Pacientom so zriedkavou chorobou pomôžu špecializované pracoviská

Posledný februárový deň patrí tradične zvyšovaniu povedomia o zriedkavých chorobách.

Na Slovensku pracuje na zabezpečení rovnocenného prístupu k zdravotnej starostlivosti pod vedením MZ SR tím odborníkov spolu so Slovenskou alianciou zriedkavých chorôb.

Zriedkavými chorobami trpí na Slovensku až 300 000 pacientov. Na väčšinu zriedkavých chorôb neexistuje liečba a mnohé sa nikdy nepodarí diagnostikovať. Výsledkom spoločných aktivít Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb v gescii MZ SR je vznik zoznamu špecializovaných pracovísk pre zriedkavé choroby. Tento koncept umožnil po prvýkrát identifikovať pracoviská, ktoré majú skúsenosti so starostlivosťou o pacientov so zriedkavými chorobami na Slovensku. Spolu ide o 59 kliník, oddelení, či špecializovaných ambulancií v univerzitných a fakultných nemocniciach resp. národných ústavoch.

Ich zoznam sa bude postupne rozrastať. Dokonca 17 z nich má potenciál zapojiť sa do európskych referenčných sietí. V Európe v súčasnosti existuje 24 európskych referenčných sietí. Spĺňajú najvyššie štandardy ohľadom diagnostiky, liečby, starostlivosti, ale aj výskumu. Sú srdcom pokroku v oblasti zriedkavých chorôb. Spájajú pracoviská v celej Európe a pomáhajú tak koncentrovať cenné skúsenosti a informácie. Okrem vysokej závažnosti a progresívneho priebehu je ich spoločnou charakteristikou zriedkavý výskyt. Skoncentrovanie pacientov do jednotlivých pracovísk tak pomáha získavať informácie o chorobách, ich priebehu a možnostiach ovplyvnenia tak liečbou ako aj fyzioterapiou, či inými opatreniami.

Pacient je prvoradý

Hlavným sloganom Európskych referenčných sietí je Share, Care, Cure. Benefitom je viac informácií, viac vedomostí, viac skúseností. Za 18 rokov systematickej podpory vývoja liekov na zriedkavé choroby sa podarilo vyvinúť len 140 liekov na zriedkavé choroby. Aj preto si pacienti 28.februára pripomenú už jedenásty ročník Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb, s cieľom podporiť výskum v oblasti zriedkavých chorôb. Ústrednou témou je výskum, s cieľom integrácie pacientov do normálneho života. Práve výskum v oblasti zriedkavých chorôb je základom pre hľadanie odpovedí a riešení pre pacientov so zriedkavými chorobami, či už ide o liečbu, liek alebo skvalitnenie starostlivosti.

Oficiálny web Slovenskej aliancie zriedkavých chorôb

Aj vďaka šíreniu povedomia o zriedkavých chorobách a obhajovaniu práv pacientov so zriedkavými chorobami sa v tejto oblasti vykonalo veľké množstvo aktivít. Na Slovensku tieto aktivity zastrešuje Slovenská aliancia zriedkavých chorôb (SAZCH). Jej predsedníčka Beáta Ramljaková upozorňuje: „Slovenská aliancia zriedkavých chorôb už ôsmy rok zastupuje pacientov so zriedkavými chorobami ako na Slovensku tak aj v Európe. Pacientom so zriedkavými chorobami, pre ktoré neexistuje organizácia v SR alebo ČR pomáhame hľadať odborníkov ako aj ľudí s rovnakou diagnózou vo svete a riešiť či zdieľať s nimi problémy. Sme nezávislá, nezisková organizácia, jedna z 38 národných aliancií, člen EURORDIS – európskej pacientskej organizácie pre zriedkavé choroby a hlavného motora diania v oblasti zriedkavých chorôb v Európe. Vznikli sme práve preto, aby sme na národnej úrovni spojili pacientov s odborníkmi, legislatívcami, ale aj výskumom. Prinášame odborné diskusie, a iniciujeme koncepčné riešenia v súlade s vývojom situácie v tejto oblasti v Európe. Naším poslaním je trvale zlepšovať zdravotné a sociálne podmienky života ľudí so zriedkavými chorobami.“

Pre pacientov je k dispozícii web SAZCH (www.sazch.sk), ktorý obsahuje novinky z oblasti výskumu, zoznamy odborníkov a špecializovaných pracovísk či linky na overené zahraničné platformy. K dispozícii je špecializovaný portál www.zriedkave-choroby.sk, kde podľa Ramljakovej pacienti nájdu každoročnú kampaň Medzinárodného dňa zriedkavých chorôb. „Od svojho vzniku aktívne pracujeme na systémových opatreniach v prospech skvalitnenia úrovne a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov so zriedkavými chorobami. Sme na začiatku dlho očakávanej chvíle a veríme, že počet na Slovensku liečiteľných zriedkavých chorôb bude len rásť a slovenskí pacienti so zriedkavými chorobami sa budú môcť liečiť rovnako ako v iných európskych krajinách. Viac o našich aktivitách si prečítate na našich stránkach www.sazch.sk, www.zriedkave-choroby.sk,“ dodáva Beáta Ramljaková.