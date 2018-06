OTESTUJTE SA: Ako sa má vaša pečeň? Modriny a únava neveštia nič dobré

Pečeňové testy nie sú zahrnuté v preventívnej prehliadke, preto na to myslite sami.

Ak máte obezitu alebo cukrovku, prvé testy pečene vám preventívne môže spraviť aj všeobecný lekár. Hodnoty pečeňových testov zvýši trojdňová hostina s mastnými jedlami. Trojdňové popíjanie alkoholu radikálne! No aj ak si myslíte, že ste úplne zdraví, mali by ste si dať vyšetriť pečeň.

Nečakajte na preventívku

Pečeňové testy nie sú zahrnuté v preventívnej prehliadke, preto na to myslite sami. „Jediným spôsobom, ako choroby pečene zachytiť v štádiu, kým sa dá zabrániť komplikáciám, je aktívne ich vyhľadávať formou skríningu, vyšetrením pečeňových testov, aspoň jedného- -dvoch z nich,“ nabáda hepatológ MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. „Vyšetrujeme základné biochemické parametre, ktoré odzrkadľujú aktivitu pečeňových enzýmov a bilirubín, žlté farbivo. Ich zvýšená aktivita znamená stimul - neordinuj lieky, ale vyšetrenia!“ pritakáva hepatológ Martin Rác. Z krvi vyšetrí laboratórium štyri najdôležitejšie enzýmy – AST, ALT, GMT a ALP. Zvýšené hodnoty bývajú problém.

Je vaša pečeň chorá?

Sledujte príznaky ako: únava, svalová slabosť, pobolievanie kĺbov, opuchy nôh, modriny, tmavý moč, svetlá stolica, náhle chudnutie alebo priberanie, nevoľnosť, vracanie, nechutenstvo, zápach z úst, chuť na pikantné, nafukovanie, poruchy spánku, tlak pod pravým alebo ľavým rebrovým oblúkom, žlté sfarbenie kože a očí, rozšírené žilky na tvári, hrudníku, nadmerné svrbenie kože, bielo zafarbené nechty, strata libida

Veľké brucho, chorá pečeň

Obvod pása medzi spodným okrajom posledného rebra a hrebeňom bedrovej kosti odráža množstvo tuku uloženého v brušnej dutine. Muži by nemali mať viac ako 94 cm a ženy 80 cm. Telesná hmotnosť muža so 185 cm by nemala byť viac ako 85 kg, ženy so 160 cm nie viac ako 60 kg. Niektorí ľudia so steatózou majú dokonca pečeňové testy v norme. Hepatológa bude zaujímať aj vaša anamnéza, súčasné, predchádzajúce a dedičné ochorenia, najmä týkajúce sa pečene, úrazy, operácie, ale aj sexuálny život, obsah lekárničky a závislosti. Ešte viac odhalí podrobnejšími vyšetreniami z krvi, ultrazvukom, cétečkom, magnetickou rezonanciou či biopsiou. Novinkou je elastografické vyšetrenie prístrojom, ktorý dokáže zmerať tuhosť tkaniva bez bolestivého odberu ako pri biopsii.

