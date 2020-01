Opäť bolí? 9 najbežnejších dôvodov bolesti hlavy. Kedy už naozaj potrebujete lekára?

Máte závraty, padajú vám vlasy alebo vás bolí hlava preto, že vám náhle nebezpečne stúpol krvný tlak?

Ak sa k bolestiam hlavy pridajú problémy s nafukovaním, so stolicou, prípadne začnú padať vlasy a zhorší sa pleť, treba myslieť na alergieAutor: Shutterstock

Spúšťač bolestí naozaj nemusí byť v hlave. „Žiadnu bolesť hlavy netreba nikdy podceňovať. Úlohou praktického lekára je zistiť, či nie je príčinou bolesti vážne ochorenie,“ vysvetľuje všeobecná lekárka MUDr. Michaela Macháčová, ktorá sa so sekundárnymi bolesťami stretáva v ambulancii často. „Vždy je dôležité, aby ste odborníka informovali o okolnostiach, ktoré predchádzali bolesti hlavy.“ Snažte sa sledovať, kedy sa vyskytujú a kde je bolesť lokalizovaná, aj to môže odborníkovi pomôcť pri správnej diagnostike. Dobre urobíte, ak si to budete všetko pekne písať.

Rozbolela vás hlava? Zacvičte si. Pomôže vám týchto 5 cvikov

Opíšte ju

Naučte sa opísať lekárovi svoju bolesť, uľahčíte mu pátranie po jej príčine. Môže byť: bodavá, búšivá, dráždivá, hlodavá, hrozivá, kŕčovitá, ostrá, pálčivá, prechodná, prenikavá, prerušovaná, pulzujúca, putujúca, rezavá, rozptýlená, silná, stála, štiepavá, tupá, úporná, uzlová, vyčerpávajúca, vyžarujúca, záchvatovitá, zdrvujúca, zvieravá.

Najčastejšie príčiny bolesti►►►