zvukov a gyroskop na zachytávanie aj jemných pohybov matraca. Ráno si v ňom nájdete hotovú vedeckú prácu – grafy priebehu noci, hodnotenia kvality spánku takmer po minútach, štatistiky, porovnania vášho spánku s predošlým obdobím alebo s celosvetovým modelom zdravého spánku...

Aplikácia v telefóne vám povie či ste sa dobre vyspali. Skutočne to funguje?

Takmer diagnóza

Pred dvomi rokmi zaviedli odborníci v Spojených štátoch termín ortosomnia, ktorý má vyjadrovať čosi ako posadnutosť kvalitným spánkom a nespavosť v dôsledku stresu, ktorý si sami vyvoláte pocitom, že nespíte dosť kvalitne. Zatiaľ nejde o oficiálnu diagnózu, no u neurológov a odborníkov na spánok sa objavuje čoraz viac pacientov, ktorí so spaním nikdy problémy nemali. Ale využívaním aplikácií na zaznamenávanie priebehu svojho spánku prišli k záveru, že nespia dosť dlho, dosť kvalitne či dosť výdatne a sú z toho znepokojení až zneurotizovaní. Podľa neurológa a vedúceho Centra pre poruchy spánku v Londýne, Dr. Guya Leschzinera, ľudia majú v poslednom čase tendenciu doslova odmeriavať si život pomocou technológií. „Lenže ak meriate počet krokov denne a nemáte ich dosť, viete presne, ako deficit dohnať. Ale dobehnúť chýbajúci ‚kvalitný spánok‘, to je problematickejšie.“

Naozaj nespíte?

Podľa Leschzinera väčšina spánkových appiek nebola klinicky testovaná a vychádzajú len z nedostatočných informácií ako snímanie pohybu či zaznamenávanie dychu, podľa ktorých sa dá priebeh spánku odhadnúť veľmi zhruba. Službu vám aplikácie nespravia ani v prípade, že skutočne nespávate dobre. „Ak u vás zariadenie skonštatuje, že váš spánok bol zlý, iba to zvýši vašu úzkosť a môže to viesť až k chronickej nespavosti,“ upozorňuje odborník. Napriek tomu sa mnoho jeho pacientov nezdravo fixuje na aplikáciu a ťažko sa dajú presvedčiť, aby sa jej používania vzdali. „Chodia do ambulancie a vykladajú, že v noci veľa bdeli. No nespomínajú si na to a ráno sa cítia vyspatí. Napriek tomu im však informácia appky, že nespali polovicu noci, vŕta v hlave a znervózňuje ich.“

Každý je iný

Odborníci odporúčajú používateľom takýchto aplikácií brať ich závery s veľkou rezervou a viac sa spoliehať na vlastné pocity. „Dĺžka spánku je veľmi individuálna, niekomu úplne stačí sedem hodín, iný, naopak, potrebuje aj deväť. Ak sa budievate svieži, cez deň nezaspávate, chodievate do postele denne v rovnakom čase, potom máte pravdepodobne dostatok spánku a nepotrebujete appku, ktorá vám to povie,“ konštatuje doktor Leschziner.

S rezervou radí pristupovať aj k večerným výstrahám v appke ako – Už nepi kávu!, Pozor na modré svetlo, vypni monitory! a podobne. „Ani kofeín nenarušuje spánok každému rovnako, niekomu káva večer vôbec neprekáža, je to geneticky ovplyvnené. Od genetického vybavenia závisí aj to, do akej miery vám modré svetlo narušuje vylučovanie spánkového hormónu melatonínu.“

Zdravý rozum

Naši odborníci sa zatiaľ s ortosomniou nestretávajú. „Tento pojem počujem prvýkrát. Ak by však niekto s týmto problémom prišiel, videl by som to skôr ako úzkostnú poruchu a primárne by som ho poslal za psychológom,“ konštatuje psychiater MUDr. Ladislav Polách. Podobný názor má aj primár neurológie nemocnice v Galante MUDr. Oto Petrík, MPH: „V klinickej praxi som sa ešte s ortosomniou nestretol. Myslím, že to je veľmi zriedkavý stav a skôr súvisí s psychickým nastavením pacienta ako s nejakou organickou poruchou.“

Podľa hovorcu Americkej akadémie spánkového lekárstva doktora Nituna Vermu však môžu byť spánkové aplikácie užitočné, ak ich používate s triezvym rozumom. Napríklad vďaka pomocným otázkam, ktoré appky po zle prespatej noci kladú, si môžete uvedomiť, kde robíte chyby. Jedávate príliš neskoro? Cvičíte večer? Vypili ste veľa vody? Chodíte do postele neskoro alebo každý deň v inom čase? Svoje zlozvyky môžete takto odhaliť a napraviť, vďaka čomu sa vám spánok zlepší. „Ak vám však sledovanie appky spôsobuje stres, len si sami spôsobíte nespavosť. Vtedy by ste mali mobil odložiť, prípadne ísť na konzultáciu k lekárovi, aby ste si overili, či je váš spánok v poriadku.“

