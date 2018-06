Páchne vám DYCH? 8 otravných signálov z úst hlási cukrovku

Poctivá ústna hygiena a kontroly u zubného lekára dokážu diabetikom zlepšiť glykémiu aj celkový zdravotný stav.

Stav ústnej dutiny dokáže odhaliť, že máte cukrovku bez toho, aby ste o nej vedeli. „Ústa reagujú citlivo na všetky zmeny v tele ešte skôr, ako sa choroba prejaví,“ potvrdzuje profesorka MUDr. Neda Markovská, CSc., hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo.

Glykémia klesne

Podľa zubnej lekárky má sedemdesiat až osemdesiat percent Slovákov zápal parodontu, čiže tkaniva okolo zubov. To je zlé pre všetkých, no pre diabetikov ešte o čosi horšie. „Je dokázané, že neliečená parodontitída spôsobuje zvýšenie glykémie. A, naopak, ak zápal v ústach liečime, dochádza k zníženiu glykémie,“ vysvetľuje profesorka Markovská. V zahraničí musí podľa nej každý, komu diagnostikujú cukrovku, k zubnému lekárovi. Ak má zápal parodontu, musí si ho liečiť. Napríklad v Amerike diabetik, ktorý neabsolvuje pravidelne zubnú hygienu a ošetrenie u zubného lekára na redukciu zápalu, musí za svoju liečbu viac platiť.

Príznaky cukrovky v ústach:

zápaly ďasien a paradontu

zvýšený výskyt zubného kazu

predčasná strata zubov

plesňové ochorenia či ústne lišaje

znížená tvorba slín

pálenie slizníc, najmä jazyka

poruchy chuti

zápach z úst

Podcenené ústa

Až deväťdesiat percent diabetikov má zlú zubnú hygienu. „Pacient je mysľou nastavený na cukrovku a na zuby nemyslí, nejde ani na preventívku a podceňuje fakt, že aj ústa sú súčasťou tela a zdravia. Takže mnohí diabetici vôbec nevedia, že liečením zápalu v ústach sa zároveň znižuje glykémia, a teda zlepšuje ich choroba. K nám, zubným lekárom, chodia dosť sporadicky. Pritom by všetci mali byť vyslovene poučení – máš diabetes, choď k zubnému lekárovi,“ zdôrazňuje odborníčka.

Preventívka dvakrát ročne

Ak patríte do veľkej „rodiny“ diabetikov, mali by ste pravidelne chodiť na vyšetrenie k zubnému lekárovi a dvakrát ročne si dávať odstrániť zubný kameň. „To pomáha znížiť zápal, a tým aj glykémiu. Veľmi dôležitá na zmenšenie rizika baktérií je dokonalá domáca ústna hygiena,“ zdôrazňuje lekárka aj potrebu dostatočne piť, nepoužívať ústne vody s alkoholom ani vyplachovať si ústa harmančekom, lebo to ešte viac vysušuje.

